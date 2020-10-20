Услуги переоборудования авто. Перетяжка руля в Киеве

Тюнинг автомобилей набирает популярность с каждым годом. Владельцы машин как подержанных, так и новых всеми силами стараются улучшить характеристики машины, сделать её облик и интерьер более стильным и престижным. Одним из признанных направлений тюнинга является перетяжка салона кожей и перетяжка руля в Киеве. Она позволяет декорировать салон согласно вкусам хозяина, избавиться от присущей бюджетным моделям автомобилей унылости, однотонности обшивки либо исправить появившиеся за время эксплуатации потертости сидений, руля, рычага коробки передач.

Для перетяжки салона используется натуральная или искусственная автомобильная кожа, а также алькантара.

Несмотря на немалую стоимость, салон из натуральной кожи отличается непревзойденным внешним видом и высокой износоустойчивостью. Хозяин машины сможет по праву гордиться дизайном своего салона, ставшего по-настоящему престижным.

Искусственная кожа, использовавшаяся еще два десятилетия назад и запомнившаяся своим низким качеством, получила сегодня «вторую жизнь» в виде экокожи материала, состоящего из тканевой основы, на которую нанесен тонкий слой полиуретана. Экокожа относительно недолго используется в автомобильном тюнинге, но уже успела завоевать сердца и автолюбителей, и гонщиков: внешне она мало отличается от натуральной кожи, но значительно дешевле. При этом экокожа совершенно безопасна для организма человека. Алькантара, или искусственная замша характеризуется долговечностью и износостойкостью: в процессе эксплуатации её не так-то просто протереть или загрязнить. Благодаря способности «дышать» она обеспечивает хорошую терморегуляцию, лучшую, чем у кожи. В то же время алькантара требует регулярного ухода, а ее стоимость выше, чем у экокожи.

Однозначного ответа, какой материал предпочтительнее использовать для тюнинга салона автомобиля, не существует. Необходимо учитывать, как эксплуатируется машина, требуется ли хозяину престиж или исключительно долговечность. Немаловажную роль играет и стоимость перетяжки салона. Она должна быть выполнена максимально качественно, чтобы выбранный материал приносил настоящее удовольствие.