Регуляторы температуры E 31.116 — применение

Если требуется диагностировать температуру в помещении, которое оборудовано режимом электрического отопления, выбирайте терморегулятор Е 31.116. Температуру можно регулировать двумя способами: ручное управление регулятора с помощью кнопочек и автоматическое управление. У представленного прибора интегрированный датчик температуры воздуха помещения и специфический выносной датчик температуры пола. Наличие жидкокристаллического дисплея, упрощает контроль над температурой в помещениях, которая регулируется автоматически, для пола от +5°С~+35°С и для отопительных приборов от +5°С~+90°С. Также сегодня стал популярным терморегулятор МТР-8. Регуляторы МТР-8 применяются для управления технологическими процессами в промышленности. Заказать можно на сайте или же через контакты в г. Санкт-Петербург, тел. +7(812)409-45-77.

Оптимальное использование электроэнергии достигается благодаря наличию программы изменения температуры, таким путем уменьшается расход энергии. Информацию о способе обогрева, «заботливая» программа прибора собирает у себя и дает возможность вести контроль расходы потребления энергии. Сам регулятор оснащен большим графическим дисплеем с оптимальной подсветкой, управление терморегулятора исполняется с помощью трех удобных кнопочек. На терморегуляторе, также есть индикация текущей температуры пола, можно проследить включен на данный момент обогрев или нет.

В опциях такого прибора как терморегулятор Е 31.116 можно задавать предельную температуру и функцию антизамерзания, ручное управление режимов функционирования обогревания. Вся необходимая информация об установке, монтаже и эксплуатации прибора находится в комплекте с терморегулятором. Также имеются данные о технических характеристиках и вкладыш об отметке прохождения ОТК.