Описание приготовления:

Количество витамина С, содержащегося в этом коктейле, восполнит дневную норму и подарит вам отличное настроение и ощущение полного счастья. Попробуйте повторить этот рецепт дома, и вы убедитесь в этом сами. Для любителей сладенького можно добавить в рецепт приготовления коктейля счастья немного сахара, меда, кленового или другого сиропа.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Ягоды / Малина Блюдо: Напитки / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

Малина 100 Грамм (свежая или замороженная)

Перец болгарский 100 Грамм (красный)

Сок лимона 1 Ст. ложка

Вода минеральная 50 Миллилитров (газированная)

Лед 100 Грамм (кубики)

Количество порций 2

Калорийность

35 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Коктейль счастья»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "Коктейля счастья". Ягоды переберите, перец вымойте и обсушите.

Очистите от семян и вымойте сладкий перец, удалите хвостик. Лучше всего взять красный, чтобы коктейль получился более насыщенного цвета. В чашу блендера отправьте малину и перец, взбейте до однородного пюре.

Выжмите ложку сока лимона и добавьте её в пюре, влейте минеральную воду. В стакан выложите лед, влейте коктейль, дополните его листиком мяты и сразу подавайте к столу.

Коктейль счастья готов!