Тур в Калининград на 7 дней от «WQ-tour»

Калининград не кажется привлекательным для большинства людей. Название не вызывает острых ощущений, оно больше ассоциируется с каким-то далеким городом, возможно, холодным, ветреным, сероватым и неинтересным.

Там, где ничего не происходит, и уж точно нет причин туда ехать. Ну, раз уж кто-то слышал что-нибудь об Калининграде, конечно. Не волнуйся, я так и думал до недавнего времени, и я тебя сдам! Рекомендую вам выбрать тур в Калининград на 7 дней на портале «WQ-tour».

Калининград — достопримечательности, интересные места, что стоит посмотреть?

Это будет один из тех текстов, в которых я покажу интересные места, в разных городах мира, но немного другие. На этот раз пропорция будет немного другой, и вместо преобладающего количества текста, основной темой будут фотографии! Надеюсь, тебе понравится Калининград хотя бы так же сильно, как и мне.

Калининград — город, расположенный в устье реки Калининград, а также на пороге огромной плотины на реке Ангара, в которую впадает первая.

Прогулки по тротуарам Иркутска становятся приятнее благодаря музыке, звучащей из динамиков.

Музыка исполняется в основном американскими хитами, с акцентом на золотые годы 50-х, 60-х и 70-х. Фрэнк Синатра, Элвис Пресли или Джон Леннон. Очень атмосферно!

Калининград — что посмотреть? интересные места и достопримечательности Калининграда

Ладно! Я бы не был собой, если бы не написал несколько предложений о местах, которые обязательно стоит посмотреть в Калининграде. Первое, чем славится Калининград — это деревянными зданиями. Красивые дома, резные орнаменты. Они украшают большинство улиц Калининграда, но есть несколько, где они составляют подавляющее большинство. Вы найдете их на нескольких улицах, отмеченных на карте ниже коричневым цветом. Они среди прочих: Улица Декабрьских События, Бабышкин или Карл Либкнехт. Более детально о Калининграде вы можете узнать с турами здесь.

Деревянная архитектура Калининграда

…это одна из тех вещей, о которых я уже говорил, которые очаровали меня больше всего в этом городе. Особенно сенсационная скульптура, почти кружевная, которая украшает окна, крыши, а иногда и целые здания. Ниже, например, замечательный «Дом Европы: наверное, самое красивое здание в Калининграде». Ты можешь найти его здесь, как если бы это было что. На карте рядом с туристической информацией.

Калининград — один из немногих городов России, который не был перестроен в соответствии с социалистическими рекомендациями, он практически пропустил великую индустриализацию, а следующая сибирская архитектура сохранилась — уникальна в мире.

Обрушение сибирских домов

Интересно также, что дома — особенно старые, построенные без фундамента — рушатся. Эти дома, как правило, деревянные, одно- или, может быть, двухэтажные хижины были построены на вечной мерзлоте, которая тает в летнее время, поэтому дома опускаются ниже уровня тротуаров. Эти изменения практически незаметны ежегодно, но за несколько десятилетий некоторые дома обрушились на несколько десятков сантиметров, что очень часто наблюдается, особенно на упомянутых выше улицах.