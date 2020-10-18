Услуги агентства по недвижимости

Здания производственного типа относятся к коммерческой недвижимости, в основном, приносящей прибыль, поэтому на сегодняшний день многие предпочитают вкладывать в них свои инвестиции.

Сайт агентства недвижимости Новосёл https://novosel99.ru/ предлагает производственные здания к продаже и офисы. У специалистов этого агентства можно получить всю необходимую информацию по выбранному объекту, а также посмотреть его на месте, составить договор трех сторон по продаже-покупке, который будет взаимовыгоден всем сторонам.

Так, в данном агентстве выставлен на продажу офис, расположенный в городе Подольск, ул. Комсомольская, 1, Московская область. Это направление Варшавского шоссе, 16 км от МКАД. Здание офиса имеет один этаж, оно отдельно стоит на участке земли, который сдан в долгосрочную аренду на 49 лет. Сам офис находится в частной собственности больше трех лет, был возведен в 2006 году.

Общая площадь офиса составляет 66,4 квадрата, есть все необходимые коммуникации: электроэнергия, артезианская и техническая вода, центральная канализация и отопление, бойлер, туалет, раковина, проводной телефон и интернет, а также три отдельные комнаты, включая складское помещение с прочной решеткой и металлической дверью.

Основное помещение офиса внутри большое, просторное, другие комнаты поменьше, на складе можно хранить товар, инструменты, какое-либо оборудование небольшого размера.

Здание офиса отделано качественным кирпичом благородного коричневого цвета. Площадка вокруг офиса покрыта асфальтом, имеется удобный подъезд к нему на машине.

Фундамент здания прочный, основательный, поэтому можно сделать еще надстройку в 1-2 этажа. Окна металлопластиковые, крепкие и надежные. Территория, где располагается офис, хорошо охраняется, система пропускная, т.е. необходимо иметь на руках пропуск, чтобы пройти на нее. Рядом с территорией проходит автомобильный мост, т.е. до трассы недалеко, добираться будет удобно.

По адресу с указанного выше сайта — novosel99.ru есть фото каталог данного объекта, можно посмотреть фотографии офиса, оценить его, специалисты агентства могут показать его на месте и представить все необходимые документы по нему. Здесь же можно посмотреть карту проезда, цену объекта и контакты агентства, по которым с нами можно связаться, чтобы обсудить просмотр и покупку данного офиса.