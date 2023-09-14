Курица с картошкой в духовке – это комплексное кушанье, которое станет для вас и вышей семьи горячим и ароматным приемом пищи. Сочетание нарезанного картофеля и любых частей птицы давно считается классическим, однако, приготовить такое блюдо, можно множеством способов. Например, если вы предпочитаете более сочные текстуры, то обратите внимание на рецепты с рукавом для запекания или фольгой, а если для вас важна хрустящая и золотистая корочка, то кроме противня, вам больше ничего не понадобится.

Курица с картошкой на противне в духовке

Курица с картошкой на противне в духовке – это простое в приготовлении блюдо, которое оценит по достоинству каждый член вашей семьи. Для насыщенности вкуса и непередаваемого аромата, помимо основных компонентов, нам также понадобится майонез и свежий чеснок.

Ингредиенты –+4 порц.

Курица 1 кг

Картофель 8 шт.

Чеснок 3 зуб.

Майонез 100 гр.

Масло подсолнечное 10 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Курица с картошкой в духовке готовится быстро и просто. Курицу разрезаем на порционные кусочки, ополаскиваем и укладываем в миску. Очищаем зубцы чеснока и трем на терке с мелкими отверстиями, перемешиваем жгучую кашицу с майонезом. Птицу солим и обмазываем подготовленным соусом, накрываем крышкой и оставляем на столе на полчаса. Не теряя времени, разрезаем очищенные клубни на 4 дольки. Выкладываем картофель в противень, смазанный подсолнечным маслом. Сдабриваем остатками соуса, присыпаем солью и черным перцем. Сверху раскладываем замаринованное мясо. Готовим при 200 градусах на протяжении 40 минут. Курица с картошкой в духовке готова! Ароматное кушанье раскладываем по тарелкам и незамедлительно приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Куриное филе по-французски с картошкой в духовке

Куриное филе по-французски с картошкой в духовке – это эффектное и ароматное блюдо, которое запросто можно подать к столу не только во время семейного ужина, но и к застолью по праздничному поводу. Несмотря на простой состав и элементарное приготовление, вкус просто поражает!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Картошка – 500 гр.

Помидоры – 2 шт.

Луковицы – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Сыр твердых сортов – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем овощи, снимаем пленки с куриного филе, промываем и промакиваем салфетками.

Шаг 2. Картофель укладываем в кастрюлю, заливаем водой и солим – доводим до кипения и провариваем 2 минуты. Отвар выливаем, а слегка остывшие ломтики нарезаем и высыпаем в форму, промазанную тонким слоем подсолнечного масла.

Шаг 3. Курицу разрезаем на пластинки средней толщины, солим и перчим со всех сторон, выкладываем поверх картошки.

Шаг 4. Следующим слоем распределяем полукольца репчатого лука.

Шаг 5. На лук помещаем тонкие слайсы помидора, смазываем майонезом и слегка солим. Убираем в духовку на 30-35 минут (180-185 градусов).

Шаг 6. Через полчаса посыпаем кушанье сырной стружкой и убираем в духовку еще на несколько минут.

Шаг 7. Горячее мясо с гарниром подаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Курица с картошкой, запеченные в рукаве

Курица с картошкой, запеченные в рукаве – это рецепт, который идеально подходит для легкого и сытного приема пищи, который понравится абсолютно каждому! Благодаря совместному томлению в духовом шкафу, все компоненты пропитываются и насыщаются соками и ароматами друг друга.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 700 гр.

Лук – 1 шт.

Филе куриное – 400 гр.

Морковь – 1 шт.

Розмарин сушеный – 1 ч.л.

Приправа универсальная с солью – 1,5 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем овощи: лук мелко нарезаем, а морковку измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 2. Крупными кубиками нарезаем птицу.

Шаг 3. Произвольными ломтиками режем картофель.

Шаг 4. Высыпаем все подготовленные компоненты в глубокую емкость, добавляем розмарин, подсолнечное масло и универсальную приправу с солью.

Шаг 5. Состав тщательно перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 6. Картофель с птицей перекладываем в рукав, связываем пакет с двух сторон и в нескольких местах делаем 3-4 прокола для свободного выхода пара.

Шаг 7. Ставим наполненный рукав на противень и помещаем в духовку: 180 градусов 60 минут.

Шаг 8. Ароматное и сочное блюдо по желанию украшаем зеленью и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Картошка с курицей в горшочке в духовке

Картошка с курицей в горшочке в духовке – это сочное и ароматное кушанье, которое порадует вас своей изысканностью, которая образуется за счет аппетитной сырной корочки. Используя горшочки, компоненты тушатся и приобретают нежную и тающую во рту текстуру.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Томаты – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Сметана – 3-4 ст.л.

Картофель – 4 шт.

Шампиньоны – 6 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – 2 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку прямо в кожуре промываем со щеткой, заливаем водой и провариваем 20-25 минут до полуготовности.

Шаг 2. Очищаем лук, нарезаем полукольцами и пассеруем на раскаленном растительном масле.

Шаг 3. К румяному луку высыпаем пластинки шампиньонов, выпариваем излишки влаги.

Шаг 4. Теперь забрасываем кубики кабачка и ждем испарения соков, добавляем крупные сегменты птицы и томим до изменения цвета.

Шаг 5. Сдабриваем кушанье сметаной и солью, перемешиваем и продолжаем тушение.

Шаг 6. Параллельно мелкими кусочками нарезаем томаты и сладкий перец.

Шаг 7. Остывшую картошку очищаем и режем небольшими кубиками.

Шаг 8. Приступаем к сборке блюда: но дно горшочка выкладываем часть свежих овощей (перец и помидор), половину картошки, содержимое сковороды и снова картофель с овощами.

Шаг 9. Присыпаем верхушку тертым сыром и закрываем крышкой, готовим при 180 градусах около получаса.

Шаг 10. Приятного аппетита!

Курица с картошкой, запеченные в фольге

Курица с картошкой, запеченные в фольге в порционных формочках – это идея для обеда или ужина на скорую руку, после которого вам не придется даже мыть порционные тарелки! Минимум потраченного времени, простые ингредиенты и невероятный вкус и аромат.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картошка – 3-4 шт.

Мякоть куриная – 180-200 гр.

Помидоры – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Сыр – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Формируем из фольги порционные формочки с бортиками, промазываем растительным маслом.

Шаг 2. Первым слоем выкладываем тонкие слайсы почищенной картошки, слегка солим и перчим.

Шаг 3.Сверху распределяем ломтики птицы.

Шаг 4. Добавляем кольца помидора.

Шаг 5. Присыпаем натертым сыром.

Шаг 6. Сдабриваем майонезом для сочности и убираем в духовой шкаф, прогретый до 180 градусов на 30 минут.

Шаг 7. Горячие формочки ставим на тарелки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Как запечь курицу целиком с картошкой?

Как запечь курицу целиком с картошкой? Этим вопросом задаются многие, так как птица прекрасно подходит для праздничного застолья и отлично сочетается с картофельным гарниром. Для придания курочке аппетитной и румяной корочки, мы замаринуем ее в смеси из гранатового и томатного соуса, а также горчицы.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тушка куриная – 1,3-1,5 кг.

Картофель – 500-700 гр.

Чеснок – 1 головка.

Луковица – 100 гр.

Приправа для птицы – 2 ст.л.

Масло растительное – 10 мл.

Яблоки – 1 шт.

Соус гранатовый – 2 ст.л.

Соус томатный – 1 ст.л.

Горчица русская – 1 ч.л.

Соус соевый – 30-40 мл.

Красный молотый перец – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, перечисленные в списке.

Шаг 2. Тушку тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, со всех сторон натираем молотым перцем, солью и приправами. Начинаем прогрев духовки до 190 градусов.

Шаг 3. Внутрь птицы помещаем яблочные дольки, предварительно вырезав сердцевину.

Шаг 4. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем крупные дольки картофеля и перья репчатого лука.

Шаг 5. Распределяем пластинки очищенного чеснока, овощи солим и приправляем, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 6. На овощную подушку кладем курицу и запечатываем посуду фольгой, убираем в духовку на 25 минут.

Шаг 7. В это время готовим соус: в пиале смешиваем три разных соуса и горчицу.

Шаг 8. По истечении указанного времени, снимаем фольгу и промазываем подготовленным соусом птицу. Запекаем еще 12-15 минут.

Шаг 9. Кушанье подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся неповторимым вкусом. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Картошка с курицей и грибами в духовке, приготовленная на манер запеканки – это нежное и сливочное кушанье, которое покоряет своим неповторимым ароматом и оригинальной текстурой. Для особой изысканности в список ингредиентов входит два вида сыра, яйца и сметана.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картошка – 6 шт.

Филе куриное – 3 шт.

Шампиньоны – 8 шт.

Луковица – 1 шт.

Соус соевый – 50 мл.

Сметана – 4 ст.л.

Моцарелла – 100 гр.

Пармезан – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное куриное филе надрезаем так, как показано на фото.

Шаг 2. В миске объединяем сметану с соевым соусом, молотым перцем и солью.

Шаг 3. В полученную смесь укладываем мясо и оставляем для пропитки на 20 минут.

Шаг 4. Картошку чистим и режем тонкими пластинками, высыпаем в огнеупорную формочку.

Шаг 5. Сверху раскладываем слайсы грибов.

Шаг 6. Посыпаем заготовку луковыми полукольцами, солим и перчим.

Шаг 7. Кладем на овощи курицу и запекаем 35-40 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Параллельно перемешиваем натертый пармезан с кубиками моцареллы и яйцом.

Шаг 9. Сырно-яичную массу выкладываем на филе и запекаем еще около 15 минут.

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Курица с картошкой в майонезе в духовке

Курица с картошкой в майонезе в духовке – это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое надолго избавит вас чувства голода и зарядит энергией на долгие часы. Обязательно попробуйте классическое сочетание ингредиентов, и вы останетесь довольны – гарантировано!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Картошка – 1 кг.

Луковица крупная – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Майонез – 200 гр.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Куркума – 1 ч.л.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищаем мясо от пленок и ополаскиваем, режем на ломтики среднего размера.

Шаг 2. Луковицу «освобождаем» от шелухи и нарезаем полукольцами.

Шаг 3. Курицу помещаем в емкость и поливаем майонезом.

Шаг 4. Добавляем лук и перемешиваем до равномерного распределения. Маринуем компоненты в холодильнике около получаса.

Шаг 5. Картофель чистим, промываем и нарезаем максимально тонкими колечками.

Шаг 6. С зубцов чеснока снимаем шелуху, мелко рубим ножом.

Шаг 7. К птице отправляем чеснок, картошку, куркуму, смесь перцев и соль – мешаем.

Шаг 8. Сыр натираем в отдельную тарелку.

Шаг 9. Огнеупорную емкость смазываем подсолнечным маслом и выкладываем филе с овощами, посыпаем сыром и накрываем фольгой либо крышкой.

Шаг 10. Готовим при 180 градусах 30-40 минут, затем убираем фольгу и подрумяниваем кушанье еще 8-10 минут. Приятного аппетита!

Курица с картошкой, запеченные в стеклянной форме

Курица с картошкой, запеченные в стеклянной форме – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое подарит вашим вкусовым рецепторам истинный гастрономический восторг. Для сочности добавим немного майонеза и натуральной томатной пасты.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Картофель – 3 кг.

Курица – 1 шт.

Лук – 5 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу тщательно промываем и обсушиваем внутри и снаружи.

Шаг 2. Режем на порционные куски, солим и присыпаем специями – хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Сдабриваем мясо майонезом и пастой из перетертых томатов, снова размешиваем.

Шаг 4. Почищенные картошку и лук нарезаем колечками и выкладываем в форму.

Шаг 5. Раскладываем туда же кусочки птицы.

Шаг 6. Дополняем полуфабрикат слайсами помидора и закрываем крышкой, убираем форму в холодную духовку и начинаем разогревать до 200-220 градусов.

Шаг 7. Засекаем 40-60 минут, и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Картошка с курицей в сливках в духовке

Картошка с курицей в сливках в духовке – это невероятно нежное блюдо, которое станет для вас вкусным и сытным ужином. Особую изюминку картофелю с мясом придают специи, а именно яркая куркума, пикантный гранулированный чеснок, свежая зелень и овощи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 3 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Сливки – 1 ст.

Куркума – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и ополаскиваем овощи, промываем курицу и обсушиваем любым удобным способом.

Шаг 2. Очищенную картошку режем на кубики среднего размера, высыпаем в емкость с высокими бортиками. Прогреваем духовой шкаф до 180 градусов.

Шаг 3. К картофелю засыпаем небольшие ломтики морковки и репчатого лука.

Шаг 4. Следом отправляем нарезку из мяса.

Шаг 5. Дополняем компоненты сливками, солью и приправами – активно перемешиваем.

Шаг 6. Высыпаем состав в форму для запекания и укрываем фольгой, запекаем 35 минут, а затем еще 10 минут, но уже без фольги.

Шаг 7. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу. Приятного аппетита!