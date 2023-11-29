Представьте, что из обычной капусты, шампиньонов, ложки томатной пасты и растительного масла можно приготовить очень вкусное, полезное и дешевое блюдо на скорую руку. Несложно догадаться, что это — тушенная капуста с грибами! Кто-то готовит ее из белокочанных сортов, кто-то — из краснокочанных. Учтите, что во время приготовления нашинкованный овощ сильно оседает, поэтому смело засыпайте его в сковороду с горкой.

Чтобы капуста не жарилась, а именно тушилась, многие хозяйки добавляют воду. В рецепте ниже ее нет (мне так вкуснее), а вы делайте по своему усмотрению. Готовую тушеную капусту можно есть как гарнир или сделать из нее начинку для пирожков, зраз или вареников. Блюдо одинаково аппетитное как в горячем, так и в холодном виде.

Тушенная капуста с грибами: нюансы приготовления

Если есть желание, вкус и вид тушеной капусты можно усовершенствовать и разнообразить. Не ограничиваем фантазию и экспериментируем! Тушеную капусту готовят с курицей, индейкой, кроликом, свининой или говядиной. От выбранного мяса будет зависеть как вкус, так и калорийность самого блюда. Также можете добавить морковку, лук-порей, сладкий перец, баклажаны, нут или фасоль. Не забывайте о пикантных пряностях и специях.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 кг Шампиньоны700 г Лук2 шт. Подсолнечное масло30 мл Томатная паста1 ст. л. Лавровый лист3 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Если у вас лесные грибы, то их нужно предварительно хорошенько почистить и немного отварить. Если используете шампиньоны, то этот шаг можно упустить. Нашинкуйте мелко капусту и положите в сковороду с разогретым маслом. Обжарьте ее в течение 15 минут. На другой сковороде обжарьте грибы на растительном масле. Через 10 минут бросьте в них лук. Жарьте еще 5 минут. В конце посолите по вкусу. К капусте добавьте томатную пасту. Посолите и посыпьте перцем по вкусу. По желанию влейте 3 ст. л. воды. Перемешайте. Уложите лавровые листья, перемешайте и накройте крышкой. Продолжайте тушить всё в течение 5–7 минут. Последний этап — смешайте капусту и грибы вместе. Пусть постоят несколько минут на мелком огне под закрытой крышкой. Приятного аппетита!

Поверьте, это блюдо не оставит равнодушным никого. Тушенная капуста с грибами получается отличной как по вкусу, так и по аромату. А еще она очень полезна, так как содержит в себе немало витаминов! Как самостоятельное или дополнительное блюдо к ужину — отличная идея. Ранее мы писали рецепт тушеной капусты, которую дети просто обожают.