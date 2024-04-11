Описание приготовления:

Приготовить курицу по-арабски несложно, но хоть приготовление и не быстрое, но полностью стоит потраченного времени. Сочное и нежное филе под аппетитной хрустящей корочкой понравится всем. Блюдо привлекает и своей оригинальностью и аппетитным внешним видом. Курица по-арабски чем-то напоминает привычные нам биточки, изюминку которым придаёт пикантная сырно-ореховая панировка. Рецепт идеально подойдёт тем, кто хочет добавить экзотических ноток в повседневное меню.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Арабская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Курица 300 Грамм (филе)

Яйца 2 Штуки

Сухари для панировки 70 Грамм

Сметана 3 Ст. ложки

Сыр 70 Грамм

Орехи грецкие 50 Грамм

Растительное масло 1 Ст. ложка (+ дополнительно для жарки)

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Чеснок 2 Штуки (зубчики)

Соль По вкусу

Специи По вкусу (паприка, молотый перец, кориандр, куркума)

Количество порций 8

Калорийность

298 ккал

Калорийность

14 г

Белки

23 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица по-арабски в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Можете использовать не только филе, но и любые другие части курицы. Помимо указанных специй можете взять свои по вкусу. Сыр подойдёт любой, который хорошо плавится.

Филе промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.

Накройте ломтики пищевой плёнкой и слегка отбейте кухонным молоточком.

Переложите отбитое филе в глубокую тарелку, добавьте давленый чеснок, растительное масло, лимонный сок, соль и специи по вкусу. Перемешайте и оставьте мариноваться на 20-30 минут.

Каждую отбивную обмакните сначала во взбитые с щепоткой соли яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

Выложите на разогретую сковороду с маслом и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки.

Обжаренное филе переложите в смазанную маслом жаропрочную форму.

Смажьте каждый кусочек сметаной, посыпьте тёртым сыром и рублеными грецкими орехами. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.

Курица по-арабски в духовке готова. Переложите на тарелки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!