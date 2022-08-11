С выходом « Годзиллы против Конга » самое время изучить этот малоизвестный мультсериал для наших мультсериалов. Kong: The Animated Series был американо-канадским производством, которое шло в течение двух сезонов, начиная с 2001 года . прямо здесь, на HeadStuff). Забавное шоу, которое полностью переворачивает мифы о Кинг-Конге, Kong: The Animated Series , хотя и далеко не новаторское, сумело создать версию Конга, которая для небольшой группы людей является приятным воспоминанием об анимации начала 2000-х годов. Только лучшие мультики для детей доступны тут https://multfix.online.

Кинг-Конг, известный своим островом Черепа и обреченный взбираться и падать с нью-йоркского Эмпайр-стейт-билдинг, является персонажем, который был адаптирован несколькими способами: в период с 1933 по 2021 год вокруг огромной обезьяны было снято 12 фильмов. эти фильмы имеют одинаковую базовую структуру, адаптируя оригинальную черно-белую классику и придавая ей современный оттенок. Конг: Тем временем TAS полностью отличается тем, что отдает дань уважения предыдущим версиям франшизы, прежде чем пойти по совершенно новому пути.

В мультсериале Конг — это генетически модифицированная горилла, созданная доктором Лорной Дженкинс из ДНК оригинального Кинг-Конга, а также генов ее внука Джейсона, главного героя сериала. Когда некоторые волшебные камни украдены и демон пробужден, человек и обезьяна должны объединиться, чтобы вернуть их. Пара также может объединиться, используя устройство Cyber-Link, которое делает Конга сильнее, помогая ему сражаться с более крупными и опасными врагами.

Переходя к темам сериала, вступительные титры подходят, музыка подчеркивает беззаботный характер сериала, уже высмеивая серьезную всеобъемлющую ситуацию, как мог только Каллахан. Его юмор здесь более чем просачивается сквозь экран, природа фарса отражает сюжеты, на которых они основаны. Все это возвращает нас к анимации. Многие посмотрят на него и скажут, что он плохой, но он придает Pelswick определенный шарм , его стиль становится легко узнаваемым среди других. Шутки были цельными, персонажи забавными, а темы — благими намерениями и морально обоснованными.

Джон Каллахан скончался в 2010 году, но, несмотря на трудности, через которые ему пришлось пройти, его юмор послужил источником вдохновения для создания комедийного сериала, такого как «Пелсвик» . История Каллахана была раскрыта в комедийно-драматическом биографическом фильме 2018 года « Не волнуйся, он далеко не уйдет » с Хоакином Фениксом и Джоной Хиллом в главных ролях , интересным опытом просмотра для всех, кто интересуется этим человеком и его стилем.

К сожалению, с годами « Пелсвик » стал одним из тех в значительной степени забытых сериалов, которые редко показывают в повторах. Несмотря на это, он был новаторским в том, что он изображал менее трудоспособных людей не только как главных героев, борющихся с трудностями, но и то, что человек выглядит или действует по-другому, не означает, что он другой. Эта метафора может быть перенесена на все аспекты равенства, и именно в ней Пелсвик Джона Каллахана действительно может процветать.