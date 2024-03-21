Очень вкусные и воздушные: пошаговый рецепт яблочных пирожков

Эти пирожки подойдут как для перекуса, так и для десерта. Готовятся они очень просто.

Рыхлые и нежные пирожки с яблочной начинкой понравятся всей семье. Они получаются румяные и очень ароматные. Особый аромат этой домашней выпечке придает секретный ингредиент.

Из одной порции вы получите 19 пирожков, которые прекрасно сочетаются с чаем или кофе, а также можно взять их с собой на перекус. Рецептом поделились на сайте SHUBA.

Пирожки с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:

молоко 2,5% — 250 мл;

прессованные дрожжи — 25 г;

сахар — 100 г;

сахар ванильный — 10 г;

одно яйцо;

один яичный белок;

масло сливочное 82% — 50 г;

коньяк — 1 ст. л;

соль — 1/2 ч. л;

мука — 550 г;

масло подсолнечное — 2 ст. л.

Для начинки:

яблоки — 700 г;

сахар — 2 ст. л;

масло сливочное 82% — 15 г;

корица молотая;

сок лимонный — 1 ст. л.

Для смазки:

желток куриный;

молоко 2,5% — 1 ст. л.

В миску влейте теплое молоко, измельчите туда дрожжи, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, яйцо и белок, коньяк, растопленное сливочное масло и перемешайте.

Всыпьте просеянную муку и вымесите тесто. Оно будет липким, так что влейте растительное масло и слегка обомните тесто, формируя шар.

Накройте полотенцем и поставьте подходить в теплое место минимум на час. Тесто должно увеличиться вдвое.

Тем временем приготовьте начинку: яблоки почистите и нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели. На сковороде растопите сливочное масло вместе с сахаром, добавьте яблоки. Тушите до мягкости, а затем добавьте корицу.

Когда тесто подошло, разделите его на 19 шариков, накройте их полотенцем. Каждый шарик обомните, расплескайте, выложите начинку, защипните и сформируйте продолговатый пирожок.

Готовые пирожки выложите на застеленный пергаментом противень, дайте еще немного подойти в течение 15-20 минут. Затем смажьте смесью желтка с молоком и выпекайте в разогретой до 170°С духовке в течение 15-20 минут.

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