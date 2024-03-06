ГлавнаяРецептыЛюбимое блюдо всех грузин и не только: готовим ароматный харчо Любимое блюдо всех грузин и не только: готовим ароматный харчо На чтение: 2 минуты Харчо – классическое блюдо грузинской кухни. Однако оно уже давно полюбилось за пределами Грузии, в частности в Украине. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По этому рецепту харчо получается наваристым, густым, душистым и невероятно вкусным. Этот суп популярен своим остро-сладким привкусом, который можно получить благодаря добавлению специй. Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Суп харчо – классический рецепт Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 500 граммов говядины; – 1 картофелина; – 100 граммов риса; – 2 луковицы; – 4 зубчика чеснока; – 1 столовая ложка томатной пасты; – 30 граммов масла; – хмели-сунели, перец чили, соль, зелень по вкусу; – 2 – 3 веточки кинзы; – 1 помидор. Приготовление: Вскипятите кастрюлю воды. Мясо порежьте крупными кусками и положите в кипящую воду. Когда мясо закипит, положите в воду одну головку лука. Затем уменьшите огонь и варите 30 минут. Тем временем поставьте на огонь сковороду с маслом. Измельчите лук и дайте прожариться до золотистости. Далее на крупной терке натрите помидор, добавьте к луку и обжарьте смесь в течение 5 минут. В готовую смесь добавьте томатную пасту и перемешайте. После этого жарьте 2 минуты, затем снимите сковороду с огня и закройте крышкой. Когда мясо будет готово, отправьте к нему зажарку, рис и порезанный картофель. Добавьте соль по вкусу, перец чили и перемешайте. Вскипятив суп, варите еще 10 минут до готовности риса. Готовый харчо приправьте хмели-сунели, измельченным чесноком, зеленью и выключите плиту. Перед подачей блюду необходимо дать настояться. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную рыбу под шубой в духовке. Поделитесь с друзьями