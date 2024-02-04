Пряные помидоры по-корейски: быстрый рецепт пикантной закуски

Так замариновать помидоры очень просто и хранятся они долго. Но вы их съедите за считанные дни.

Помидоры по-корейски — это очень вкусная закуска, которую просто приготовить. Ничего варить и кипятить не придется. Просто помидоры дополняет смесь острых специй и они после маринуются в холодильнике. Получится очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Помидоры по-корейски

Ингредиенты:

сладкий перец – 2 шт.;

острый перец – 2 шт.;

чеснок – 2 головки;

укроп и петрушка;

соль – 50 г;

сахар – 100 г;

столовый уксус (9%) – 100 мл;

рафинированное растительное масло – 100 мл;

помидоры-сливки – 2 кг.

Подготовьте банку для помидоров: помойте и простерилизуйте любым удобным способом. Дайте полностью обсохнуть.

Приготовьте острую заправку для помидоров. Сладкий и горький перец вымойте и удалите семена. Чеснок очистите. Зелень мелко нарежьте, а чеснок и перцы пропустите через мясорубку, иди измельчите в блендере. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и растительное масло и все перемешайте.

Помидоры вымойте и обсушите. Разрежьте вдоль на половинки. Основания плодоножек удалите. На дно подготовленной банки выложите три столовые ложки острой заправки.

Далее выкладывайте в банку помидоры, чередуя с заправкой. Закройте плотной крышкой, переверните вверх дном и уберите в холодильник минимум на 12 часов.

Помидоры по-корейски могут храниться около недели.

Количество острого перца в этом рецепте вы можете регулировать, удаляя семена, или оставляя. Именно они и придают остроту.

Также вы можете приготовить вкусные фаршированные помидоры.