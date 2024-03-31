Рецепт: Творожная запеканка «Как в детстве» — Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Ингредиенты:

творог свежий домашний из кефира — 700 г;

сметана 20-25% — 150 г;

манная крупа — полстакана;

сахар — 50-60 г;

соль — 0.5 ч.л.;

ванилин — 1 пакетик;

изюм темный без косточек — 100 г;

масло сливочное — 30 г;

свежие ягоды (любые) — для подачи

Способ приготовления: В детстве самой любимой и вкусной для нас была творожная запеканка с изюмом. Изюм был дорогим и дефицитным продуктом, поэтому часто делали простую запеканку, а если с изюмом, то это был просто праздник.

Поэтому рецепт сегодняшней запеканки и называется «Как в детстве «.

Хотя на самом деле в творожную запеканку можно добавлять любые фрукты, ягоды и даже овощи, например, сделать с морковью и яблоками.

Творог у меня всегда свой свежий, домашнего приготовления — из кефира. Творог должен быть мягким, не переваренным. Сыворотку не выбрасываем, используем её для блинчиков или оладий.

К творогу добавляем густую сметану.

Примерно половину чайной ложки соли и 50-60 граммов сахара. Больше сахара не нужно, запеканка получится достаточно сладкой благодаря изюму.

И пакетик ванилина.

Затем добавляем полстакана манной крупы.

И тщательно перемешиваем, можно миксером, можно просто вилкой. Масса сначала должна получиться жидкой, потом загустеет.

Изюм лучше брать без косточек, покрупнее. Я люблю тёмный изюм. Замачиваем, промываем и добавляем к творогу.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и обсыпаем манной крупой.

Творожную массу оставляем на 15-20 минут, за это время манка впитает влагу и загустеет.

Выкладываем творожную массу в форму и выравниваем поверхность.

Запекаем примерно полчаса при температуре 150-160 градусов.

Когда запеканка немного остынет и будет тёплой, можно нарезать её на порционные кусочки.

Подаём с любыми свежими ягодами.

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.