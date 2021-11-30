У яких ситуаціях потрібний секатор?

Для регулярного лікувального та профілактичного обрізання кущів і дерев використовують секатор. У продажу можна знайти багато видів цього садово-городнього інструменту, що відрізняються між собою як технічними характеристиками, так і цінником. Які бувають секатори, у чому їх переваги та недоліки ви дізнаєтесь із цієї статті. Секатор замовити можна тут https://plants-club.ua/sekator-felco-13-dovgi-ruchky.

Призначення секаторів

Через широку сферу застосування секатор залишається одним з основних інструментів у саду та городі.

Його призначення – сезонне або санітарне обрізання рослин, де його використовують для видалення зайвих гілок завтовшки до 30 мм, також з його допомогою підрізають коріння при пересадці рослин.

Цей інструмент застосовують і для зрізання квітів з мінімальними пошкодженнями стебла, а разом із садовими ножицями це повноцінний тандем для догляду за чагарниками та живоплотом.

Пристрій та характеристики

Найпростіший секатор складається з наступних елементів:

Робоче лезо має особливу геометрію, що створює високу ріжучу здатність. Завдяки гострості та твердості забезпечується чистий зріз без зайвої травматизації рослини, без розщеплення волокон. Опорне лезо – має вигнутий профіль, що дозволяє захоплювати елемент рослини, що зрізається, запобігати його відскакуванню в момент зрізу. Як правило, таке лезо не має гострого заточування, або є зустрічною пластиною зі спеціальним жолобком для відведення соку рослини, що запобігає залипанню секатора. Рукоятки – зазвичай вигнуті під анатомію кисті, що підвищує зручність використання інструменту.

Вся конструкція з'єднується між собою хрест на хрест, аналогічно звичайним ножицям, за винятком того, що довжина ручок перевершує довжину лез, забезпечуючи тим самим підвищення зусилля, що прикладається, за рахунок сформованого важеля.

Між рукоятями знаходиться механізм приведення секатора у вихідне положення, в основі якого лежить пружина.

Також між ручками можна спостерігати спеціальні буфери, що обмежують перебіг рукояток.

На одній із ручок монтується відкидна запобіжна скоба, призначена для фіксації лез у закритому положенні, щоб уникнути травматизму при транспортуванні та зберіганні.

Слід зазначити, що дві частини секатора з'єднуються між собою за допомогою болтового з'єднання (з гайкою), яке фіксує леза в одній площині.

Його зміщення щодо центру забезпечує ковзний рух ріжучих кромок.