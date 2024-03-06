Любимое блюдо всех грузин и не только: готовим ароматный харчо

Харчо – классическое блюдо грузинской кухни. Однако оно уже давно полюбилось за пределами Грузии, в частности в Украине.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

По этому рецепту харчо получается наваристым, густым, душистым и невероятно вкусным. Этот суп популярен своим остро-сладким привкусом, который можно получить благодаря добавлению специй.

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Суп харчо – классический рецепт

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 1 картофелина;

– 100 граммов риса;

– 2 луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 30 граммов масла;

– хмели-сунели, перец чили, соль, зелень по вкусу;

– 2 – 3 веточки кинзы;

– 1 помидор.

Приготовление:

Вскипятите кастрюлю воды. Мясо порежьте крупными кусками и положите в кипящую воду. Когда мясо закипит, положите в воду одну головку лука. Затем уменьшите огонь и варите 30 минут. Тем временем поставьте на огонь сковороду с маслом. Измельчите лук и дайте прожариться до золотистости. Далее на крупной терке натрите помидор, добавьте к луку и обжарьте смесь в течение 5 минут. В готовую смесь добавьте томатную пасту и перемешайте. После этого жарьте 2 минуты, затем снимите сковороду с огня и закройте крышкой. Когда мясо будет готово, отправьте к нему зажарку, рис и порезанный картофель. Добавьте соль по вкусу, перец чили и перемешайте. Вскипятив суп, варите еще 10 минут до готовности риса. Готовый харчо приправьте хмели-сунели, измельченным чесноком, зеленью и выключите плиту. Перед подачей блюду необходимо дать настояться.

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