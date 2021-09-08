Услуги по перевозке мебели в Киеве

Перевозка содержимого всей квартиры либо транспортировка офисных, складских вещей – дело организационно нелегкое.

С небольшими предметами еще можно справиться самим. А при перевозке мебели (шкафов, кроватей, диванов), стиральной машины, холодильника, иных габаритных, тяжелых грузов не обойтись без помощи специализированной компании. Такая организация производит сборку/разборку мебели, ее упаковку, загружает/разгружает мебельные предметы, осуществляет транспортирование (в том числе с задействованием гидролифта) – в целом, оказывает полный спектр соответствующих услуг. С этой целью можно обратиться в киевскую компанию по грузоперевозкам, перейдя на сайт https://vivatrans.com.ua/gruzoperevozki/perevozka-mebeli.html .

Преимущества профессиональной перевозки мебели

Full length of young male movers carrying sofa outside truck on street

Цель подобных организаций – сделать переезд для клиента:

скорым;

удобным;

недорогостоящим.

Так, в Viva-Trans обеспечивается:

Персональное планирование маршрутов – особенности движения на дорогах Киева и области хорошо известны водителям компании, потому для грузо доставок выбираются кратчайшие пути.

Квалифицированный сервис – с имуществом клиентов грузчики обращаются аккуратно; это гарантируется на любой стадии обслуживания.

Комплексный подход – возможен заказ услуг, что связаны с организацией транспортирования предметов быта, начиная от работ по монтажу/демонтажу, завершая подъемом на конкретный этаж на новой локации при переезде.

В компании Viva-Trans, в частности, предлагают:

Аренду грузовых ТС с водителем. Это возможно ежедневно, работа по грузоперевозкам ведется без выходных.

Подобрать грузовое авто, учитывая специфику и габариты грузов, поскольку в распоряжении компании – собственный автопарк с разными моделями ТС для перевозок. В организации предоставят подходящий вариант для транспортировки мебели по Киеву.

Располагает компания и специальными упаковочными материалами для аккуратной транспортировки предметов мебели в Киеве и области.

Транспортирование мебели с гидробортом/ гидролифтом

Разобрать, а затем собрать музыкальные инструменты, габаритную бытовую технику или мебель, выполненную из цельного массива, не удастся. С этим связаны дополнительные проблемы при переездах. Решить их помогает задействование грузовых авто, которые оснащаются гидролифтом (гидробортом). Это специальный механизм, благодаря которому можно поднимать тяжелые, крупные грузы на платформенную высоту.