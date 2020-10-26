Системы теплого пола

Теплый пол бывает различных видов, поэтому при выборе того или иного варианта, вам нужно учитывать все особенности вашего помещения. Наиболее распространенным видом теплого пола можно назвать пленочные полы.

Данный вид теплых полов выглядит так. На специальную термостойкую пленку, в виде спирали, намотан провод, внешне напоминающий электрический кабель. Его задача — не передавать напряжение, а преобразовывать его в тепловую энергию. Такой вид теплого пола монтируется непосредственно под финишное покрытие. Теплый пол под плитку от 100 грн/м.кв вы можете заказать тут.

Данный вариант — самый приемлемый для жилых комнат, где в качестве напольного покрытия используется ламинат или паркетная доска. В том случае, если же теплый пол нужно оборудовать в ванной комнате, тогда самым надежным вариантом станут теплые полы, подключенные к котлу водяного отопления.

Конечно, такой вариант наиболее дорогой, но, в результате, вы сможете сэкономить на счетах за отопление, поскольку данный вид теплых полов считается наиболее экономичным. Начинают устройство таких полов с черновой стяжки, на которую после полного высыхания наклеивают листы пенопласта, а затем к пенопласту крепят специальную сетку, именно к этой сетке крепятся непосредственно сами трубы отопления. Завершением этих работ станет основная маячная стяжка, на которую впоследствии мы уложим керамическую плитку.

Наиболее универсальным считается теплый пол, состоящий только из нагревательного кабеля. Смотрите больше про прием медного кабеля по этой ссылке. Такой вид полов можно применять абсолютно во всех помещениях, не только для дополнительного подогрева, но и для использования в качестве основного вида отопления. Монтируется он непосредственно на стяжку в виде спирали с расстоянием между проводами 10 см. Это самое оптимальное расстояние, так как очень близкое расположение проводов может привести к преждевременному выходу из строя, а увеличенное — не позволит создать равномерную температуру пола. В том случае, если вы планируете укладывать на пол керамическую плитку, тогда ее можно укладывать прямо на кабель теплого пола.

Если же вы планируете другое покрытие, например, паркет, то кабеля теплого пола нужно покрыть тонкой стяжкой не более 0,8-10 мм, потому как через более толстый слой будет плохо проходить тепло от кабеля, а это увеличит расход электроэнергии. Главное, при выполнении любых работ с электрическими теплыми полами не забывайте выключать напряжение, дополнительно на щитке с автоматами нужно оставить табличку «Не включать проводятся работы!».