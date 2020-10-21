Управление запасами, закупки и логистика

Стремительное развитие международного и внутреннего рынка ставит перед компаниями высокие требования к качеству товаров, грамотной организации снабжения, закупок, логистике. Освоить эти знания и получить современную востребованную профессию можно на дистанционном курсе по ссылке https://triumf.pro/kursi/zakupki-snabzhenie-upravlenie-zapasami/.

Повышение квалификации по снабжению и закупкам

Онлайн-курс создан для менеджеров и руководителей отделов логистики, складов, а также для тех, кто недавно начал карьеру в данной сфере, но стремится получить новые инструменты и повысить уровень своей компетенции.

Повышение квалификации по снабжению и закупкам поможет получить должность в международной компании, повысить размер заработной платы.

Программа предусматривает получение следующих знаний:

организация приобретения, выбор товара и партнеров;

общение с поставщиками, предприятиями;

методы оценки рисков;

контроль товара – расчет рентабельности, пополнение запасов, хранение на складах, планирование;

стратегии ценовой политики;

ведение и учет расходов;

контроль качества, технологический анализ.

На уроках студенты узнают главные принципы закупочной деятельности, освоят аспекты управления рисками и контроля запасов, овладеют навыками общения с поставщиками, ведения успешных переговоров.

В рамках обучающего проекта рассматриваются все этапы построения системы снабжения, документооборот, отгрузка товаров, аудит сделок. Методические материалы помогут получить полное представление обо всех процессах обеспечения.

Курсы по снабжению и логистике

Онлайн обучение снабжению и логистике предназначается для подготовки квалифицированных менеджеров.

Программа включает в себя следующие теоретические и практические занятия:

понятие и методы логистики;

страхование грузоперевозок;

алгоритмы выбора поставщика;

правовые аспекты заключения контрактов;

аналитика потоков;

расчет объемов партии;

наполнение ассортиментом;

товаро- и документооборот;

оценка качества работы с партнерами;

управление запасами – виды, анализ, учет.

В процессе занятий слушатели получают полное представление и понимание об алгоритмах формирования каждой операции, на практике подготавливают документы для таможенного оформления, рассчитывают стоимость, количество, сроки доставки.

Студенты получают доступ к обучающим материалам, чек-листам, инструкциям, которые помогут будущим специалистам подробнее познакомиться с профессией и устроиться на работу.

Будущие специалисты по завершении овладеют навыками отбора и приобретения товаров, тонкостям ведения переговоров, выявлению потребительского спроса.

Программа создана для тех, кто впервые знакомится со специальностью, а также для сотрудников компаний, желающих получить повышение квалификации в области закупок.

По окончании выдается сертифицированное удостоверение, которое помогает в дальнейшем трудоустройстве. Все подробности здесь https://triumf.pro/typekursi/tamozhnya-ved-logistika/.