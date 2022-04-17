Теплоходные круизы по Волге

Круизы по реке подарят Вам в течение одного путешествия не только лучший отдых, но и познакомят с культурой разных городов. Путешествие на лайнере в круизе подарит Вам ощущение полной свободы и размеренность корабельной жизни.

Главное преимущество морских круизов — это возможность увидеть в течение одной поездки сразу несколько городов без таких формальностей, как утомительное заселения и выселения из отелей, таможенный контроль, трансфер и другие неудобства.

Стандартное время пребывания в одном городе во время круизного отдыха на реке — один день, которого вполне достаточно для осмотра основных достопримечательностей.

Неблагоприятным момент отдыха во время речного круиза для чувствительного путешественника будет необходимость несколько недель подряд находиться на речке. Но возможность искупаться в речке пассажирам выпадает не так часто, Поэтому оптимальным для Вас станет сочетание круиза с отдыхом в начальной или конечной стране вояжа.

Если Вы цените респектабельность и комфорт, то отдых на лайнере — это именно то, что надо! Идеальная чистота и выправка удивит даже самых искушенных — уборка кают дважды в день и ежедневная смена постельного белья во время отдыха на пароходе станут нормой жизни. Круизный лайнер является полноценным плавучим отелем с традиционной инфраструктурой. Уровень кают на лайнере обычно превосходит гостиницы аналогичного класса — четырехзвездочный лайнер ничем не отличается от пятизвездочного отеля.