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Маринованные шампиньоны с овощами

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Маринованные шампиньоны с овощами

Описание приготовления:

Шампиньоны лучше выбирать небольшого размера. Из овощей также можно добавить красный лук или цукини, а для ароматности добавить розмарин или тимьян в маринад. Такая закуска особенно хорошо подойдет к отварному картофелю.
Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Шампиньоны 300 Грамм
  • Вода 400 Миллилитров
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Перец душистый горошком 1 Штука
  • Зерна горчицы 1/2 Чайных ложки
  • Уксус 9% столовый 35 Миллилитров
  • Морковь 120 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Перец болагрский 1/2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

16 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные шампиньоны с овощами»

Маринованные шампиньоны с овощами

Подготовьте все ингредиенты.

Маринованные шампиньоны с овощами

Шампиньоны помойте. При необходимости разрежьте на 2-4 части, маленькие шампиньоны можно оставить целыми. Отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут и откиньте на сито.

Маринованные шампиньоны с овощами

Репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь брусочками, а болгарский перец кубиками. Чеснок очистите от шелухи и порежьте пластинами.

Маринованные шампиньоны с овощами

Для маринада вскипятите воду с лавровым листом, зернами горчицы, солью, сахаром и душистым перцем. Проварите 2-3 минуты. Снимите с плиты. Добавьте растительное масло и уксус.

Маринованные шампиньоны с овощами

В банку выложите шампиньоны.

Маринованные шампиньоны с овощами

Сверху добавьте все овощи.

Маринованные шампиньоны с овощами

Влейте горячий маринад. Закройте крышкой и дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник на 12 часов.

Маринованные шампиньоны с овощами

Маринованные шампиньоны с овощами готовы, приятного вам аппетита!

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