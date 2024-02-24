Описание приготовления:

Добавление сухих дрожжей в тесто делает вареники пышными, воздушными. В качестве начинки можно добавлять что угодно, мне очень нравится сладкая творожная начинка или чисто ягодная.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Дрожжи Блюдо: Горячие блюда / Вареники

Состав / Ингредиенты:

Мука 300 Грамм

Дрожжи сухие 1 Чайная ложка

Яйца 1 Штука

Сахар 65 Грамм (25 грамм — в тесто, 40 грамм — в начинку)

Соль 1/3 Чайных ложки

Кефир 130 Миллилитров

Творог 300 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

212 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники на кефире и дрожжах»

Сразу же выложите все необходимые ингредиенты на стол.

Сначала займитесь тестом. В просторную миску вбейте яйцо, залейте кефир, добавьте соль. Активно перемешайте эти ингредиенты венчиком до получения однородной смеси.

Просейте в отдельную сухую миску муку, к ней добавьте сухие дрожжи и сахар (25 грамм). Перемешайте эти сухие ингредиенты ложкой до равномерного их распределения по массе.

К сухой мучной смеси залейте жидкую смесь.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто, округлите его в миске, накройте кухонным полотенцем и оставьте в условиях теплой кухни на полчаса. Возможно для достижения правильной структуры теста вам потребуется чуть больше муки — корректируйте это количество самостоятельно.

Приготовьте начинку. Для этого поместите творог в отдельную миску, добавьте к нему 40 граммов сахара и все перемешайте ложкой.

Припылите рабочую поверхность мукой, тесто раскатайте в тонкий (толщина около 1 мм.) пласт и круглой кондитерской вырубкой (или обычным стаканом) вырежьте круги из теста.

На каждый такой круг из теста выложите по одной чайной ложке творожной начинки. Края теста защепите удобным способом, у меня пластиковое устройство для приготовления вареников, но можно и вручную аккуратно защепить края.

Заготовьте сразу все вареники из всего теста и начинки. Если получится больше заготовок, чем планируете варить, то можно излишки заморозить в морозильной камере впрок.

Теперь в кипящей воде остается только отварить до готовности вареники, это примерно 5 минут после всплытия.

Выловите из кипящей воды вареники шумовкой, разложите по тарелкам и подавайте к столу.