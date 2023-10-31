Овощное ассорти «для оливье»: рецепт универсальной заготовки для салатов

Такая заготовка всегда будет под рукой и сэкономит время на приготовление оливь и других салатов с похожими компонентами.

Оливье – салат, который чаще всего готовят именно зимой, ведь он ассоциируется с новогодними праздниками. Среди его ингредиентов есть горошек, а многие хозяйки используют и соленые огурцы. В блоге «Домашняя консервация» предлагают рецепт заготовки, которая поможет запастись этими ингредиентами впрок и всегда иметь их под рукой.

Овощное ассорти «для оливье»

Ингредиенты на литровую банку:

зеленый горошек сухой;

огурцы:

чеснок – 2-3 зубчика;

листья вишни и смородины – по несколько штук;

зонтик укропа.

Для рассола:

вода – 1 литр;

соль – 1 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

уксус (9%) – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Горошек отварить до нужной мягкости. В литровую банку положить зонтик укропа, 2-3 зубчика чеснока, по несколько листочков черной смородины и вишни. Набить банку огурцами поплотнее, но не доверху, нужно оставить место для горошка. Всыпать горошек (получается чуть меньше стандартной банки из магазина. Залить банку кипятком на 15-20 минут.

Далее готовим рассол: в воду всыпать соль, довести до кипения. Вылить предыдущую воду из банки. В литровую банку с горошком и огурцами добавить сахар, уксус, залить приготовленным рассолом и поставить ставим стерилизоваться на пять минут с момента закипания воды в кастрюле. Закатать банки крышками и укутать до остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить низкокалорийный оливье.