Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой — Во фритюре

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой — Во фритюре

Ингредиенты:
куриные ножки — 1 лоток;
пюре — 0,5 кастрюли;
сыр твердый — 100 грамм;
яйца куриные — 2 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по кусу;
паприка молотая — по вкусу;
чеснок молотый — по вкусу;
мука — 1 стакан;
панировочные сухари — 1 стакан
Способ приготовления: Приветствую всех!

Сегодня хочу поделиться рецепт нежной и одновременно хрустящей закуски из куриного мяса и пюре. Приготовлено блюдо в виде куриных ножек

Ингредиенты, необходимые для приготовления блюда вы видите на фото ниже

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

И обязательно, только что приготовленное пюре.

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Куриные ножки обжариваем на растительном масле и не солим!

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Посолим когда появится хрустящая коричневая корочка

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Выливаем в сковороду 1 стакан воды

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

И тушить под закрытой крышкой

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Чтобы мясо приготовилось полностью, огонь модно сделать средний

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Когда курица готова, то оставим её до остывания

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

потом переложить

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Пока мясо курицы остывает можно подготовить ингредиенты для начинки.
Натереть на мелкой тёрке сыр, добавить специи

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Мясо отделить от косточек и измельчить

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Добавить к сыру со специями

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

И добавить картофельное пюре, примерно 1 к 1

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

А вообще как вам нравится, кто-то любит больше мясо, кто-то картошку. Хорошо перемешать

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Ножки полностью очистить и подготовить

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Заранее разогреть большое количество масло на плите.
Если есть фритюрница, то можно использовать её, ножки с начинкой должны быть полностью погружены в масло

Из начинки формируем шар и вставляем в него кость

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Обвалять сначала в муке

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

потом в яйце

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

И после в панировочных сухарях

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

И отправить в раскалённое масло

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Я жарила по одной штуке.

Начинка была полностью готовой, поэтому наша задача — только корочка, сырым блюдо не будет)))

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Жарится примерно 3-5 минут. Завит, конечно, от того какого размера блюдо и какой степени вы хотите корочку, если подержать минуту, то скорее всего, корочка не появится и блюдо будет мягким.

Блюдо в разрезе

Рецепт: Хрустящие куриные ножки с нежной начинкой - Во фритюре

Вышло очень оригинально. А какое сочетание! Пюре, сыр и куриное мясо!

Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.

Что будем искать? Например,Человек