ТЕРМОКРУЖКА ИЛИ ТЕРМОС, В ЧЕМ РАЗНИЦА?

С появлением термоса жизнь автомобилистов, фотографов, компьютерных энтузиастов и многих других стала лучше. Теперь, когда вы в дороге или заняты большой работой, вы не можете долго страдать без горячего чая или кофе, и вы не можете пойти на кухню, чтобы выпить еще, даже если вы можете оставить монитор. Благодаря термосу теперь всегда можно получить ароматный напиток, который долго сохраняет температуру. Стоять в пробке, монотонная работа с документами, фотографировать в нечеловеческих условиях, читать интересные, но не очень читающие книги — если поднять себе настроение вкусным крепким чаем, какао и кофе.

В отличие от термоса, термокружка https://gifter.com.ua/cat/termokruzhki/70 — это отдельная тема. Обычно его пьет один человек. Объем термоса очень маленький (обычно не более 0,5 литра). У нее нет чашки или миски, чтобы налить себе напиток. Она сама — их емкость для питья. Пьют воду через специальное отверстие, которое закрывается удобной защелкой или вентилем. Благодаря этому этой кружкой можно легко пользоваться одной рукой, особенно удобно в машине, на прогулке, в офисе и т. Д.

В большинстве случаев для изотермических стаканов используются стальные или пластиковые колбы с двойными стенками. Это позволяет термосу поддерживать температуру напитка обычно до 6 часов. Однако по этому параметру любая чашка все же уступает термосу. Это неплохо, потому что у термоса есть свои преимущества и преимущества — она ​​может быстро и легко (фактически на ходу) открывать / закрывать отверстие для питья и пить, не проливая, не проливая содержимое или не пригорая. Для удобства Охлаждение напитков быстрее — это своего рода «награда».

Еще одна особенность чашки-термоса — ее герметичность. В отличие от термоса, который имеет простой, понятный и очень надежный механизм закрытия, в термосе используется механизм, ориентированный на использование чашки одной рукой, например защелка или защелка. Этот вид термосов не всегда может похвастаться тем, что, если их бросить в рюкзак или сумку, они не прольют ни капли воды, защелка заклинит вещи и небольшой риск разлива содержимого сохраняется. Но некоторые модели, например термос, не проливают ни капли воды.

Выбирайте себе термос. Это зависит от того, где его чаще используют, какой стиль нравится его обладательнице и т. Д. Ведь термос — это не только удобная и практичная вещь, но и модный аксессуар, отражающий личность владельца. Таким образом, вакуумная колба имеет очень большой выбор по форме, цвету, стилю и технологии открытия / закрытия клапана. Те, кому важно открывать / закрывать стаканчик, не глядя, выберут клапан с менее надежным уплотнением, но более удобным клапаном. Те, кто привык класть чашки в сумку или рюкзак, готовы потратить больше времени на открывание чашек, потому что для них важнее полная герметичность и сохранность вещей.