УБОРКА ПОСЛЕ ТРАВЛИ ТАРАКАНОВ ОТ КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Если убирать квартиру еженедельно, то кроме традиционного мытья поверхностей, нужно выбивать ковры и дорожки, протирать люстры и карнизы. Помимо того, нужно мыть окна и двери, протереть посуду в сервантах.

Пылесосить нужно не только пол, но и мягкую мебель. Многие уборку пылесосом считают лишним этапом работы. И часто на нём пытаются сэкономить время. Но, как показывает практика, необходимо обязательно убирать пылесосом, ведь он собирает и мусор и невидимую пыль. На ваш офис или квартиру напали тараканы? Воспользоваться профессиональными услугами по клинингу дома и коттеджа вы можете на сайте https://cleanfox-spb.ru/uborka-posle-travli-tarakanov/.

Одним из наиболее известных мест сбора пыли являются листья растений. Поэтому необходимо устраивать влажную уборку и для них. Растения можно не протирать тряпкой, а мыть в ванне из душа.

Генеральную уборку нужно проводить несколько раз в год. Обычно, ее проводят в конце лета после всех отпусков. Стоит заботиться о паласах, коврах, дорожках, которые требуют не просто чистку, а стирку. А нужно успеть пока тепло, дабы все напольные покрытия просушились на солнце.

Если у вас старые окна, то перед их мытьем необходимо их распечатать. Внутри рам собирается огромное количество пыли. После того, как она будут распечатаны, необходимо протереть рамы и снаружи, и внутри, а также хорошо вымыть стекла с каждой стороны. Летом заниматься окнами лучше всего. Ведь на зиму они плотно закрываются и заклеиваются. Более того, никто не захочет этим заниматься на холоде.

Правильная уборка квартиры предполагают отодвигание мебели и сбор мусора. Внутри мебели также можно сделать ревизию. На данном этапе перебираются все вещи и откладываются либо выбрасываются ненужные. Верхняя одежда должна быть вынесена на улицу, проветрена и просушена. В шкафу без вещей необходимо протереть полки.

Несколько раз в год нужно стирать шторы и занавески. А картины на стенах стоит протирать сухой тряпкой. Но не забывайте и про стену за ними.

Грамотно и быстро убирать квартиру вам будут помогать различные средства, которые предназначены для разных поверхностей и покрытий. Не обойтись и без использование резиновых перчаток.