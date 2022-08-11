Типы водонагревателей

Существует два типа газовых колонок – проточные и накопительные.

Накопительный

Накопительный водонагреватель можно установить на несколько точек, при этом температура и напор жидкости везде будут одинаковыми. Если горячая вода из термоса выйдет, из всех кранов будет идти холодная, а значит потребуется время для нового нагрева. Но обычно пользователи редко включают в доме на длительное время все краны одновременно, и в моменты простоя колонка успевает набрать и нагреть воду.

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Накопительные водонагреватели имеют внушительные размеры, поэтому часто приходится ломать голову, где установить прибор. Поскольку и проточные, и накопительные газовые колонки расходуют практически одинаковое количество энергоносителя на нагрев, основное внимание уделяется стоимости оборудования и его производительности. Для дома чаще всего приобретаются накопительные, а для дачи – проточные приборы.

Дело в том, что газ дешевле электричества, поэтому расходы быстро окупаются, и впоследствии хозяин экономит свой бюджет. Еще один фактор, который заставляет приобретать газовые колонки, заключается в том, что электрический прибор дает высокую нагрузку на сеть. При массовой установке в доме электроколонок проводка может не выдержать.

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