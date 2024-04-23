Рецепт: Постный сыр — из красной чечевицы

Ингредиенты:

чечевица красная — 200 гр;

вода — 600 мл;

соль — 5 гр

Способ приготовления: Открыла для себя и хочу поделиться с вами простым и быстрым приготовлением постного сыра (по типу тофу) из красной чечевицы.

С ночи замачиваем чечевицу.

Расчеты на 200 грамм сухого продукта.

Утром сливаем воду, промываем чечевицу и заливаем водой 600 мл.

Погружным блендером сбиваем чечевицу до молочной жидкости.

Добавляем 3-5 грамм соли. При желании можно добавить толченые орехи, зелень, острый перчик, в общем любые добавки подходящие для сыра.

Отправляем массу на сковороду смазанную оливковым маслом.

Тушим массу на сковороде постоянно помешивая до запустевания.

Подготовим форму, куда будем выливать нашу сырную массу. Смазываем маслом.

Заполняем форму.

Даем остыть и ставим на пару часов в холодильник.

Постный сыр готов.

И можно нарезать и подавать.

Можно подать присыпанным тмином. Можно сыр поджарить на сковороде. Можно нарезать кубиком и залить острым пикантным маслом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.