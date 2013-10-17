Umzugsservice — парковка автомобилей и штрафы за нарушение правил парковки в Германии

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Нюансы парковки автомобиля и штрафов в Германии

Германия известная своей аккуратностью и педантичностью, строгим соблюдением правил, в том числе, естественно, и правил дорожного движения. Однако несмотря на жесткий контроль и достаточно большие штрафы, именно парковка не по правилам – это наиболее распространенное нарушение административного порядка. Некоторые считают его чем-то наподобие игры “Поймай меня, если успеешь”. Такая ситуация сложилась в результате большого количества автомобилей и недостатка мест для парковки, особенно в центральных районах городов.

Даже если по счастливой случайности незанятое место для парковки нашлось – это еще не все. Потому что припаркована машина должна быть идеально ровно так как делают halteverbot berlin bestellen , при этом не заехать на бордюр, поместиться в границах парковочной разметки или не больше чем в пределах 300 мм от бордюра, если парковка параллельная.

Водителя не оштрафуют в том случае, если его время парковки превысило оплаченное на период до 30 минут. Если парковка затянулась более чем на полчаса, то во дворах и на окраине города это обойдется в сумму 10 евро, в центральной части – в 30 евро.

Если водитель припарковал автомобиль в запрещенном для парковки месте и все закончилось эвакуацией машины (например, если она перекрыла пожарный выезд), то сумма штрафа может достигать нескольких сот евро. В то же время если водитель не покидает авто и не заглушает мотор (например, высаживает пассажиров) – в этом случае допускается остановка на пожарном выезде.

Если машина была припаркована в запрещенном для этого месте, но обошлось без эвакуатора, сумма штрафа от 35 евро – если машина помешала бы пожарной команде, до 65 евро плюс 1 штрафной балл в реестре Федерального ведомства автотранспорта) – если бы вызванная пожарная команда действительно не проехала по перегороженной дороге.

Если машина припаркована на не предназначенном для этого участке дороге и является препятствием для движения транспорта специального назначения, сумма штрафа составляет 60 евро плюс 1 штрафной балл.

Припаркованный во дворе и мешающий выезду автомобиль грозит владельцу суммой штрафа в 20 евро.

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