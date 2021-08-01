Твердомеры компании «Метротест»

Твердомеры отвечают за точность проделанной работы. Именно благодаря этим приборам вы получаете возможность измерить необходимый показатель, и погрешность в данном случае будет составлять не более нескольких десятых миллиметра. В процессах, где необходима невероятная точность, измерительные изделия отыгрывают ключевую роль, поскольку именно благодаря ним конечный результат сможет соответствовать вашим ожиданиям.

Основные особенности работы с измерительными инструментами

Разные виды измерительных инструментов отличаются допустимыми погрешностями. Именно поэтому для измерения различных показателей следует подбирать специальный инструмент, поскольку в ином случае вы рискуете получить результат, который не будет соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому во время мерочных работ вам следует уделить внимание таким деталям:

Максимальная погрешность, которой обладает измерительный инструмент;

Метод, с помощью которого вы будете проводить измерение.

Номинальный размер детали;

Класс точности, которым обладает изделие;

Ступень влияния температуры на изделие.

Классификация измерительных инструментов

В первую очередь, измерительные инструменты делятся на:

Линейные;

Угловые.

С линейными устройствами все обстоит кардинально просто. В их число входят линейки разных размеров, а также разнообразные линийки и мерные ленты, которые используются для обозначения длины.

Угловые измерительные устройства не настолько простые. К их основным видам относятся: