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Рецепт: Творожная запеканка «Как в детстве» — Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

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Рецепт: Творожная запеканка «Как в детстве» — Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Ингредиенты:
творог свежий домашний из кефира — 700 г;
сметана 20-25% — 150 г;
манная крупа — полстакана;
сахар — 50-60 г;
соль — 0.5 ч.л.;
ванилин — 1 пакетик;
изюм темный без косточек — 100 г;
масло сливочное — 30 г;
свежие ягоды (любые) — для подачи
Способ приготовления: В детстве самой любимой и вкусной для нас была творожная запеканка с изюмом. Изюм был дорогим и дефицитным продуктом, поэтому часто делали простую запеканку, а если с изюмом, то это был просто праздник.

Поэтому рецепт сегодняшней запеканки и называется «Как в детстве «.

Хотя на самом деле в творожную запеканку можно добавлять любые фрукты, ягоды и даже овощи, например, сделать с морковью и яблоками.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Творог у меня всегда свой свежий, домашнего приготовления — из кефира. Творог должен быть мягким, не переваренным. Сыворотку не выбрасываем, используем её для блинчиков или оладий.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

К творогу добавляем густую сметану.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Примерно половину чайной ложки соли и 50-60 граммов сахара. Больше сахара не нужно, запеканка получится достаточно сладкой благодаря изюму.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

И пакетик ванилина.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Затем добавляем полстакана манной крупы.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

И тщательно перемешиваем, можно миксером, можно просто вилкой. Масса сначала должна получиться жидкой, потом загустеет.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Изюм лучше брать без косточек, покрупнее. Я люблю тёмный изюм. Замачиваем, промываем и добавляем к творогу.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и обсыпаем манной крупой.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Творожную массу оставляем на 15-20 минут, за это время манка впитает влагу и загустеет.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Выкладываем творожную массу в форму и выравниваем поверхность.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Запекаем примерно полчаса при температуре 150-160 градусов.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Когда запеканка немного остынет и будет тёплой, можно нарезать её на порционные кусочки.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Подаём с любыми свежими ягодами.

Рецепт: Творожная запеканка "Как в детстве" - Запеканка из домашнего творога с изюмом и свежими ягодами

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.

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