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Вареники на кефире и дрожжах

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Вареники на кефире и дрожжах

Описание приготовления:

Добавление сухих дрожжей в тесто делает вареники пышными, воздушными. В качестве начинки можно добавлять что угодно, мне очень нравится сладкая творожная начинка или чисто ягодная.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Дрожжи Блюдо: Горячие блюда / Вареники

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 300 Грамм
  • Дрожжи сухие 1 Чайная ложка
  • Яйца 1 Штука
  • Сахар 65 Грамм (25 грамм — в тесто, 40 грамм — в начинку)
  • Соль 1/3 Чайных ложки
  • Кефир 130 Миллилитров
  • Творог 300 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

212 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники на кефире и дрожжах»

Вареники на кефире и дрожжах

Сразу же выложите все необходимые ингредиенты на стол.

Вареники на кефире и дрожжах

Сначала займитесь тестом. В просторную миску вбейте яйцо, залейте кефир, добавьте соль. Активно перемешайте эти ингредиенты венчиком до получения однородной смеси.

Вареники на кефире и дрожжах

Просейте в отдельную сухую миску муку, к ней добавьте сухие дрожжи и сахар (25 грамм). Перемешайте эти сухие ингредиенты ложкой до равномерного их распределения по массе.

Вареники на кефире и дрожжах

К сухой мучной смеси залейте жидкую смесь.

Вареники на кефире и дрожжах

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто, округлите его в миске, накройте кухонным полотенцем и оставьте в условиях теплой кухни на полчаса. Возможно для достижения правильной структуры теста вам потребуется чуть больше муки — корректируйте это количество самостоятельно.

Вареники на кефире и дрожжах

Приготовьте начинку. Для этого поместите творог в отдельную миску, добавьте к нему 40 граммов сахара и все перемешайте ложкой.

Вареники на кефире и дрожжах

Припылите рабочую поверхность мукой, тесто раскатайте в тонкий (толщина около 1 мм.) пласт и круглой кондитерской вырубкой (или обычным стаканом) вырежьте круги из теста.

Вареники на кефире и дрожжах

На каждый такой круг из теста выложите по одной чайной ложке творожной начинки. Края теста защепите удобным способом, у меня пластиковое устройство для приготовления вареников, но можно и вручную аккуратно защепить края.

Вареники на кефире и дрожжах

Заготовьте сразу все вареники из всего теста и начинки. Если получится больше заготовок, чем планируете варить, то можно излишки заморозить в морозильной камере впрок.

Вареники на кефире и дрожжах

Теперь в кипящей воде остается только отварить до готовности вареники, это примерно 5 минут после всплытия.

Вареники на кефире и дрожжах

Выловите из кипящей воды вареники шумовкой, разложите по тарелкам и подавайте к столу.

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