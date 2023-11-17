ГлавнаяРецептыВоздушные и нежные: узнайте простой секрет пышных творожных пончиков Воздушные и нежные: узнайте простой секрет пышных творожных пончиков На чтение: 2 минуты Традиционные пончики – это мучные воздушные шарики, обжаренные во фритюре. Попробуйте приготовить их с домашним творогом – получится даже лучше, чем обычно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Творог придаст блюду нежной текстуры и обогатит его вкусом. Есть пончики можно и горячими, и холодными, однако только со сковородки они будут немного вкуснее. Попробуйте также Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Проверенный рецепт пышных творожных пончиков Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 450 граммов кисломолочного сыра; – 1 яйцо; – 50 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 100 граммов муки; – 500 миллилитров масла; – сахарная пудра для подачи. С глазурью пончики будут еще вкуснее / Фото Unsplash Приготовление: В блендере перебейте 450 граммов творога до однородной текстуры. Переложите его в миску, после чего добавьте яйцо, 50 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара. Перемешайте до однородности, всыпьте 100 граммов муки и снова перемешайте. Сформируйте из теста небольшие шарики диаметром 5 – 6 сантиметров. Разогрейте около 500 миллилитров масла в глубокой сковороде. Выкладывайте пончики по 4 – 5 штук за раз и жарьте, поворачивая на разные стороны до золотистой корочки. Это займет по несколько минут с каждой стороны. Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Посыпьте сверху сахарной пудрой через ситечко по вкусу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить домашние желейные конфеты – это проще, чем может показаться. Поделитесь с друзьями