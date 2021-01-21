Уборка придомовой территории в зимний период в Ярославле

Уборка придомовой территории в зимний период – это комплекс различных мероприятий, направленный на поддержание порядка и создание безопасных условий для жителей многоквартирного дома. В основном такая функция возложена на управляющие компании, которые при необходимости могут привлекать в помощь сторонние организации (подрядчиков). Для проведения уборки составляется график, в том числе с применением спецтехники. В период обильных снегопадов предусматривается ежедневная уборка тротуаров и прилегающих участков. Посетите интернет-сайт нашей компании для заказа услуги.
Выполнение работ по уборке придомовой территории зимой
Оптимально планировать проведение уборки своевременно – после выпадения снега. Когда скапливаются большие снежные сугробы и наледь, проводить расчистку территории затруднительно и намного сложнее – потребуется больше времени на уборку, а также дополнительный персонал или привлечение спецтехники. Кроме того, важно обеспечить безопасность жителям домов, предотвратить появление критических ситуаций для их жизни и здоровья. К тому же, порядок на придомовой территории – это своеобразный показатель хорошего благоустройства и качественной работы управляющей компании по содержанию жилого комплекса.
В зимний период выполняются такие виды работ:
- подметание, расчистка и уборка придомовой территории от снега, устранение сугробов и наледи,
- уборка входных групп и участков около подъездов, выездов из дворов,
- уборка мусора и очистка урн,
- механизированная уборка, погрузка и вывоз снега спецтехникой,
- очистка кровли и водосточной системы от снега,
- очистка отмостки от снега,
- удаление сосулек с козырьков, крыши, балконов верхних этажей,
- разбрасывание песка и реагентов против наледи на тротуарах и в пешеходных зонах.
Вывоз снега осуществляется на специально подготовленные площадки или полигоны в пределах города.
Преимущества механизированной уборки
Уборка придомовой территории с привлечением спецтехники – мини-погрузчиков, тракторов, грейдеров, как правило, предусматривается после обильных снегопадов или в случае объемного скопления снежных сугробов. Такой вариант отличается высокой скоростью выполнения работ, а также значительной экономией времени в сравнении с использованием ручного труда.
Использование спецтехники для уборки снега выделяется и другими преимуществами:
- качественная расчистка поверхности на всей площади придомовой территории – при уборке снега вручную работники могут случайно пропускать некоторые зоны или труднодоступные участки. А ковш мини-погрузчика буквально за несколько минут равномерно расчистит большую территорию. Причем погрузчик одновременно может выполнять загрузку снега в самосвалы для дальнейшего вывоза на полигон,
- экономия финансов – оптимальный вариант – оформить аренду спецтехники на 1 – 2 рабочие смены либо на более продолжительный срок с ежемесячным графиком уборки,
- гарантия безопасности – привлечение спецтехники через профессиональную компанию – гарантированная возможность получить полностью исправные машины для работы на объекте.