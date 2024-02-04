Пряные помидоры по-корейски: быстрый рецепт пикантной закуски

Так замариновать помидоры очень просто и хранятся они долго. Но вы их съедите за считанные дни.
Помидоры по-корейски — это очень вкусная закуска, которую просто приготовить. Ничего варить и кипятить не придется. Просто помидоры дополняет смесь острых специй и они после маринуются в холодильнике. Получится очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Помидоры по-корейски
Ингредиенты:
- сладкий перец – 2 шт.;
- острый перец – 2 шт.;
- чеснок – 2 головки;
- укроп и петрушка;
- соль – 50 г;
- сахар – 100 г;
- столовый уксус (9%) – 100 мл;
- рафинированное растительное масло – 100 мл;
- помидоры-сливки – 2 кг.
Подготовьте банку для помидоров: помойте и простерилизуйте любым удобным способом. Дайте полностью обсохнуть.
Приготовьте острую заправку для помидоров. Сладкий и горький перец вымойте и удалите семена. Чеснок очистите. Зелень мелко нарежьте, а чеснок и перцы пропустите через мясорубку, иди измельчите в блендере. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и растительное масло и все перемешайте.
Помидоры вымойте и обсушите. Разрежьте вдоль на половинки. Основания плодоножек удалите. На дно подготовленной банки выложите три столовые ложки острой заправки.
Далее выкладывайте в банку помидоры, чередуя с заправкой. Закройте плотной крышкой, переверните вверх дном и уберите в холодильник минимум на 12 часов.
Помидоры по-корейски могут храниться около недели.
Количество острого перца в этом рецепте вы можете регулировать, удаляя семена, или оставляя. Именно они и придают остроту.
Также вы можете приготовить вкусные фаршированные помидоры.