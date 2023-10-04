Описание приготовления:
Количество витамина С, содержащегося в этом коктейле, восполнит дневную норму и подарит вам отличное настроение и ощущение полного счастья. Попробуйте повторить этот рецепт дома, и вы убедитесь в этом сами. Для любителей сладенького можно добавить в рецепт приготовления коктейля счастья немного сахара, меда, кленового или другого сиропа.
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Ягоды / Малина Блюдо: Напитки / Коктейли
Состав / Ингредиенты:
- Малина 100 Грамм (свежая или замороженная)
- Перец болгарский 100 Грамм (красный)
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Вода минеральная 50 Миллилитров (газированная)
- Лед 100 Грамм (кубики)
Количество порций 2
Калорийность
35 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Коктейль счастья»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "Коктейля счастья". Ягоды переберите, перец вымойте и обсушите.
Очистите от семян и вымойте сладкий перец, удалите хвостик. Лучше всего взять красный, чтобы коктейль получился более насыщенного цвета. В чашу блендера отправьте малину и перец, взбейте до однородного пюре.
Выжмите ложку сока лимона и добавьте её в пюре, влейте минеральную воду. В стакан выложите лед, влейте коктейль, дополните его листиком мяты и сразу подавайте к столу.
Коктейль счастья готов!