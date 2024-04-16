ГлавнаяРецептыБабушкины секреты: как испечь воздушный кулич, который точно получится у каждого Бабушкины секреты: как испечь воздушный кулич, который точно получится у каждого На чтение: 2 минуты Уже совсем скоро мы будем готовиться к празднику и печь кулич — главный атрибут Пасхи. У каждого есть собственные секреты ее приготовления, но всегда лучше прибегать к проверенным рецептам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Идеальная пасха должна иметь не только хорошую форму, но и воздушную структуру. Этот рецепт наших бабушек, которые являются очень умелыми хозяйками, проверенный годами, поэтому им смело может воспользоваться даже новичок. Читайте также Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Рецепт воздушного кулича Время: 3 часа Порций: 3 Ингредиенты: – молоко – 0,5 литра; – дрожжи прессованные – 100 грамм; – ванильный сахар – 1 пакетик; – сахар – 200 грамм; – масло – 200 грамм; – желтки – 10; – соль – 0,5 чайной ложки; – куркума – 0,5 чайной ложки; – изюм – 150 грамм; – цедра лимона или апельсина; – 1 килограмм муки. Приготовление: В теплое молоко даем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 3 столовые ложки муки. Отставляем на 15 минут. Желтки взбиваем с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, теплое растопленное масло и цедру лимона. Перемешиваем до однородности. Порциями добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. В конце добавляем изюм. Накрываем тесто и ждем, чтобы оно выросло вдвое. Перекладываем тесто в формы и даем ему подрасти. Смазываем желтком, можно добавить к нему столовую ложку молока. Выпекаем 40 – 45 минут при 180 градусах. Украшаем по своему вкусу и предпочтениям. Приятного аппетита! Пасхальный лайфхак: как сварить яйца, чтобы они не потрескались. Поделитесь с друзьями