Солянка с колбасой, солеными огурцами с картошкой классическая — это потрясающее угощение для больших ценителей мясных изделий и полуфабрикатов. Пикантное блюдо готовится не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В сегодняшней подборке можно найти варианты от самых быстрых до более длительных. Все рецепты простые, но отличаются по временным затратам.

Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой

Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой обладает потрясающим внешним видом и неповторимым ярким вкусом. Если вы располагаете свободным временем, обязательно повторите этот восхитительный рецепт. Все, кто попробует аппетитное угощение, останутся в восторге.

Ингредиенты –+7 порц.

Говядина 250 гр.

Вареная колбаса 100 гр.

Лук репчатый 100 гр.

Морковь 100 гр.

Картофель 200 гр.

Огурцы соленые 100 гр.

Томатная паста 2 ст.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Вода 2.5 л.

Соль 1 ст.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Лавровый лист 2 шт.

Для подачи:

Лимон по желанию

Оливки по желанию

Шаги 120 мин.

Как приготовить классическую сборную мясную солянку с колбасой, солеными огурцами и картошкой? Освободив лук от шелухи, промываем и крошим кубиком. Почищенные картофельные клубни разрезаем на кубики. Заливаем водой, чтобы не потемнел. Очистив морковь, промываем и крупно натираем на терке. Колбасу нарезаем не слишком крупно. Моем лимон и нарезаем кружочками, а затем режем на четвертинки. Ополоснув говядину, опускаем ее в кастрюлю и наливаем 2,5 литра питьевой воды. Ставим на конфорку и доводим до легкого кипения. Убираем пенку, минимизируем огонь и готовим 1 час, прикрыв крышкой. После чего мясо достаем, бульон процеживаем. Остывшее мясо нарезаем брусками. Кастрюлю устанавливаем на плиту. В процеженный закипевший бульон выгружаем картофельную нарезку. Ждем повторного закипания и готовим картофель 20 минут. Глубокую сковороду устанавливаем на конфорку. Разогреваем. Наливаем растительное масло, выкладываем лук и морковку. Нарезаем огурцы и добавляем к овощам. Кладем оба вида колбасы и мясо. Перемешав, тушим при постоянном помешивании 6 минут. После чего приправляем томатной пастой. Перемешиваем до однородности и готовим еще пару минут. Содержимое сковороды перекладываем в суп. Перемешиваем и пробуем, если не хватает соли и перца, добавляем. Добавляем лаврушку. Перемешав и доведя до небольшого кипения, кипятим солянку 10 минут. После чего убираем с плиты и оставляем солянку постоять под крышкой 10 минут, чтобы вкус был ярче и насыщеннее. Аппетитной солянкой наполняем глубокие тарелки. Подаем к столу, украсив солянку лимоном и маслинами. Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой готова! Приятного аппетита!

Суп солянка с колбасой, огурцами, картошкой, лимоном и оливками

Суп солянка с колбасой, огурцами, картошкой, лимоном и оливками получается густым и пикантным. Время варки займет всего лишь час. Яркий внешний вид блюда отлично впишется в праздничное меню и разнообразит привычные блюда. Попробуйте данный рецепт и порадуйте домочадцев.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Грудинка – 300 гр.

Копченая колбаса – 250 гр.

Колбаса вареная/сосиски – 300 гр.

Лимон – для подачи.

Оливки и маслины – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Огуречный рассол – 200 мл.

Картофель – 6-7 шт.

Соленые огурцы – 6-7 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 2,7 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Каперсы – для подачи.

Процесс приготовления:

Освобождаем картофель от кожуры, применив овощечистку и промываем. Разрезаем клубни на кубики привычного размера. Перекладываем в посуду для варки и вливаем 2,7 литра питьевой воды. Устанавливаем на сильное пламя. Не теряя времени, брусочками нарезаем грудинку, вареную и копченую колбасу. Сковороду размещаем на огне и наливаем столовую ложку масла. Забросив мясную нарезку, обжариваем до легкой румяности. Когда картофель закипит, убираем шумовкой пену и отправляем обжаренную мясную нарезку. Дождавшись закипания, варим 5 минут при умеренной температуре. Очистив репчатый лук и ополоснув его под краном, нарезаем мелким кубиком. С огурцами поступаем таким же образом. В сковороду, в которой обжаривали мясные продукты, доливаем оставшееся растительное масло. Выкладываем лук и огурцы. Слегка обжарив, кладем томатную пасту. Перемешиваем и готовим пару минут. Содержимое сковороды отправляем в кастрюлю. Заливаем рассол и доводим до закипания. Кипятим 5 минут. Попробовав, при необходимости солим и перчим солянку. Забросив оливки и маслины, ждем закипания. Отключаем нагрев. Прикрыв крышкой, но не убирая с плиты, даем постоять четверть часа. Разливаем солянку по порциям. Украшаем лимоном и каперсами. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой, картошкой, солеными огурцами и курицей

Солянка с колбасой, картошкой, солеными огурцами и курицей обладает потрясающим ароматом. Исполнение данного рецепта потребует всего лишь полчаса. Аппетитная солянка хорошо насыщает и понравится всем любителям мясных изделий. В особенности блюдо понравится мужской половине.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Куриный суповой набор – 200 гр.

Охотничье колбаски – 150 гр.

Копченая колбаса – 6 ломтиков.

Вареная колбаса – 2 ломтика.

Лимон – 3 кружочка.

Маслины – 10 шт.

Лук – 0,25 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Соленые огурцы – 5шт.

Томатная паста – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Размораживаем при необходимости курицу и кладем в кастрюлю с водой. Размещаем на огне и варим бульон привычным способом, в процессе снимая пену. Огурцы нарезаем кружочками или полукружками. Сковороду размещаем на огне. Наливаем растительное масло и разогреваем. Забрасываем огуречную нарезку и тушим пару минут. После чего перекладываем на тарелку. Очищенную луковицу нарезаем полукольцами. Кладем на сковороду, где обжаривались огурцы. Измельчаем чеснок и кладем в сковородку. Пассеруем. Освободив и ополоснув морковь, рубим кубиком. Убираем лук с чесноком к огурцам, а на сковородку кладем морковь. Обжариваем до мягкости. Отрезаем пару видов колбасы. Мясные изделия рубим кубиком. Обжаренную морковь перекладываем к овощам. На сковородку выкладываем мясные изделия и подрумяниваем. Освобождаем картофель от кожуры с помощью овощечистки. Промываем и нарезаем кубиком. Из бульона достаем сваренную курицу. Перекладываем мясо в тарелку и остужаем. В кипящую суповую основу закладываем картошку. Далее закладываем обжаренные овощи и готовим суп 10 минут. Добавив томатную пасту, варим 5 минут. Через 5 минут кладем обжаренную колбасу. Остывшее куриное мясо отделяем от костей. Мясо перекладываем в солянку. Нарезаем маслины колечками. Промываем лимон и режем дольками. Закладываем маслины и лимон. Варим солянку 5 минут. Пробуем на вкус. Солим и перчим, если нужно. Готовому блюду даем настояться под крышкой. Разливаем солянку по тарелкам. По желанию украшаем измельченной зеленью и подаем к обеденному столу. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой, сосисками, огурцами и картошкой

Солянка с колбасой, сосисками, огурцами и картошкой – это угощение, которое без труда повторит даже начинающая хозяйка. Для приготовления угощения понадобятся продукты, которые без труда найдутся в любом магазине. Процесс варки наваристого блюда займет час-полтора в зависимости от используемых мясных компонентов. Можно использовать все мясные и колбасные продукты, что имеются в холодильнике. Чем разнообразнее ингредиенты, тем аппетитнее блюдо.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 200 гр.

Сало соленое – 100 гр.

Копченая колбаса – 100 гр.

Сосиски – 100 гр.

Лимон – 1 шт.

Оливки без косточки – 20 гр.

Лук-порей – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Картофель – 100 гр.

Соленые огурцы – 100 гр.

Томатная паста – 20 гр.

Свиное сало – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Зелень – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Все мясные полуфабрикаты и сало тонко нарезаем. У меня была курица, сосиски, колбаса и два вида сала. Для аромата можно использовать копченые продукты. На плите размещаем кастрюлю с водой и забрасываем нарезанные продукты. Чтобы не терять время, освобождаем от кожицы и шелухи морковку, лук-порей и зубчик чеснока. Промываем и измельчаем удобным способом. Разогреваем сковородку с растительным маслом и кладем нарезку. Приправляем томатной пастой. Перемешиваем и обжариваем до мягкости. Соленые огурцы нарезаем кубиком. Освобождаем картофель от кожуры и ополаскиваем. Нарезаем кубиком. В бульон отправляем картофель, обжарку и огурцы. Продолжаем варить солянку до готовности картофеля. Готовую солянку пробуем и при необходимости приправляем солью и молотым перцем. Отключив нагрев, даем настояться блюду. Ароматную солянку разливаем по глубоким пиалам. Дополняем маслинами, кусочком лимона и зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой, огурцами, картошкой и грибами

Солянка с колбасой, огурцами, картошкой и грибами для своей реализации потребует меньше часа. Вкусное наваристое блюдо выглядит привлекательно и ярко, не оторвать глаз. Насыщенное аппетитное угощение подходит не только для ежедневного рациона, но и для важных поводов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Шампиньоны – 150 гр.

Маслины без косточек – 80 гр.

Копченая колбаса – 150 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Вода – 1,8 л.

Лук – 50 гр.

Морковь – 50 гр.

Картофель – 100 гр.

Соленые огурцы – 100 гр.

Томатная паста – 1,5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный горошек – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Петрушка – 5 гр.

Лимон – для подачи.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Подготавливаем компоненты для реализации рецепта. Освободив картофельные клубни от кожуры, ополаскиваем их под краном. Нарезаем кубиком или брусками. В кастрюлю набираем воду и доводим до кипения. В кипящую воду высыпаем порезанную картошку. Кладем немного соли и варим 10 минут при легком кипении. Очистив морковку и лук, обдаем под краном. Луковицу крошим помельче, морковку крупно натираем на терке. Сковороду прогреваем и наливаем растительное масло. Выкладываем овощную нарезку и обжариваем несколько минут до мягкого состояния. Шампиньоны очищаем и нарезаем тонкими ломтиками. Огурцы и копченую колбасу режем кубиком. К овощной пассеровке кладем грибы, огурцы и колбасу. Перемешиваем и обжариваем 4 минуты. Кладем лаврушку и томатную пасту. Хорошо перемешав, наливаем несколько столовых ложек воды из кастрюли и тушим 5 минут на небольшом пламени. После чего отключаем нагрев. Проверяем готовность картофеля и перекладываем в кастрюлю обжарку из сковороды. Добавив горошины перца, перемешиваем и варим солянку 5 минут. Очищенную чесночную дольку выдавливаем, используя чесночницу и высыпаем в солянку вместе с маслинами. Перемешав, кипятим минуты 3. Попробовав вкус блюда, добавляем соль и перец при необходимости. Важно не пересолить блюдо. Промытую петрушку измельчаем и кладем в солянку. Доводим до закипания и выключаем газ. Настаиваем блюдо, оставив на 10 минут. Разливаем солянку по порционным пиалам. Украшаем лимонной долькой. Дополняем сметаной. Приглашаем близких к столу. Приятного аппетита!

Солянка с огурцами, колбасой, мясом говядины и картошкой

Солянка с огурцами, колбасой, мясом говядины и картошкой – это великолепный рецепт, который готовится достаточно легко. Приложив некоторые усилия, вкуснейшее блюдо получится с первого раза даже у начинающей хозяйки. Приготовив солянку и угостив домочадцев, вы получите незабываемые комплименты. Все будут в восторге от сытного душистого блюда.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Колбаса вареная – 100 гр.

Копченая колбаса – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 360 гр.

Соленые огурцы – 60 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 2,5-3 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Предварительно размораживаем мясо. Снимаем шелуху и кожицу с луковицы и морковки. Обмываем под краном. Подготавливаем остальные продукты. Для сборной солянки подойдет любая колбаса, сосиски, говяжьи ребрышки. Чем разнообразнее, тем ярче блюдо. Освободив картофельные клубни от кожуры, ополаскиваем под краном. Нарезаем кубиком или брусками, как обычно для первых блюд. Оба вида колбасы освобождаем от оболочки и нарезаем брусками. Огурцы режем тонкими полосками. Можно использовать как соленые, так и маринованные. Крупно натираем на терке очищенную морковку или рубим мелким кубиком. В кастрюлю набираем воду. Кладем промытое мясо и целую головку лука. Разместив на плите, варим на небольшом огне, удаляя время от времени образовавшуюся пену. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Высыпаем морковку и оба вида колбасы. Немного обжарив, кладем огурцы и приправляем томатной пастой. Размешиваем. Сваренное мясо достаем из бульона и нарезаем ломтиками. Луковицу выбрасываем. В горячий бульон высыпаем картошку. Когда картошка станет мягкой, выкладываем в кастрюлю содержимое сковороды и мясо. Приправляем солянку специями и кипятим несколько минут. После чего выключаем огонь. По своему желанию в солянку кладем каперсы и маслины. Немного настояв, разливаем насыщенное блюдо по пиалам. Украшаем долькой лимона и присыпаем измельченной зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой, огурцами и копчеными ребрышками

Солянка с колбасой, огурцами и копчеными ребрышками обладает необыкновенным ароматом, от которого невозможно устоять. Аппетитное блюдо готовится просто, но требует определенного времени для своей реализации. Приготовление ароматного угощения под силу даже новичкам.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина на кости – 700 гр.

Ребрышки свиные копченые – 250 гр.

Ветчина – 100 гр.

Копченая колбаса – 100 гр.

Молочные сосиски – 100 гр.

Лимон – 1 шт.

Рассол – 70 мл.

Оливки без косточек – 50 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Маслины без косточек – 50 гр.

Соленые огурцы – 150 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Для подачи:

Лимон – по вкусу.

Зелень петрушки – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем набор ингредиентов. Очистив лук и морковку от шелухи и кожуры, ополаскиваем под проточной водой. Ополаскиваем петрушку, промакиваем бумажными полотенцами влагу. Соленые огурцы выбираем хрустящие. Заранее доводим до кипения два литра воды. В кастрюлю для варки кладем луковицу, морковку, копченые ребра, говядину на кости и лаврушку. Вливаем подготовленный кипяток. Размещаем кастрюлю на плите. Варим на умеренном огне и убираем пену. Убавив нагрев, варим бульон 1,5 часа. Через указанное время извлекаем мясо и остужаем. Лук и морковку выбрасываем. Процеживаем бульон и возвращаем в кастрюлю. Размещаем на огне. Огурцы произвольно нарезаем мелкими кусочками. Нагреваем сухую сковородку. Выкладываем огурцы и вливаем 70 миллилитров рассола. Готовим на среднем огне минуты три. Луковицу рубим кубиком. Берем вторую сковороду и наливаем растительное масло. Разогреваем и забрасываем лук, пассеруем несколько минут, постоянно помешивая. Приправляем томатной пастой. Перемешав, прогреваем пару минут. Затем отправляем содержимое сковороды в бульон. Огурцы то же перекладываем в кастрюлю. Колбасу, сосиски и ветчину режем кубиком. Перекладываем в кастрюлю. С косточек снимаем мясо и нарезаем произвольными кусочками. Ребра разрезаем на части. Перекладываем мясо и ребра в кастрюлю. Продолжаем варку в течение 10-12 минут. Пробуем и, если требуется, солим и перчим. Добавляем специи с осторожностью. Мясные полуфабрикаты содержат достаточно соли. Кладем в солянку маслины и оливки. Отключив нагрев и прикрыв крышкой, оставляем на четверть часа настояться. Наполняем красивые глубокие тарелки солянкой. Украшаем долькой лимона и листиками петрушки. Подаем к столу. Для более сытного варианта подаем хлеб и сметану. Приятного аппетита!

Мясная солянка с колбасой, свининой и огурцами

Мясная солянка с колбасой, свининой и огурцами превращает любой скромный обед в запоминающееся застолье. Блюдо выходит сытным и наваристым, а готовится всего лишь за 1 час. Солянка выглядит по-праздничному ярко и может быть отличным вариантом первого блюда на важном мероприятии.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Курица – 200 гр.

Охотничьи колбаски – 150 гр.

Копченая колбаса – 100 гр.

Молочные сосиски – 100 гр.

Лимон – 1 шт.

Оливки – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 250 гр.

Соленые огурцы – 150 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2,5-3 л.

Соль – по вкусу.

Рассол – 100-150 мл.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления: