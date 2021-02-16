Тренды маркетинга

Управление маркетинговым коммуникациям в эпоху крауд-технологий

Коммуникационный воздействие на потребителя в среде Интернет имеет свою специфику, в соответствии с особенностями гипермедийной среды. С одной стороны на индивида влияет информация, что образуется и маршруты в сети, с другой — человек в среде Интернет вступает во взаимодействие с другими пользователями. То есть человек в процессе взаимодействия с другими может становиться членом той или иной группы, организации или сети. В условиях информационного общества Интернет становится средой пребывания и взаимодействия пользователей в виде образований сообществ, где формируется собственный информационное пространство, влияет на поведение потребителей. Обучиться современному маркетингу можно в университете онлайн marketinguniversity.ru.

Следует помнить и об определенных недостатках, если Вы все-таки решились продвигать свой сайт с помощью крауд-маркетинга:

Трудоемкость — может потребоваться достаточно большой временной отрезок, чтобы заработать хорошую репутацию среди аудитории. Кроме того, для повышения эффективности крауд-маркетинга требуется постоянное отслеживание комментарии для быстрого ответа на актуальные вопросы других пользователей. Риск удаления и бан — если Вы распространяете спам или чрезмерно рекламируете свой товар, что делать не рекомендуется, то ваш аккаунт могут заблокировать. Большинство сообществ требует согласования рекламы с владельцами и некоторой ее оплаты.

Итак, крауд-маркетинг — это достаточно сложный инструмент. При правильном применении он позволяет привлечь целевую аудиторию на сайт, увеличить процент конверсии, нарастить естественную количество ссылок, повысить узнаваемость бренда, вывести сайт в топ. Самостоятельно это все сделать довольно сложно, поэтому с помощью Вы всегда можете обратиться в компанию специалистов, которая профессионально занимается продвижением сайтов. С их помощью Ваш сайт непременно станет успешным без лишних усилий с Вашей стороны.