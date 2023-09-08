ГлавнаяРецептыПразднуем День борща правильно: рецепт с уткой и квашеной капустой Празднуем День борща правильно: рецепт с уткой и квашеной капустой На чтение: 3 минуты В этом году в Украине отмечают День борща 9 сентября. Чтобы правильно отпраздновать этот день, мы предлагаем приготовить ароматный, наваристый украинский борщ из утки и квашеной капусты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Украинский борщ с уткой и квашеной капустой по рецепту украинского шеф-повара и ведущего кулинарных шоу Алекса Якутова станет настоящим открытием даже для самых требовательных гурманов. К первому блюду повар также добавил квашеную капусту, которая не только добавила особую кислинку блюду, но и дополнила ее ароматом. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус А вы знали, что первое задокументированное упоминание о борще было около 500 лет назад? В его честь называют города и открывают монументы. Так, например, в Тернопольской области есть городок Борщев, а два года поэтому в Житомирской области поставили первый в Украине памятник борща. Украинский борщ входит в культурное наследие ЮНЕСКО. Рецепт украинского борща с уткой и квашеной капустой Время: 4 часа Порции: 8 Ингредиенты для бульона: – утиный каркас; – 10 литров воды; – 3 зеленых яблока; – 20 граммов натертого имбиря; – 1 головка чеснока; – 2 лавровых листочка; – 10 горошин черного перца; – 1 веточка розмарина; – 15 граммов чабреца; – 10 стеблей укропа. Для борща: – 2 свеклы; – 1 – 2 средние моркови; – корень петрушки; – стебель сельдерея; – сладкий красный перец; – 1 репчатый лук; – 350 граммов помидоров в собственном соке; – 50 граммов подсолнечного масла; – 1 ложка сахара; – 1 чайная ложка соли; – 2 ложки соуса кимчи; – 3 – 4 картофелины; – 300 граммов квашеной капусты; – черный молотый перец. Приготовление: Срезаем с тушки утки лишний жир. В разогретую духовку отправляем утку на 15 минут, чтобы она запеклась. Температура в духовке должна быть максимальной. Вливаем в большую кастрюлю холодную воду и отправляем на средний огонь. Кладем утку и доводим до кипения. Сливаем первую воду и промываем каркас. Снова вливаем холодную воду, кладем каркас утки. Добавляем имбирь, перец, чеснок, лавровый лист, розмарин, чабрец, нарезанный укроп без зелени и зелени яблоки. Когда все закипит, убавляем огонь до слабого, чтобы чуть-чуть кипело, и оставляем вариться в течение трех часов. Нарезаем соломкой свеклу, морковь, корень петрушки, стебель сельдерея, лук и красный болгарский перец. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Сначала обжариваем свеклу, морковь, лук, корень петрушки в течение нескольких минут. Затем добавляем перец и стебель сельдерея. Тушим овощи постоянно помешивая. Добавляем помидоры и снова перемешиваем. Добавляем в сковороду сахар и соль. Убавляем огонь и тушим в течение 1,5 – 2 часов, пока варится бульон. Когда пройдет три часа, достаем из воды каркас утки, яблоки, чеснок и все специи. Оставляем только бульон. Он должен быть прозрачным, насыщенным, сладким и с легкой кислинкой. Когда овощи протушились, добавляем соус кимчи и перемешиваем. Нарезаем картофель, отправляем его в бульон и варим до полной готовности. После этого добавляем овощную зажарку. Хорошо отожмите квашеную капусту, кладем ее в кастрюлю. Готовый борщ подаем со сметаной и мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить карпатские картофельные лиганцы с сыром. Поделитесь с друзьями