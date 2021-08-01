Твердомеры компании «Метротест»

Твердомеры отвечают за точность проделанной работы. Именно благодаря этим приборам вы получаете возможность измерить необходимый показатель, и погрешность в данном случае будет составлять не более нескольких десятых миллиметра. В процессах, где необходима невероятная точность, измерительные изделия отыгрывают ключевую роль, поскольку именно благодаря ним конечный результат сможет соответствовать вашим ожиданиям.
Основные особенности работы с измерительными инструментами
Разные виды измерительных инструментов отличаются допустимыми погрешностями. Именно поэтому для измерения различных показателей следует подбирать специальный инструмент, поскольку в ином случае вы рискуете получить результат, который не будет соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому во время мерочных работ вам следует уделить внимание таким деталям:
- Максимальная погрешность, которой обладает измерительный инструмент;
- Метод, с помощью которого вы будете проводить измерение.
- Номинальный размер детали;
- Класс точности, которым обладает изделие;
- Ступень влияния температуры на изделие.
Классификация измерительных инструментов
В первую очередь, измерительные инструменты делятся на:
- Линейные;
- Угловые.
С линейными устройствами все обстоит кардинально просто. В их число входят линейки разных размеров, а также разнообразные линийки и мерные ленты, которые используются для обозначения длины.
Угловые измерительные устройства не настолько простые. К их основным видам относятся:
- Угломер. Данный инструмент используется для измерения углов самых разнообразных изделий. В стандартном угломере основная шкала состоит из 130 градусов. Однако если изменить способ установки некоторых элементов, то можно увеличить ее размер до 320 градусов.
- Шаблон. Используется для измерения шага резьбы. Шаблон состоит из различных макетов с зубцами. Чтобы измерять резьбу достаточно лишь проверить на совпадение измеряемый объект и макеты, которые установлены на шаблон. Также существуют радиусные шаблоны, с помощью которых проводится измерение деталей на очень сложных производствах. Например, в машиностроении. Деталь совмещается с необходимым профилем, после чего измеряется зазор, которые не должен превышать допустимых погрешностей.
- Резьбомер. С помощью этого инструмента проводится измерение цилиндрической резьбы. Он состоит из пластин, на которых нарисована и маркирована измерительная часть, которая должна отвечать стандартному шагу цилиндрической резьбы.