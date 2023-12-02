Описание приготовления:

Шампиньоны лучше выбирать небольшого размера. Из овощей также можно добавить красный лук или цукини, а для ароматности добавить розмарин или тимьян в маринад. Такая закуска особенно хорошо подойдет к отварному картофелю.

Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 300 Грамм

Вода 400 Миллилитров

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1 Чайная ложка

Перец душистый горошком 1 Штука

Зерна горчицы 1/2 Чайных ложки

Уксус 9% столовый 35 Миллилитров

Морковь 120 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки

Перец болагрский 1/2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

16 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные шампиньоны с овощами»

Подготовьте все ингредиенты.

Шампиньоны помойте. При необходимости разрежьте на 2-4 части, маленькие шампиньоны можно оставить целыми. Отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут и откиньте на сито.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь брусочками, а болгарский перец кубиками. Чеснок очистите от шелухи и порежьте пластинами.

Для маринада вскипятите воду с лавровым листом, зернами горчицы, солью, сахаром и душистым перцем. Проварите 2-3 минуты. Снимите с плиты. Добавьте растительное масло и уксус.

В банку выложите шампиньоны.

Сверху добавьте все овощи.

Влейте горячий маринад. Закройте крышкой и дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник на 12 часов.

Маринованные шампиньоны с овощами готовы, приятного вам аппетита!