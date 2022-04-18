Типография полного цикла в Москве. Получайте больше чем ожидаете

Чем отличается типография от издательства?

Не знаете, чем отличается типография от издательства? Несколько примеров для лучшего понимания сути. Что такое типография? Что такое издательство?

Люди, далекие от сферы производства полиграфической продукции, склонны путать такие понятия, как издательство и типография. Единственное что в массовом сознании отличает издательство от типографии, – первые вроде как печатают книги, а вторые – газеты, журналы и различную полиграфическую продукцию рекламного характера.

Рациональное зерно в этом есть, но различия в их работе все также остаются за рамками общих представлений о печатной продукции в целом. Вот и получается, что молодые и еще неизвестные авторы ищут хорошие типографии, а представители малого бизнеса по незнанию обращаются в издательства с требованием напечатать рекламные листовки.

И, чтобы расставить все точки над «i», расскажем, чем отличаются типографии от издательств, и приведем несколько примеров для лучшего понимания сути.

Что такое типография?

Типография print-xp.ru – компания, занимающаяся печатью различной полиграфической продукции. Сюда входит:

бумажные и картонные изделия различного размера и формы, несущие рекламный характер (листовки, которые часто раздают на улицах, рекламные буклеты, POS-материалы, визитки, брендированная упаковка, бумажные пакеты с логотипом, плакаты и т.д.);

картонная упаковка для лекарств, продуктов, брендовых вещей и самых различных товаров;

этикетки для товаров, без которых сложно себе представить современную сферу коммерции;

каталоги, книги и журналы;

другая полиграфическая продукция: конверты, плакаты, блокноты, открытки, календари, тетради, альбомы и т.д.

Если обобщить, то типография – компания, которая способна удовлетворить требования современного рынка в сфере печатной продукции. Но работа типографии заключается именно в производстве, и только.

Что такое издательство?

В отличие от типографии, издательства редко печатают мелкую полиграфическую продукцию, и тем более не занимаются изготовлением рекламных листовок. Издательство в основном издает книги. Но печать книг – лишь небольшая часть работы издательства.

Основные силы направлены на поиск новых и интересных авторов, маркетинговые и социальные исследования, развитие сотрудничества с книжными дистрибьюторами, проведение рекламных мероприятий, создание «шумихи» вокруг релиза новой книги.

Кроме этого: общение с прессой, интервью, проведение различных конкурсов и творческих вечеров. Больше того, крупные издательства часто имеют собственные типографии как раз для печати своей продукции.

В этом и разница. Поэтому если вам нужно напечатать пару сотен визиток или брендовые пакеты в магазин одежды, не стоит стучаться в дверь издательства. Лучше поискать хорошую типографию.