Уборка придомовой территории в зимний период в Ярославле

Уборка придомовой территории в зимний период – это комплекс различных мероприятий, направленный на поддержание порядка и создание безопасных условий для жителей многоквартирного дома. В основном такая функция возложена на управляющие компании, которые при необходимости могут привлекать в помощь сторонние организации (подрядчиков). Для проведения уборки составляется график, в том числе с применением спецтехники. В период обильных снегопадов предусматривается ежедневная уборка тротуаров и прилегающих участков. Посетите интернет-сайт нашей компании для заказа услуги.

Выполнение работ по уборке придомовой территории зимой

Оптимально планировать проведение уборки своевременно – после выпадения снега. Когда скапливаются большие снежные сугробы и наледь, проводить расчистку территории затруднительно и намного сложнее – потребуется больше времени на уборку, а также дополнительный персонал или привлечение спецтехники. Кроме того, важно обеспечить безопасность жителям домов, предотвратить появление критических ситуаций для их жизни и здоровья. К тому же, порядок на придомовой территории – это своеобразный показатель хорошего благоустройства и качественной работы управляющей компании по содержанию жилого комплекса.

В зимний период выполняются такие виды работ:

подметание, расчистка и уборка придомовой территории от снега, устранение сугробов и наледи,

уборка входных групп и участков около подъездов, выездов из дворов,

уборка мусора и очистка урн,

механизированная уборка, погрузка и вывоз снега спецтехникой,

очистка кровли и водосточной системы от снега,

очистка отмостки от снега,

удаление сосулек с козырьков, крыши, балконов верхних этажей,

разбрасывание песка и реагентов против наледи на тротуарах и в пешеходных зонах.

Вывоз снега осуществляется на специально подготовленные площадки или полигоны в пределах города.

Преимущества механизированной уборки

Уборка придомовой территории с привлечением спецтехники – мини-погрузчиков, тракторов, грейдеров, как правило, предусматривается после обильных снегопадов или в случае объемного скопления снежных сугробов. Такой вариант отличается высокой скоростью выполнения работ, а также значительной экономией времени в сравнении с использованием ручного труда.

Использование спецтехники для уборки снега выделяется и другими преимуществами: