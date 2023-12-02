Описание приготовления:
Шампиньоны лучше выбирать небольшого размера. Из овощей также можно добавить красный лук или цукини, а для ароматности добавить розмарин или тимьян в маринад. Такая закуска особенно хорошо подойдет к отварному картофелю.
Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 300 Грамм
- Вода 400 Миллилитров
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Перец душистый горошком 1 Штука
- Зерна горчицы 1/2 Чайных ложки
- Уксус 9% столовый 35 Миллилитров
- Морковь 120 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Перец болагрский 1/2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 15 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
16 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованные шампиньоны с овощами»
Подготовьте все ингредиенты.
Шампиньоны помойте. При необходимости разрежьте на 2-4 части, маленькие шампиньоны можно оставить целыми. Отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут и откиньте на сито.
Репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь брусочками, а болгарский перец кубиками. Чеснок очистите от шелухи и порежьте пластинами.
Для маринада вскипятите воду с лавровым листом, зернами горчицы, солью, сахаром и душистым перцем. Проварите 2-3 минуты. Снимите с плиты. Добавьте растительное масло и уксус.
В банку выложите шампиньоны.
Сверху добавьте все овощи.
Влейте горячий маринад. Закройте крышкой и дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник на 12 часов.
Маринованные шампиньоны с овощами готовы, приятного вам аппетита!