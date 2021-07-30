Украшение на голову своими руками: мастер-класс по изготовлению красивой повязки

Вместо того чтобы приобретать новый аксессуар в магазине, можно смастерить его своими руками. Делается подобное совсем не сложно, да и сам процесс довольно интересен и увлекателен. Кроме того, у вас появится возможность сделать украшение того размера и цвета, которого вы только захотите. Так, например, повязка на голову, вязаная спицами, вполне может оказаться одним из любимых аксессуаров вашего гардероба.

Как сделать?

Чтобы самостоятельно изготовить данное изделие, стоит для начала набрать 22 петельки на спицы. Это рекомендуемое количество, но не обязательное – по большей части все зависит от толщины взятой пряжи и ваших предпочтений.

При вязании повязки будет использоваться лишь лицевая петля. Пользуясь ей, вы будете изготавливать и привлекательные края поделки. Чтобы это сделать, потребуется снять первую петельку не обычным образом, а так, будто вяжется лицевая. Спица продевается будто для лицевой петельки, а первая снимается. Все оставшиеся петли провязываются обыкновенными лицевыми до самой последней включительно.

Затем изделие переворачивается, процедура повторяется. Потом продолжайте вязать, постоянно снимая первую петлю, словно лицевую, и провязывая остальные лицевыми до последней включительно. Делать это нужно до того момента, пока длина повязки не дойдет до соответствующей. В процессе примеряйте получающийся аксессуар и помните, что вязаные вещи легко растягиваются.

Длина обязана быть меньше, чем обхват головы, потому что конечный результат будет неплохо растягиваться. Ориентироваться рекомендуется на охват своей головы, меряя будущее украшение в процессе вязания.

Закрывать петельки в последнем ряду разрешается любым способом, каким вам будет удобно. Оставлять ниточку в конце лучше подлиннее.

Остается только связать концы получившейся поделки красивым узелком. Для этого необходимо загнуть края и соединить их в центре, согнув потом повторно. Затем первый край вкладывается во второй. Должен получиться привлекательный внешне узелок. Теперь потребуется взять ниточку, оставленную в конце вязания, продеть иголочку и скрепить все слои так, как вам будет удобно. Те нитки, что останутся в результате, можно легко запрятать внутрь изделия, воспользовавшись крючком.

Теперь выворачивайте получившийся аксессуар наизнанку и примеряйте. Носить украшение можно и так, но при желании можно задекорировать его. Для этого можно воспользоваться любыми имеющимися материалами: бусинками, бисером, ленточками и прочим подобным. Делается данная повязка на голову совершенно нетрудно, зато в результате в вашем гардеробе появляется новый интересный и оригинальный аксессуар.