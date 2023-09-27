Рецепт: Помидоры по-корейски — салат на зиму

Ингредиенты:

томаты — 2 кг;

перец болгарский — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

чеснок — 1-2 шт.;

перец острый — 1 шт.;

перец черный молотый — 1 ч.л.;

кориандр молотый — 1 ч.л.;

морковь крупная — 1 шт.;

лук крупный — 1 шт.;

масло растительное — 100 мл;

уксус 9% — 60 мл;

сахар — 4 ст.л.;

соль — 2 ст.л.

Способ приготовления: Подготавливаем для нашего салата глубокий таз(или миску), материал не важен, так как нам таз нужен только для маринования овощей.

Болгарский перец моем, удаляем у него плодоножку и семена, нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в таз.

Морковь очищаем и натираем на терке для моркови по-корейски, отправляем её к перцу.

Чеснок очищаем и трем на мелкую терку(или пропускаем через пресс). У острого перца(чем он крупнее, тем острее будет салат) удаляем плодоножку и семена, нарезаем мелкими кубиками.

Петрушку нужно помыть и обсушить, измельчить ножом. Если любите кинзу, то ее тоже добавьте, также можно добавить и укроп.

Помидоры выбираем плотные и без гнили, моем, удаляем у них плодоножки и режем на 2-4 части-в зависимости от их размера.

Лук очищаем, нарезаем кубиками. В сковороде разогреваем немного масла-примерно 2-3 ст. л.(берем его из того количества, которое указано в рецепте), обжариваем лук до мягкости и прозрачности. Перекладываем лук к остальным овощам в таз.

Добавляем все специи, соль, сахар, оставшееся растительное масло и уксус. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и оставляем мариноваться на 3 часа. В процессе маринования попробуйте салат на вкус, если нужно, то добавьте еще сахар и соль на свой вкус.

А пока помойте банки(их объем выбирайте на свое усмотрение, но чем больше банка, тем дольше должен длиться процесс стерилизации салата), простерилизуйте их, подготовьте крышки. Далее раскладываем салат по банкам, сверху наливаем выделившийся сок. В кастрюлю на дно кладем хлопковую ткань, ставим банки, наливаем воду по плечики банки. Доводим воду до кипения и стерилизуем наш салат, у меня банки размером 1.5 л, поэтому я стерилизовала 30 минут. Достаем банки из воды и закручиваем крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания. Храним баночки в прохладном месте.

Приятного Вам аппетита!

Время приготовления: 5 ч.