Описание приготовления:
Приготовить курицу по-арабски несложно, но хоть приготовление и не быстрое, но полностью стоит потраченного времени. Сочное и нежное филе под аппетитной хрустящей корочкой понравится всем. Блюдо привлекает и своей оригинальностью и аппетитным внешним видом. Курица по-арабски чем-то напоминает привычные нам биточки, изюминку которым придаёт пикантная сырно-ореховая панировка. Рецепт идеально подойдёт тем, кто хочет добавить экзотических ноток в повседневное меню.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Арабская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Курица 300 Грамм (филе)
- Яйца 2 Штуки
- Сухари для панировки 70 Грамм
- Сметана 3 Ст. ложки
- Сыр 70 Грамм
- Орехи грецкие 50 Грамм
- Растительное масло 1 Ст. ложка (+ дополнительно для жарки)
- Лимонный сок 1 Ст. ложка
- Чеснок 2 Штуки (зубчики)
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу (паприка, молотый перец, кориандр, куркума)
Количество порций 8
Калорийность
298 ккал
Калорийность
14 г
Белки
23 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица по-арабски в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Можете использовать не только филе, но и любые другие части курицы. Помимо указанных специй можете взять свои по вкусу. Сыр подойдёт любой, который хорошо плавится.
Филе промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.
Накройте ломтики пищевой плёнкой и слегка отбейте кухонным молоточком.
Переложите отбитое филе в глубокую тарелку, добавьте давленый чеснок, растительное масло, лимонный сок, соль и специи по вкусу. Перемешайте и оставьте мариноваться на 20-30 минут.
Каждую отбивную обмакните сначала во взбитые с щепоткой соли яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
Выложите на разогретую сковороду с маслом и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки.
Обжаренное филе переложите в смазанную маслом жаропрочную форму.
Смажьте каждый кусочек сметаной, посыпьте тёртым сыром и рублеными грецкими орехами. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.
Курица по-арабски в духовке готова. Переложите на тарелки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!