Мягче пуха: рецепт нежнейших пасхкальных куличей от Валерия Пономаря

С такими куличами придется повозиться, но результат превзойдет все ожидания!

Если вы еще не определились, какой кулич испечь на Пасху, чтобы порадовать себя и близких ароматной и нежной выпечкой, обратите внимание на рецепт, который предлагает известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Мягчайший шоколадный кулич с легким ароматом лимона и ванили станет хитом пасхальных праздников.

Пасхальный кулич

Ингредиенты на 4 шт. среднего размера:

молоко – 190 мл;

мука пшеничная – 450 гр;

мед – 25 гр;

дрожжи прессованные – 25 гр;

ванилин – 3 гр;

шоколад – 100 гр;

яйцо – 8 шт (желтки);

сливочное масло – 180 гр;

сахар – 150 гр;

цедра 1 апельсина

цедра половины лимона;

коньяк – 2 ст. л.

Для глазури:

белок – 100 гр;

сахарная пудра – 200 гр;

сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В молоко, нагретое до 40 градусов, добавить дрожжи и мед, дать 30 минут активироваться.

В другой миске смешать муку с сухими ингредиентами.

Активированные дрожи с молоком смешать с желтками, постепенно полученную смесь добавить к муке и замесить тесто. Туда же ввести сливочное масло. Убрать тесто на расстойку, пока оно не увеличится в три раза.

Поднявшееся тесто опять вымесить и добавить шоколад. Дать ему подойти 2-3 раза, вымешивая.

Готовое тесто выложить в бумажные формы на треть от их высоты.

Нагреть духовку до 30 градусов и поставить туда куличи на час. Затем разогреть ее до 180 градусов, включить конвекцию и поставить на самое нижнее положение.

Выпекать 20-25 минут. Готовность выпечки проверить деревянной шпажкой: при протыкании куличей она должна остаться сухой

Для глазури смешать белки, сахарную пудру и сок лимона, взбить миксером до стоячих пиков.

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