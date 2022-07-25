Типы тактического снаряжения для игры в страйкбол

После первых шагов в страйкболе наступает момент, когда у вас будет все больше и больше вещей, таких как магазины , гранаты, спидлоадеры, рации и т.д. Возникает вопрос, куда все это деть. На рынке есть много вариантов на выбор, от простых ремней через нагрудник до тяжелых вместительных жилетов. Сегодня я постараюсь кратко познакомить вас со всеми вариантами и их плюсами и минусами. Пишу статью с точки зрения юзабилити в страйкболе, не учитываю стайлинг и реальное боевое применение следующих комплектов. Если вам нужны подсумки тактические, то рекомендуем их заказывать в магазине Warkit, здесь же можно купить страйкбольное оружие прочего вида.

Несущая пластина

Бронежилет — самая крутая и наименее полезная часть снаряжения в мире страйкбола.

Плюсы и минусы:

+ полезен во время игр в милисим

+ дополнительная защита в играх CQB/MOUT

+ подсумки для магазинов по центру

— даже самые легкие модели уменьшают циркуляцию воздуха

— делает низкую посадку немного неудобной

— они предназначены для переноски тарелок, а не боеприпасов, так что вместительность не так уж и впечатляет

— некоторые модели не очень хорошо работают с рюкзаками

Сетчатый жилет

Не так популярен, как другие конструкции (по крайней мере, в моем сообществе). Он основан в основном на сетке с molle pals, что в итоге дает невероятно хорошую циркуляцию воздуха. Это решение имеет небольшой вес, не убивает вас жарой летом и дает возможность расположить ваши подсумки практически по всей поверхности груди, не по центру, за счет молний или фастексов. Может быть, они уже не в моде, но они невероятно дешевы. Военный вариант FLC или голландский сетчатый жилет очень дешевы и сделаны из очень прочных материалов.

Плюсы и минусы:

+ очень легкий вес

+ отличная циркуляция воздуха

+ много полезной поверхности

+ хорошо работает с рюкзаками

— молнии расположены прямо в центре жилета, что исключает возможность размещения там подсумков с патронами

Резюме

Как обычно, идеального решения не существует. Этот текст дает вам только базовые знания, которые облегчат выбор, но вам нужно сделать его самостоятельно, учитывая ваши личные потребности и склонности, тип поля, на котором вы играете. Что я могу сказать больше, так это то, что стоит попросить ваших друзей по страйкболу примерить несколько конструкций и поиграть с ними. В сумме, собственного опыта с соответствующими знаниями будет достаточно, чтобы правильно выбрать снаряжение или несколько штук – если вы хотите иметь пару комплектов для разных видов страйкбольных операций.