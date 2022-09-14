Топ-3 самых красивых мест Крыма

Где интересно провести время, если вы приехали в Крым

Полуостров Крым — один из любимых курортов Россиян. Теплое Черное море, песочные и галечные пляжи, яркое солнце и горы. Крым славится своей кухней — восточными сладостями и пряными татарскими угощениями. Но больше всего туристов манят красивые пейзажи.

1. Мыс Тарханкут

На западе Крыма находится дикий горный обрыв — мыс Тарханкут с крутыми скалами и подводными пещерами. Вода здесь настолько чистая, что стоя на краю склона можно рассмотреть камни на дне. Мыс Тарханкут делится на две части: северо-восточную (Джангуль) и юго-восточную (Атшел). В этом месте снимались знаменитые советские фильмы: «Человек-амфибия» и «Пираты XX века». В любом городе Крыма можно купить билет на экскурсию на мыс Тарханкут, туристические группы набираются каждый день, даже зимой, ведь желающих полюбоваться красотой этого места очень много.

2. Кояшское озеро

В районе города Керчь находится необычный природный объект — Кояшское озеро. В теплый период года вода в нем приобретает интенсивно-розовый цвет. Чем выше температура воды, тем ярче оттенок. Озеро богато редкими минералами, которые пахнут фиалками. Каждый турист старается приобрести камень с приятным ароматом, который сохраняется больше года. Кояшское озеро — рай для влюблённых. На фоне этого места среди розовой воды устраивают необычные фотосессии. Услугами фотографа можно воспользоваться, не отходя от озера. В летний сезон там полно фотографов, некоторые приезжают заработать и сделать уникальные снимки для выставок.

3. Горный массив Демерджи

Неподалеку от Алушты расположился горный массив Демерджи, который когда-то был дном Черного моря. Теперь там гора с крутым склоном, уходящим прямо в воду. Это одно из мистических мест Крыма. По легенде на земли Крыма по морю пришли кочевники, которые начали захватывать села и учинять разбой. За это Бог наказал дикарей и превратил их в огромные камни. Действительно, когда садится солнце, то камни на склоне Демерджи напоминают силуэты бегущих людей.

Существует много историй о том, как среди глыб видели жутких привидений, поэтому любители пощекотать себе нервы с охотой приезжают сюда с ночевкой. В Алуште можно купить экскурсию с ночлегом на склоне с палатками. Сопровождать туристов будет гид, который хорошо знает горный массив. А ночью у костра экскурсовод порадует смелых туристов страшилками на любой вкус.

Крым — удивительное место, здесь каждый найдет для себя развлечение. Туристов ждут комфортные отели, обустроенные пляжи и теплое море, разнообразие кухни, живописные пейзажи, музеи, экскурсии и эко-походы.