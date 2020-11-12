Товары для диабетиков. Как выбрать глюкометр?

Мой ребенок болен сахарным диабетом 1 типа. Это сложное и опасное заболевание. При диабете всегда важно знать свой уровень сахара в крови, который измеряется глюкометром. Мы пользовались 4-мя типами: «Акку-Чек Актив», «Уан Тач Ультра», «Акку-Чек Перформа Нано», «FreeStyle Papillon Mini».

Глюкометр»FreeStyle Papillon Mini»мы получили в комплекте к инсулиновой помпе. Прибор очень маленький, крови требует мало, но тест-полоски в нашем городе не продаются. И еще нам показалось неудобно то, что тест-полоску нужно подносить к капле крови боковой поверхностью.

Глюкометр «Уан Тач Ультра» тоже имеет небольшой размер, но он крупнее, чем Freestyle Papillon Mini. Капельку крови требует маленькую. Тест-полоски в нашем городе купить можно. Глюкометр имеет высокую точность показаний. Заказать глюкометр вы можете по ссылке.

Глюкометр «Акку-Чек Актив» имеет в нашем городе бешеную популярность. Но нам он совсем не понравился. Прибор требует очень большую каплю крови для анализа. Ее приходится с силой выжимать. Ребенку от таких манипуляций становится больно и неприятно. Каплю крови нужно нанести на оранжевый квадрат в обрамлении двух черных полос, находящийся на тест-полоске, что очень неудобно особенно тогда, когда проверяешь кровь у ребенка ночью. Глюкометр «Акку-Чек Актив» по нашему мнению обладает меньшей точностью особенно на высоких сахарах.

Глюкометр «Акку-Чек Перформа Нано»- самый любимый наш прибор, в котором сочетаются все достоинства. Он имеет маленький размер. Его легко спрятать и носить с собой. Он требует маленькую капельку крови, к которой подносишь тест-полоску и она сама втягивает кровь. Прибор имеет высокую точность измерения.

Мой ребенок с диабетом 1 типа измеряет глюкометром уровень сахара в крови не реже 4-х раз в день: утром — перед завтраком, перед обедом, перед ужином и на ночь. Это необходимый минимум, для того, чтобы проконтролировать свой сахар и выставить дозу инсулина на помпе перед едой. При необходимости: перекусы, плохое самочувствие, низкий и высокий сахар, болезнь, количество измерений увеличивается. При любом выходе из дома мы стараемся брать глюкометр с собой. Ребенок может почувствовать себя плохо в любой момент. И лучше быть в курсе того, какой у него сахар, что вызвало его плохое самочувствие или плохое настроение, чем гадать, что делать и как поступить.

Тест-полоски у всех типов глюкометров, измеряющих уровень сахара в крови у больных диабетом, требуют бережного отношения. Иначе они портятся и дают неверные результаты. Их ни в коем случае нельзя морозить, поэтому зимой и сами коробки с тест-полосками, и футляр с глюкометром и тест-полосками мы носим или на теле, или тепло завернутыми в шарф (но не в сумочке!). Пластиковую баночку с тест-полосками необходимо держать только закрытой!: достал тест-полоску и тут же закрыл герметично баночку крышкой. И так до следующего раза.