ТОП-11 бизнес-школ и университетов в Дубае, которые стоит рассмотреть для обучения

Образовательная система ОАЭ устроена таким образом, что иностранцы могут учиться только в частных учебных заведениях. При этом, в некоторых бизнес-школах в Дубае около 80% студентов – это иностранные граждане и дети экспатов. В мегаполисе представлен широкий выбор лучших мировых образовательных учреждений, где действует программа на английском языке.

Университеты и школы по бизнесу в Дубае

Каждая из программ утверждена и аккредитована.

Американский

Студенты могут выбрать любое из предложенных направлений:

Бизнес, экономика. Маркетинг, маркетинговые коммуникации. Финансы, бухгалтерский учет. Менеджмент.

Также доступны к выбору две ступени:

Для студентов – BBA. Для аспирантов – MBA.

Преподаватели заведения на постоянной основе взаимодействуют с деловыми сообществами через исследования. По окончанию вы будете владеть навыками, знаниями, которые нужны работодателям.

Вуллонгонг

Является всемирной рекомендацией – обеспечивает прочную базу и позволяет в будущем занимать главенствующие должности в различных сферах деятельности. После окончания можно работать в частном и госсекторе.

Дубайский

В учебном заведении можно получить MBA, рассчитанную на бизнесменов-лидеров. Для удобства ее разделили на четыре двойные специализации:

Руководство и управление. Управление логистикой и операциями. Бухучет и финансы. Международный бизнес и маркетинг.

Обучение здесь – это отличная возможность:

научиться обосновывать свое мнение;

повысить коммуникативные навыки;

начать смелее принимать решения в изменяющейся среде;

использовать знания, навыки в трудных ситуациях.

Hult Business School

Воспитывает и вдохновляет бизнес-таланты. В оборудованных классах обучаются финансам, управлению, а также взаимодействуют с интересными людьми. Учреждение работает круглосуточно по 2-м программам: однолетняя – направлена на развитие лидерства, двухлетняя – для профи с гибким расписанием. Есть также магистратура.

Центр Murdoch University

В филиале обучают основным аналитическим инструментам. Занятия проводят вечером по выходным. Есть 3 варианта продолжительности обучения: 12, 16, и 24 месяца.

Школа глобального менеджмента SP Jain

Ведущий бизнес-институт предлагает степень бакалавриата и магистратуры. Многие, кто закончил колледж, в начале своего пути стали зарабатывать около 78 937 долларов.

London Business School

В рамках программы филиала LBS и ExEd вы можете познакомиться с главными направлениями бизнес-деятельности: HR, финансы, общее управление.

ИТУ

Институт аккредитован и лицензируется ХДА. Сейчас доступны 3 курса: на полный день – для начинающих выпускников, на полный – для профи, на неполный – для профи. Также доступны стажировки, участие в корпоративных проектах. Обучение ведут опытные преподаватели.

Бизнес-школа Манчестера в Дубае

Центр занимается поддержкой и координированием более 1500 профессионалов, деловых менеджеров. В рамках программы школы предусмотрен курс MBA на полный/неполный день для профессионалов. Также можно выбрать корпоративный вариант программы, чтобы поддерживать связь с рынком.

Зайед

Образовательное учреждение для тех, кто хочет связать свою дальнейшую деятельность с промышленной сферой. В госуниверситете также действуют дополнительные курсы для студентов, которые интересуются технодостижениями, глобализацией, цифровой экономикой и их влиянием на бизнес.

Канадский

Базой для обучения является канадская программа. Она направлена на удовлетворение актуальных и новых потребностей авторитетов из делового общества. Можно выбрать одно из предлагаемых направлений. Речь идет о:

HR. Управлении. Финансах. Маркетинге. Исламском банкинге.

Источник: https://relocate-uae.com/biznes-shkol-v-dubae/