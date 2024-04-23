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Рецепт: Постный сыр — из красной чечевицы

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Рецепт: Постный сыр — из красной чечевицы

Ингредиенты:
чечевица красная — 200 гр;
вода — 600 мл;
соль — 5 гр
Способ приготовления: Открыла для себя и хочу поделиться с вами простым и быстрым приготовлением постного сыра (по типу тофу) из красной чечевицы.

С ночи замачиваем чечевицу.

Расчеты на 200 грамм сухого продукта.

Утром сливаем воду, промываем чечевицу и заливаем водой 600 мл.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Погружным блендером сбиваем чечевицу до молочной жидкости.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Добавляем 3-5 грамм соли. При желании можно добавить толченые орехи, зелень, острый перчик, в общем любые добавки подходящие для сыра.

Отправляем массу на сковороду смазанную оливковым маслом.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Тушим массу на сковороде постоянно помешивая до запустевания.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Подготовим форму, куда будем выливать нашу сырную массу. Смазываем маслом.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Заполняем форму.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Даем остыть и ставим на пару часов в холодильник.

Постный сыр готов.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

И можно нарезать и подавать.

Можно подать присыпанным тмином. Можно сыр поджарить на сковороде. Можно нарезать кубиком и залить острым пикантным маслом.

Рецепт: Постный сыр - из красной чечевицы

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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