Крем для медовика – это прослойка, которая прекрасно дополняет коржи и делает десерт мягким и сочным. В подборке собраны популярные варианты, которыми чаще всего пропитывают любимый десерт и не только. Крем можно использовать и для обычных бисквитов или изделий из слоеного, или песочного теста. Трудно выбрать один из вариантов, но каждый найдет для себя фаворита.

Классический заварной крем для медовика

Классический заварной крем для медовика обладает нежной текстурой с приятным сливочным послевкусием. Для приготовления крема понадобятся доступные продукты, а сам процесс не доставит никаких хлопот. Чтобы крем получился, нужно внимательно следить за процессом.

Ингредиенты –+1 порц.

Молоко коровье 330 мл.

Сахар-песок 60 гр.

Ванильный экстракт 5 гр.

Желток 80 гр.

Крахмал кукурузный 30 гр.

Шаги 15 мин.

Как приготовить классический крем для медовика в домашних условиях? Подготавливаем ингредиенты. В ковш наливаем молоко и кладем 30 граммов сахарного песка. Разместив на плите, ждем закипания. В пиалу выливаем желтки и перемешиваем до однородности. Отдельно соединяем остатки сахара и кукурузный крахмал. Хорошо размешиваем. Всыпаем сухие компоненты к желткам и доводим до гладкости. К получившейся смеси вливаем немного молока и объединяем до состояния однородной массы. После чего выливаем смесь в горячее молоко и смешиваем при помощи венчика. Ставим на огонь и варим при постоянном помешивании. Для вкуса и аромата добавляем экстракт ванили и перемешиваем. Доводим крем до густоты и кипятим пару минут при постоянном перемешивании. Чтобы быстрее остудить крем, предварительно замораживаем чашу. После чего перекладываем в нее крем. Сверху накрываем пленкой в контакт и помещаем в холодильник. После охлаждения крем готов к использованию. Заварной крем нельзя замораживать. Храним его в холодильнике 2-3 дня до применения. Крем для медовика по классическому рецепту готов! Приятного аппетита!

Сметанный крем для торта «Медовик»

Сметанный крем для торта «Медовик» отлично пропитывает как бисквитные, так и песочные коржи. Десерт с таким кремом получается влажным и сочным. Приготовить сметанный крем сможет любой неопытный кулинар. Все максимально просто. Процесс готовки не создаст никаких трудностей.

Время готовки – 10 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Сметана 20% – 1 л.

Сахарная пудра – 4 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Берем глубокую миску и размещаем сверху дуршлаг. Понадобится достаточно большой отрез марли, который нужно сложить в четыре слоя. Застилаем дуршлаг марлей. Выливаем литр сметаны. Завязывает концы марли узлом и убираем конструкцию на ночь в холодильник. За ночь стечет сыворотка, что сделает крем гуще и плотнее. Перекладываем сметану в чистую глубокую чашу и разминаем ложкой. Порциями вводим сахарную пудру и добавляем ванилин. Перемешиваем ложкой. Вооружившись миксером, взбиваем крем до пышности. При средних оборотах процесс займет около 10 минут. Готовый крем используем для сборки торта. Приятного аппетита!

Крем для медовика на молоке

Крем для медовика на молоке готовится просто. При желании для вкуса и аромата добавляются ароматизаторы с различными вкусами. Такой крем считается универсальным и подходит не только для медовых коржей, но и для прослойки других десертов. Крем получается густым и хорошо держит форму.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Для теста:

Мед – 3 ст. л.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная – 630 гр. + 4 ст.л.

Молоко коровье – 130 мл.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – для смазывания противня.

Для крема:

Молоко коровье – 400 гр.

Мука пшеничная – 2,5 ст.л.

Масло сливочное 82,5% – 400 гр.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Коньяк – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем весь продуктовый набор. В чашу разбиваем промытые яйца и всыпаем сахарный песок. Объединяем любым удобным способом, пока сахарные кристаллы не растворятся. Далее вводим молоко и мед. Перемешиваем миксером. Густой мед при необходимости размягчаем на водяной бане. Соду гасим уксусом и вводим к получившейся смеси. Далее всыпаем пропущенную через сито муку и перемешиваем ложкой. Я сначала добавляю 500 грамм муки. Стол присыпаем тремя столовыми ложками муки и выкладываем сверху тесто. Поверх теста насыпаем столовую ложку муки и замешиваем тесто руками, подсыпая оставшуюся просеянную муку. Тесто получится мягким и эластичным. Делим тесто на 5-8 одинаковых кусков, в зависимости от размера противня и желаемой толщины коржей. Противень промазываем растительным маслом при помощи силиконовой кисточки. Каждую заготовку раскатываем по форме противня. Перекладываем на подготовленный противень. Отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку и выпекаем 5-10 минут до готовности. По такому принципу выпекаем все коржи. Готовим крем. Муку разводим в 100 миллиграммах молока. Разбиваем комочки. Оставшееся молоко прогреваем с сахаром. Вводим молочно-мучную смесь и при постоянном помешивании доводим до загустения. После чего полностью остужаем. Порциями вводим к размягченному сливочному маслу и взбиваем миксером. В конце вводим коньяк и взбиваем до гладкости. Один корж оставляем для декора. Собираем торт, поочередно прослаивая медовые коржи кремом. По желанию из мастики делаем декор. Мастику можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую в кондитерских лавках. Задекорировать торт можно и другими способами. Медовик был предназначен для детского праздника. Поэтому выбор пал на украшения из фигурок, которые проще сделать из мастики. Самый румяный корж измельчаем удобным способом, но не слишком мелко. Декорируем торт. Убираем в холод на 10 часов, после чего подаем десерт. Приятного аппетита!

Крем для медовика со сгущенкой в домашних условиях

Крем для медовика со сгущенкой в домашних условиях – это рецепт, который требует минимум ингредиентов и времени на свою реализацию. Самый популярный крем используют для песочного, бисквитного или торта из слоеного теста. Сгущенное молоко варим самостоятельно или используем уже готовое, чтобы сэкономить время.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Молоко сгущенное – 1 банка.

Масло сливочное 82,5% – 300 гр.

Процесс приготовления:

Берем банку качественного сгущенного молока. Снимаем этикетку. Банку помещаем в кастрюлю с водой. Размещаем на плите и варим 2 часа постоянно контролируя, чтобы уровень воды был выше и покрывал банку. При необходимости доливаем воду. После чего полностью остужаем вареное сгущенное молоко. В чашу кладем размягченное сливочное масло. Добавляем вареное сгущенное молоко. При помощи миксера взбиваем крем до воздушного состояния. К этому времени медовые коржи готовы и полностью остыли. Собираем торт, чередуя коржи с кремом. Декорируем торт и убираем в холодильник для пропитки и стабилизации. Приятного аппетита!

Крем-чиз для медовика в домашних условиях

Крем-чиз для медовика в домашних условиях получается необыкновенно вкусным, а десерты с ним похожи на шедевры искусства. Крем-чиз идеально подчеркнет вкус не только медового торта, но и многих других десертов. Приготовление крема вполне себе выполнимая задача, даже если готовить его впервые.

Время готовки – 6 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Для коржей:

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Мед – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1 ч.л.

Мука – 400 гр.

Для крема:

Сливки 33% – 250 мл.

Сахарная пудра – 200 гр.

Сливочный творожный сыр – 500 гр.

Персик консервированный – 300 гр.

Для украшения:

Клубника – по вкусу.

Голубика – по вкусу.

Виноград – по вкусу.

Маршмэллоу – по вкусу.

Процесс приготовления:

Промываем и обсушиваем яйца. Разбиваем в глубокую чашу. Немного солим и смешиваем до однородности ручным венчиком. Засыпаем 150 граммов сахарного песка и объединяем до полного растворения сахарных кристаллов. Далее вводим мед и перемешиваем до однородности. Густой мед предварительно можно растопить на водяной бане. После чего добавляем мягкое сливочное масло, которое необходимо достать из холодильника заранее. Размещаем емкость на водяной бане и прогреваем смесь, но не доводим до кипения. Масса станет однородной, слегка увеличится и посветлеет. Убираем массу с водяной бани и засыпаем соду. Активно перемешиваем. Прикрываем крышкой и полностью остужаем. Спустя час продолжаем готовить. Порционно всыпаем предварительно просеянную муку. При помощи миксера с крюками вымешиваем тесто. Затягиваем готовое тесто пленкой и даем постоять в холоде 2 часа. Присыпаем рабочую поверхность мукой, достаем тесто. Делим тесто на 2 части по 350 граммов, а третий кусок – все, что останется. В конце к нему добавятся обрезки и коржи получатся одинаковыми. Отрезаем лист пергамента по размеру противня и присыпаем мукой. По центру кладем тесто и припыляем мукой. Раскатываем круглую заготовку, толщина которой составляет 3-4 миллиметра. Придаем ровную форму заготовке. Я использую крышку. В центре размещаем пиалу и вырезаем середину. Корж накалываем вилкой. Перемещаем корж на противень и выпекаем 6-10 минут при 180 градусах до румяности. Достаем и слегка остужаем. Аккуратно отделяем корж от пергамента. Повторяем действия еще 2 раза. Из остатков теста можно приготовить печенье или декоративные элементы. Подготавливаем ингредиенты для крема. Сыр и сливки должны быть холодными. В чашу для взбивания кладем охлажденный творожный сыр. Добавив сахарную пудру, вливаем сливки. При помощи миксера, начиная с минимальной скорости и постепенно увеличивая обороты, взбиваем до однородности. Готовый крем убираем в холодильник, прикрыв пищевой пленкой. Консервированные персики промакиваем от влаги и нарезаем кубиком. Крем перекладываем в кондитерский мешок. На нижний корж немного наносим крема и кладем на подложку или блюдо. Сверху формируем капли из крема. Распределяем немного персиков. Кладем корж и отсаживаем крем. Кладем персики. Выкладываем последний корж и покрываем кремом. Отправляем в холод на стабилизацию примерно на 2-3 часа. Спустя указанное время декорируем торт по собственному усмотрению. Подаем угощение. Приятного аппетита!

Вкусный крем для медовика со сливками

Вкусный крем для медовика со сливками готовится достаточно просто и делает десерт необыкновенно нежным и вкусным. Приготовить крем из сливок получится у всех. Важно выбрать качественный проверенный продукт с хорошими сроками годности. Следуя всем рекомендациям, результат будет на высоте.

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 16

Ингредиенты:

Сливки 33% – 1 л.

Сахар-песок – 150 гр.

Сахарная пудра – 150 гр.

Яйцо – 4 шт.

Мука пшеничная – 4 ст.

Масло сливочное – 200 гр.

Мед – 5 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Настойка – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты для торта. Промываем яйца и разбиваем в миску. Засыпаем сахарный песок и перемешиваем до образования пены. Кладем размягченное сливочное масло и вливаем алкоголь. Добавив 4 столовые ложки меда, отправляем емкость на водяную баню. Всыпав соду, доводим массу до однородности. Цвет станет темнее, а масса вспенится. Засыпаем просеянную муку частями и вымешиваем тесто. Медовое тесто делим на 8-10 частей. Затем раскатываем на пергаментной бумаге и придаем ровную форму при помощи крышки. Выпекаем заготовки по 4 минуты при 180-190 градусах. Охлаждаем чашу и сливки. Холодные сливки выливаем в охлажденную чашу. Воспользовавшись миксером, взбиваем до пышности, постепенно всыпая сахарную пудру. Когда крем готов, добавляем столовую ложку меда и аккуратно вымешиваем лопаткой. Если мед густой, предварительно распускаем на водяной бане и остужаем. Собираем торт, щедро прослаивая медовые коржи кремом. Остатками крема обмазываем бока торта. Обрезки коржей измельчаем в крошку и декорируем торт. Убираем в холод на 5-6 часов. Готовый десерт подаем к чаю. Приятного аппетита!

Творожный крем для медовика

Творожный крем для медовика представляет собой самый простой и бюджетный вариант крема. Творожная прослойка готовится максимально просто из простых продуктов. Жирность творога каждый определяет самостоятельно. Торт получается нежным и в меру влажным.

Время готовки – 6 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мед – 6 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.

Творог – 800 гр.

Яйцо – 3 шт.

Мука пшеничная – 3-4 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Сода – 1 ч.л.

Йогурт натуральный – 300 мл.

Грецкие орехи – 1 ст.

Процесс приготовления:

Достаем продукты для приготовления коржей. Яйца тщательно моем и вытираем насухо. Яйца разбиваем в чашу и всыпаем половину стакана сахарного песка. Взбалтываем венчиком до однородности. Добавляем размягченное сливочное масло. Далее вводим 3 столовые ложки меда, который при необходимости слегка можно растопить. Размещаем чашу на водяной бане. Всыпаем чайную ложку соды и активно перемешиваем. Как только масса приобретет однородную консистенцию, запенится и поменяет цвет, убираем ее с водяной бани. Порциями вводим просеянную муку и хорошо вымешиваем. Готовое тесто собираем в шар и делим на желаемое количество коржей. На столе расстилаем пергамент и раскатываем каждую часть, придавая ровную округлую форму при помощи крышки или плоской тарелки. Обрезки тоже оставляем на противне. Отправляем в раскаленную до 200 градусов духовку. Выпекаем каждый корж по 5 минут. После чего полностью охлаждаем. Достаем продукты для крема. В глубокой миске соединяем творог, 3 столовые ложки меда, стакан сахарного песка и йогурт. Перемешиваем до однородности ложкой или используем погружной блендер. Перебираем орехи от попавшего мусора. При желании подсушиваем их на сухой сковороде и измельчаем, но не слишком мелко. Добавляем в крем и перемешиваем. На плоском блюде собираем торт, щедро пропитывая кремом. Оставшимся кремом покрываем бока торта. Убираем в холодильник на 4 часа, чтобы торт хорошо пропитался. Обрезки смалываем в крошку и посыпаем торт сверху и с боков. Украшаем по своему усмотрению. Подаем лакомство к чаю. Приятного аппетита!

Крем пломбир для медовика в домашних условиях

Крем пломбир для медовика в домашних условиях превращает любой десерт в превосходное лакомство. Нежная прослойка великолепно дополняет ароматные коржи. Как известно, медовик имеет множество рецептов, как из песочного, так и из бисквитного теста. Крем пломбир пропитает любое тесто и сделает торт нежным и мягким.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Сахар-песок – 100 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Молоко сгущенное – 150 гр.

Масло сливочное – 120 гр.

Сметана 20% – 350 гр.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Моем и насухо вытираем яйца. Разбиваем в глубокую чашу. Всыпаем 100 граммов сахарного песка и ванильный сахар. Тщательно объединяем до однородности. Далее вводим сметану. Обязательно свежую, жирную и хорошего качества. Всыпаем 3 столовые ложки просеянной муки. Ставим на огонь ковш с водой и доводим до кипения. Размещаем чашу на водяной бане. При постоянном помешивании завариваем основу до густой гладкой текстуры. После чего снимаем чашу с водяной бани, накрываем в контакт пленкой и полностью остужаем. Отдельно при помощи миксера доводим до пышного состояния размягченное сливочное масло. Продолжая взбивать, к взбитой массе порционно вводим холодную заварную основу. Пломбирный крем перед применением помещаем в холодильник для стабилизации. Приятного аппетита!

Заварной крем для медовика с крахмалом

Заварной крем для медовика с крахмалом сможет приготовить даже тот, кто не является кондитером и вообще с десертами на «вы». Данный рецепт подходит не только для медовика, но и других тортов и пирожных. Заварной крем хорошо пропитывает не только бисквиты, но и песочное тесто.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Молоко коровье – 500 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Яичный желток – 2 шт.

Кукурузный крахмал – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Достаем компоненты для крема. Яйца и молоко должны быть свежими. В толстостенную кастрюлю наливаем молоко и размещаем на огне. Хорошо прогреваем, не доводя до кипения. Яйца промываем и вытираем. Отделяем желтки от белков. Белки не понадобятся, выливаем их в контейнер и помещаем в холодильник до применения. Сюда же добавляем сахар, ванильный сахар и крахмал. Для десертов чаще всего используют кукурузный крахмал, он не оставляет послевкусия, а изделия с ним получаются нежнее в отличие от картофельного. Основательно размешиваем. Получившуюся смесь вводим в подогретое молоко и активно перемешиваем венчиком, разбивая комочки. Варим крем до загустения и сразу убираем с плиты. Закрываем пленкой в контакт, чтобы не образовалась заветренная корка. Остывший крем можно довести до гладкой текстуры при помощи погружного блендера. Используем его по назначению. Приятного аппетита!

Карамельный крем для медовика

Карамельный крем для медовика получается плотным и хорошо держит форму. Для приготовления карамельного крема понадобится всего лишь два ингредиента и полчаса свободного времени. Крем подходит не только для прослойки медовых коржей, но и для сборки различных десертов и их декора.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Карамель – 250 гр.

Сливки 33% – 500 мл.

Процесс приготовления: