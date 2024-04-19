Описание приготовления:

Я выпекала бисквит в разъемной форме диаметром 16 см. Такой бисквит отлично подходит для домашних тортиков.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Мука 100 Грамм

Какао 20 Грамм

Сахарная пудра 80 Грамм

Яйцо 4 Штуки

Краситель черный пищевой 3 Капли

Количество порций 4

Калорийность

259 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черный бисквит»

Все ингредиенты сразу выложите на стол.

Яйца очень аккуратно поделите на желтки и белки по разным сухим мисочкам.

В просторную миску выложим все желтки и добавим сахарную пудру.

Миксером взбивайте желтки с сахарной пудрой до побеления смеси.

В отдельной сухой миске взбейте миксером белки до устойчивых пиков.

Белковую массу добавьте к желтковой смеси. Вмешайте одну смесь в другую.

Просейте к яичной смеси какао-порошок.

Вмешайте какао, добавьте гелевый краситель.

Вмешайте его до равномерного распределения.

Просейте муку и вмешайте ее до получения однородного, воздушного теста.

На дно формы выложите пергамент для выпекания и сверху выложите черное бисквитное тесто. Отправьте выпекаться бисквит в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.

Готовый бисквит получается высотой примерно в 4 см. Разрезать его следует после полного охлаждения.