Описание приготовления:
Я выпекала бисквит в разъемной форме диаметром 16 см. Такой бисквит отлично подходит для домашних тортиков.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит
Состав / Ингредиенты:
- Мука 100 Грамм
- Какао 20 Грамм
- Сахарная пудра 80 Грамм
- Яйцо 4 Штуки
- Краситель черный пищевой 3 Капли
Количество порций 4
Калорийность
259 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Черный бисквит»
Все ингредиенты сразу выложите на стол.
Яйца очень аккуратно поделите на желтки и белки по разным сухим мисочкам.
В просторную миску выложим все желтки и добавим сахарную пудру.
Миксером взбивайте желтки с сахарной пудрой до побеления смеси.
В отдельной сухой миске взбейте миксером белки до устойчивых пиков.
Белковую массу добавьте к желтковой смеси. Вмешайте одну смесь в другую.
Просейте к яичной смеси какао-порошок.
Вмешайте какао, добавьте гелевый краситель.
Вмешайте его до равномерного распределения.
Просейте муку и вмешайте ее до получения однородного, воздушного теста.
На дно формы выложите пергамент для выпекания и сверху выложите черное бисквитное тесто. Отправьте выпекаться бисквит в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.
Готовый бисквит получается высотой примерно в 4 см. Разрезать его следует после полного охлаждения.