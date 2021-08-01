Твердомеры компании «Метротест»

По
Евгений
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Твердомеры компании «Метротест»

Твердомеры отвечают за точность проделанной работы. Именно благодаря этим приборам вы получаете возможность измерить необходимый показатель, и погрешность в данном случае будет составлять не более нескольких десятых миллиметра. В процессах, где необходима невероятная точность, измерительные изделия отыгрывают ключевую роль, поскольку именно благодаря ним конечный результат сможет соответствовать вашим ожиданиям.

Основные особенности работы с измерительными инструментами

Разные виды измерительных инструментов отличаются допустимыми погрешностями. Именно поэтому для измерения различных показателей следует подбирать специальный инструмент, поскольку в ином случае вы рискуете получить результат, который не будет соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому во время мерочных работ вам следует уделить внимание таким деталям:

  • Максимальная погрешность, которой обладает измерительный инструмент;
  • Метод, с помощью которого вы будете проводить измерение.
  • Номинальный размер детали;
  • Класс точности, которым обладает изделие;
  • Ступень влияния температуры на изделие.

Классификация измерительных инструментов

В первую очередь, измерительные инструменты делятся на:

  • Линейные;
  • Угловые.

С линейными устройствами все обстоит кардинально просто. В их число входят линейки разных размеров, а также разнообразные линийки и мерные ленты, которые используются для обозначения длины.

Угловые измерительные устройства не настолько простые. К их основным видам относятся:

  • Угломер. Данный инструмент используется для измерения углов самых разнообразных изделий. В стандартном угломере основная шкала состоит из 130 градусов. Однако если изменить способ установки некоторых элементов, то можно увеличить ее размер до 320 градусов.
  • Шаблон. Используется для измерения шага резьбы. Шаблон состоит из различных макетов с зубцами. Чтобы измерять резьбу достаточно лишь проверить на совпадение измеряемый объект и макеты, которые установлены на шаблон. Также существуют радиусные шаблоны, с помощью которых проводится измерение деталей на очень сложных производствах. Например, в машиностроении. Деталь совмещается с необходимым профилем, после чего измеряется зазор, которые не должен превышать допустимых погрешностей.
  • Резьбомер. С помощью этого инструмента проводится измерение цилиндрической резьбы. Он состоит из пластин, на которых нарисована и маркирована измерительная часть, которая должна отвечать стандартному шагу цилиндрической резьбы.

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