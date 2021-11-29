Турецкий сериал «Моя левая сторона»: смотреть современный молодёжный сериал в русской озвучке

Смотреть историю Серры и Селима в турецком сериале Моя левая сторона

Селим Кутлусай один из тех харизматичных молодчиков, которые не имеют недостатка в поклонницах. Многие в него тайно влюблены, а кто-то даже готов из-за легкомысленного красавца спрыгнуть с крыши университета. Серра впервые увидела Селима в отеле, когда убирала номер, но он её даже не заметил.

А вот потом, когда Бириджик и компания обратили внимание на скромную Серру, Селим впервые обратил внимание на хрупкую красавицу с огромными глазами. Бураку, лучшему другу Селима, студентка-первокурсница сразу же понравилась, и он начал за ней ухаживать, но судьба распорядилась иначе. Бездельника Селима, отстающего практически по всем предметам, прикрепляют к умнице Серре, и молодые люди, занимаясь вместе, неожиданно начинают понимать, что нравятся друг другу.

Как будут развиваться события этой истории можно будет узнать, если смотреть онлайн турецкий сериал Моя левая сторона на русском языке. Он не затянут, содержит всего-то 12 серий, события развиваются молниеносно и изобилуют самыми разными сюжетными поворотами. В нём затрагиваются болезненные вопросы отношений в семьях между родителями и детьми, а так же показываются проблемы, возникающие на пути влюблённых людей. Сериал лёгкий и отлично подходит для того, чтобы отдохнуть за его просмотром во время отдыха.