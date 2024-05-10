ГлавнаяРецептыРецепт, который поражает более 100 лет: готовим удивительные рулетики с сыром Рецепт, который поражает более 100 лет: готовим удивительные рулетики с сыром На чтение: 2 минуты Свинина и сыр – просто идеальное сочетание. Если правильно его использовать, то на столе окажется настоящий шедевр. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт передается из поколения в поколение, ему уже более 100 лет. Неудивительно, что это блюдо имеет такую популярность – его вкус завораживает с первого кусочка. Если вы ожидаете гостей или хотите приготовить что-то особенное на выходные, тогда этот рецепт станет отличной опцией. Читайте также Почти все делают эту ошибку: что следует добавить в бульон за 30 минут до окончания варки Рецепт рулета со свининой и сыром Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – свиной фарш – 500 грамм; – твердый сыр – 100 грамм; – помидоры – 2; – оливковое масло – 2 столовые ложки; – панировочные сухари – 2 столовые ложки; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Фарш раскатываем на доске или рабочей поверхности. Солим и перчим. Равномерно распределяем сыр по всей длине фарша. Также аккуратно выкладываем нарезанные кружочками помидоры. Скручиваем рулет, чтобы сыр и помидоры были закрыты внутри. Посыпаем рулет панировочными сухарями. Нарезаем меньшими порциями и обжариваем каждый кусок по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Перекладываем меньшие рулетики на противень и выпекаем 10 – 15 минут. Подаем к столу с любимыми гарнирами и салатом. Приятного аппетита! Это надо знать: можно ли можно ли есть шоколад, на котором образовался белый налет. Поделитесь с друзьями