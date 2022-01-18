Тонирование автостекол

Огромное количество автолюбителей сталкивается с усталостью глаз, ослепления фарами встречных автомобилей, что может являться очень опасным фактором, приводящим, в том числе, к трагическим результатам. Точно установлено, что, в случае ослепления на дороге, человеку потребуется более 7 секунд, чтобы глаза пришли в нормальное состояние, а авария может случиться даже за столь короткий промежуток времени. Помимо того, водителям могут помешать туман, солнечные отблески, блики от воды или снега в ясный день. В этих случаях немного помогает тонировка.

Давным-давно, тонировать передние стекла автомобилей можно было как угодно, разными пленками и с разной светопропускаемостью. Точнее сказать «можно» было условно. По правилам было «нельзя», однако на это никто особенного внимания не обращал, в том числе и гаишники (ну да разве что во время рейдов). Да и штраф был всего то 100 рублей. В конце концов раз в месяц максимум можно было и заплатить. Что поделаешь ради комфорта.

Но, 23 сентября 2010 года, вступили в силу новые правила КоАП. В статье 12,5 ч. 3,1 говорилось, что отныне вместо 100 рублей, штраф повышается до 500! Халява закончилась… У «гайцев» появилась дополнительная мотивация, они стали в разы активнее собирать с народа свои «Два по сто». Бывало, что приходилось за день платить по несколько раз. А кто не хочет — растонироваться…

И тогда, русский народ включил голову… на свет стали появляться различные идеи, как сделать таким образом, чтобы и машина была тонирована, и платить совсем никому не нужно было! Многие не хотели из своих авто делать «аквариумы» и снимать пленку. Ведь тонированные стекла выполняют целый ряд функций. Это и защита салона от выгорания, и скрытие ценных вещей в салоне авто. Защита глаз от яркого солнца и ультрафиолета. В конце концов ограждение Вашего личного пространства от посторонних взглядов. Ну да мало ли, захотелось вам пирожок съесть спокойно или «зажечь» с подругой на парковке! Это Ваше дело и Ваш автомобиль!!! И каждому хочется, чтобы в нем было уютно и комфортно!

На сегодняшний день существуют разные способы как этого добиться и при этом напрямую не нарушить закон.