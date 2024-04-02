Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой — Во фритюре

Ингредиенты:

куриные ножки — 1 лоток;

пюре — 0,5 кастрюли;

сыр твердый — 100 грамм;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по кусу;

паприка молотая — по вкусу;

чеснок молотый — по вкусу;

мука — 1 стакан;

панировочные сухари — 1 стакан

Способ приготовления: Приветствую всех!

Сегодня хочу поделиться рецепт нежной и одновременно хрустящей закуски из куриного мяса и пюре. Приготовлено блюдо в виде куриных ножек

Ингредиенты, необходимые для приготовления блюда вы видите на фото ниже

И обязательно, только что приготовленное пюре.

Куриные ножки обжариваем на растительном масле и не солим!

Посолим когда появится хрустящая коричневая корочка

Выливаем в сковороду 1 стакан воды

И тушить под закрытой крышкой

Чтобы мясо приготовилось полностью, огонь модно сделать средний

Когда курица готова, то оставим её до остывания

потом переложить

Пока мясо курицы остывает можно подготовить ингредиенты для начинки.

Натереть на мелкой тёрке сыр, добавить специи

Мясо отделить от косточек и измельчить

Добавить к сыру со специями

И добавить картофельное пюре, примерно 1 к 1

А вообще как вам нравится, кто-то любит больше мясо, кто-то картошку. Хорошо перемешать

Ножки полностью очистить и подготовить

Заранее разогреть большое количество масло на плите.

Если есть фритюрница, то можно использовать её, ножки с начинкой должны быть полностью погружены в масло

Из начинки формируем шар и вставляем в него кость

Обвалять сначала в муке

потом в яйце

И после в панировочных сухарях

И отправить в раскалённое масло

Я жарила по одной штуке.

Начинка была полностью готовой, поэтому наша задача — только корочка, сырым блюдо не будет)))

Жарится примерно 3-5 минут. Завит, конечно, от того какого размера блюдо и какой степени вы хотите корочку, если подержать минуту, то скорее всего, корочка не появится и блюдо будет мягким.

Блюдо в разрезе

Вышло очень оригинально. А какое сочетание! Пюре, сыр и куриное мясо!

Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.