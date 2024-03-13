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Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

На чтение: 14 минут
Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Солянка с колбасой, солеными огурцами с картошкой классическая — это потрясающее угощение для больших ценителей мясных изделий и полуфабрикатов. Пикантное блюдо готовится не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В сегодняшней подборке можно найти варианты от самых быстрых до более длительных. Все рецепты простые, но отличаются по временным затратам.

Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой

Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой обладает потрясающим внешним видом и неповторимым ярким вкусом. Если вы располагаете свободным временем, обязательно повторите этот восхитительный рецепт. Все, кто попробует аппетитное угощение, останутся в восторге.

Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Ингредиенты –+7 порц.

  • Говядина 250 гр.
  • Вареная колбаса 100 гр.
  • Лук репчатый 100 гр.
  • Морковь 100 гр.
  • Картофель 200 гр.
  • Огурцы соленые 100 гр.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Вода 2.5 л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Перец чёрный молотый 1 ч.л.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Для подачи:  
  • Лимон  по желанию
  • Оливки  по желанию

Шаги 120 мин.

  1. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Как приготовить классическую сборную мясную солянку с колбасой, солеными огурцами и картошкой? Освободив лук от шелухи, промываем и крошим кубиком. Почищенные картофельные клубни разрезаем на кубики. Заливаем водой, чтобы не потемнел. Очистив морковь, промываем и крупно натираем на терке. Колбасу нарезаем не слишком крупно. Моем лимон и нарезаем кружочками, а затем режем на четвертинки.

  2. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Ополоснув говядину, опускаем ее в кастрюлю и наливаем 2,5 литра питьевой воды. Ставим на конфорку и доводим до легкого кипения. Убираем пенку, минимизируем огонь и готовим 1 час, прикрыв крышкой. После чего мясо достаем, бульон процеживаем. Остывшее мясо нарезаем брусками.

  3. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Кастрюлю устанавливаем на плиту. В процеженный закипевший бульон выгружаем картофельную нарезку. Ждем повторного закипания и готовим картофель 20 минут.

  4. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Глубокую сковороду устанавливаем на конфорку. Разогреваем. Наливаем растительное масло, выкладываем лук и морковку. Нарезаем огурцы и добавляем к овощам. Кладем оба вида колбасы и мясо. Перемешав, тушим при постоянном помешивании 6 минут. После чего приправляем томатной пастой. Перемешиваем до однородности и готовим еще пару минут.

  5. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Содержимое сковороды перекладываем в суп. Перемешиваем и пробуем, если не хватает соли и перца, добавляем. Добавляем лаврушку. Перемешав и доведя до небольшого кипения, кипятим солянку 10 минут. После чего убираем с плиты и оставляем солянку постоять под крышкой 10 минут, чтобы вкус был ярче и насыщеннее.

  6. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Аппетитной солянкой наполняем глубокие тарелки. Подаем к столу, украсив солянку лимоном и маслинами.

  7. Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

    Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой готова! Приятного аппетита!

Суп солянка с колбасой, огурцами, картошкой, лимоном и оливками

Суп солянка с колбасой, огурцами, картошкой, лимоном и оливками получается густым и пикантным. Время варки займет всего лишь час. Яркий внешний вид блюда отлично впишется в праздничное меню и разнообразит привычные блюда. Попробуйте данный рецепт и порадуйте домочадцев.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Грудинка – 300 гр.
  • Копченая колбаса – 250 гр.
  • Колбаса вареная/сосиски – 300 гр.
  • Лимон – для подачи.
  • Оливки и маслины – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огуречный рассол – 200 мл.
  • Картофель – 6-7 шт.
  • Соленые огурцы – 6-7 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 2,7 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Каперсы – для подачи.

Процесс приготовления:

  1. Освобождаем картофель от кожуры, применив овощечистку и промываем. Разрезаем клубни на кубики привычного размера. Перекладываем в посуду для варки и вливаем 2,7 литра питьевой воды. Устанавливаем на сильное пламя.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  2. Не теряя времени, брусочками нарезаем грудинку, вареную и копченую колбасу. Сковороду размещаем на огне и наливаем столовую ложку масла. Забросив мясную нарезку, обжариваем до легкой румяности.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. Когда картофель закипит, убираем шумовкой пену и отправляем обжаренную мясную нарезку. Дождавшись закипания, варим 5 минут при умеренной температуре.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Очистив репчатый лук и ополоснув его под краном, нарезаем мелким кубиком. С огурцами поступаем таким же образом. В сковороду, в которой обжаривали мясные продукты, доливаем оставшееся растительное масло. Выкладываем лук и огурцы. Слегка обжарив, кладем томатную пасту. Перемешиваем и готовим пару минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Содержимое сковороды отправляем в кастрюлю. Заливаем рассол и доводим до закипания. Кипятим 5 минут. Попробовав, при необходимости солим и перчим солянку.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. Забросив оливки и маслины, ждем закипания. Отключаем нагрев. Прикрыв крышкой, но не убирая с плиты, даем постоять четверть часа.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. Разливаем солянку по порциям. Украшаем лимоном и каперсами. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Солянка с колбасой, картошкой, солеными огурцами и курицей

Солянка с колбасой, картошкой, солеными огурцами и курицей обладает потрясающим ароматом. Исполнение данного рецепта потребует всего лишь полчаса. Аппетитная солянка хорошо насыщает и понравится всем любителям мясных изделий. В особенности блюдо понравится мужской половине.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Куриный суповой набор – 200 гр.
  • Охотничье колбаски – 150 гр.
  • Копченая колбаса – 6 ломтиков.
  • Вареная колбаса – 2 ломтика.
  • Лимон – 3 кружочка.
  • Маслины – 10 шт.
  • Лук – 0,25 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Соленые огурцы – 5шт.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец острый молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Размораживаем при необходимости курицу и кладем в кастрюлю с водой. Размещаем на огне и варим бульон привычным способом, в процессе снимая пену.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  2. Огурцы нарезаем кружочками или полукружками.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. Сковороду размещаем на огне. Наливаем растительное масло и разогреваем. Забрасываем огуречную нарезку и тушим пару минут. После чего перекладываем на тарелку.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Очищенную луковицу нарезаем полукольцами. Кладем на сковороду, где обжаривались огурцы. Измельчаем чеснок и кладем в сковородку. Пассеруем.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Освободив и ополоснув морковь, рубим кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. Убираем лук с чесноком к огурцам, а на сковородку кладем морковь. Обжариваем до мягкости.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. Отрезаем пару видов колбасы.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  8. Мясные изделия рубим кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  9. Обжаренную морковь перекладываем к овощам. На сковородку выкладываем мясные изделия и подрумяниваем.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  10. Освобождаем картофель от кожуры с помощью овощечистки. Промываем и нарезаем кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  11. Из бульона достаем сваренную курицу.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  12. Перекладываем мясо в тарелку и остужаем.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  13. В кипящую суповую основу закладываем картошку.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  14. Далее закладываем обжаренные овощи и готовим суп 10 минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  15. Добавив томатную пасту, варим 5 минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  16. Через 5 минут кладем обжаренную колбасу.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  17. Остывшее куриное мясо отделяем от костей.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  18. Мясо перекладываем в солянку.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  19. Нарезаем маслины колечками. Промываем лимон и режем дольками.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  20. Закладываем маслины и лимон. Варим солянку 5 минут. Пробуем на вкус. Солим и перчим, если нужно.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  21. Готовому блюду даем настояться под крышкой.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  22. Разливаем солянку по тарелкам. По желанию украшаем измельченной зеленью и подаем к обеденному столу. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Солянка с колбасой, сосисками, огурцами и картошкой

Солянка с колбасой, сосисками, огурцами и картошкой – это угощение, которое без труда повторит даже начинающая хозяйка. Для приготовления угощения понадобятся продукты, которые без труда найдутся в любом магазине. Процесс варки наваристого блюда займет час-полтора в зависимости от используемых мясных компонентов. Можно использовать все мясные и колбасные продукты, что имеются в холодильнике. Чем разнообразнее ингредиенты, тем аппетитнее блюдо.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 200 гр.
  • Сало соленое – 100 гр.
  • Копченая колбаса – 100 гр.
  • Сосиски – 100 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливки без косточки – 20 гр.
  • Лук-порей – 100 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Картофель – 100 гр.
  • Соленые огурцы – 100 гр.
  • Томатная паста – 20 гр.
  • Свиное сало – 100 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Зелень – 10 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Все мясные полуфабрикаты и сало тонко нарезаем. У меня была курица, сосиски, колбаса и два вида сала. Для аромата можно использовать копченые продукты.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  2. На плите размещаем кастрюлю с водой и забрасываем нарезанные продукты.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. Чтобы не терять время, освобождаем от кожицы и шелухи морковку, лук-порей и зубчик чеснока. Промываем и измельчаем удобным способом. Разогреваем сковородку с растительным маслом и кладем нарезку. Приправляем томатной пастой. Перемешиваем и обжариваем до мягкости.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Соленые огурцы нарезаем кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Освобождаем картофель от кожуры и ополаскиваем. Нарезаем кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. В бульон отправляем картофель, обжарку и огурцы. Продолжаем варить солянку до готовности картофеля. Готовую солянку пробуем и при необходимости приправляем солью и молотым перцем. Отключив нагрев, даем настояться блюду.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. Ароматную солянку разливаем по глубоким пиалам. Дополняем маслинами, кусочком лимона и зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Солянка с колбасой, огурцами, картошкой и грибами

Солянка с колбасой, огурцами, картошкой и грибами для своей реализации потребует меньше часа. Вкусное наваристое блюдо выглядит привлекательно и ярко, не оторвать глаз. Насыщенное аппетитное угощение подходит не только для ежедневного рациона, но и для важных поводов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Маслины без косточек – 80 гр.
  • Копченая колбаса – 150 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Вода – 1,8 л.
  • Лук – 50 гр.
  • Морковь – 50 гр.
  • Картофель – 100 гр.
  • Соленые огурцы – 100 гр.
  • Томатная паста – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец черный горошек – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец острый молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Петрушка – 5 гр.
  • Лимон – для подачи.
  • Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем компоненты для реализации рецепта.
  2. Освободив картофельные клубни от кожуры, ополаскиваем их под краном. Нарезаем кубиком или брусками.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. В кастрюлю набираем воду и доводим до кипения. В кипящую воду высыпаем порезанную картошку. Кладем немного соли и варим 10 минут при легком кипении.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Очистив морковку и лук, обдаем под краном. Луковицу крошим помельче, морковку крупно натираем на терке.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Сковороду прогреваем и наливаем растительное масло. Выкладываем овощную нарезку и обжариваем несколько минут до мягкого состояния.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. Шампиньоны очищаем и нарезаем тонкими ломтиками. Огурцы и копченую колбасу режем кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. К овощной пассеровке кладем грибы, огурцы и колбасу. Перемешиваем и обжариваем 4 минуты.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  8. Кладем лаврушку и томатную пасту.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  9. Хорошо перемешав, наливаем несколько столовых ложек воды из кастрюли и тушим 5 минут на небольшом пламени. После чего отключаем нагрев.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  10. Проверяем готовность картофеля и перекладываем в кастрюлю обжарку из сковороды. Добавив горошины перца, перемешиваем и варим солянку 5 минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  11. Очищенную чесночную дольку выдавливаем, используя чесночницу и высыпаем в солянку вместе с маслинами. Перемешав, кипятим минуты 3. Попробовав вкус блюда, добавляем соль и перец при необходимости. Важно не пересолить блюдо.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  12. Промытую петрушку измельчаем и кладем в солянку. Доводим до закипания и выключаем газ. Настаиваем блюдо, оставив на 10 минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  13. Разливаем солянку по порционным пиалам. Украшаем лимонной долькой. Дополняем сметаной.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  14. Приглашаем близких к столу.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  15. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Солянка с огурцами, колбасой, мясом говядины и картошкой

Солянка с огурцами, колбасой, мясом говядины и картошкой – это великолепный рецепт, который готовится достаточно легко. Приложив некоторые усилия, вкуснейшее блюдо получится с первого раза даже у начинающей хозяйки. Приготовив солянку и угостив домочадцев, вы получите незабываемые комплименты. Все будут в восторге от сытного душистого блюда.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр.
  • Колбаса вареная – 100 гр.
  • Копченая колбаса – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 360 гр.
  • Соленые огурцы – 60 гр.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Вода – 2,5-3 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Предварительно размораживаем мясо. Снимаем шелуху и кожицу с луковицы и морковки. Обмываем под краном. Подготавливаем остальные продукты. Для сборной солянки подойдет любая колбаса, сосиски, говяжьи ребрышки. Чем разнообразнее, тем ярче блюдо.
  2. Освободив картофельные клубни от кожуры, ополаскиваем под краном. Нарезаем кубиком или брусками, как обычно для первых блюд.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. Оба вида колбасы освобождаем от оболочки и нарезаем брусками.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Огурцы режем тонкими полосками. Можно использовать как соленые, так и маринованные.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Крупно натираем на терке очищенную морковку или рубим мелким кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. В кастрюлю набираем воду. Кладем промытое мясо и целую головку лука. Разместив на плите, варим на небольшом огне, удаляя время от времени образовавшуюся пену.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Высыпаем морковку и оба вида колбасы.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  8. Немного обжарив, кладем огурцы и приправляем томатной пастой. Размешиваем.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  9. Сваренное мясо достаем из бульона и нарезаем ломтиками. Луковицу выбрасываем.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  10. В горячий бульон высыпаем картошку.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  11. Когда картошка станет мягкой, выкладываем в кастрюлю содержимое сковороды и мясо.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  12. Приправляем солянку специями и кипятим несколько минут. После чего выключаем огонь.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  13. По своему желанию в солянку кладем каперсы и маслины. Немного настояв, разливаем насыщенное блюдо по пиалам. Украшаем долькой лимона и присыпаем измельченной зеленью.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  14. Подаем к столу. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Солянка с колбасой, огурцами и копчеными ребрышками

Солянка с колбасой, огурцами и копчеными ребрышками обладает необыкновенным ароматом, от которого невозможно устоять. Аппетитное блюдо готовится просто, но требует определенного времени для своей реализации. Приготовление ароматного угощения под силу даже новичкам.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина на кости – 700 гр.
  • Ребрышки свиные копченые – 250 гр.
  • Ветчина – 100 гр.
  • Копченая колбаса – 100 гр.
  • Молочные сосиски – 100 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Рассол – 70 мл.
  • Оливки без косточек – 50 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Маслины без косточек – 50 гр.
  • Соленые огурцы – 150 гр.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Для подачи:
  • Лимон – по вкусу.
  • Зелень петрушки – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем набор ингредиентов. Очистив лук и морковку от шелухи и кожуры, ополаскиваем под проточной водой. Ополаскиваем петрушку, промакиваем бумажными полотенцами влагу. Соленые огурцы выбираем хрустящие. Заранее доводим до кипения два литра воды.
  2. В кастрюлю для варки кладем луковицу, морковку, копченые ребра, говядину на кости и лаврушку. Вливаем подготовленный кипяток. Размещаем кастрюлю на плите. Варим на умеренном огне и убираем пену.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. Убавив нагрев, варим бульон 1,5 часа. Через указанное время извлекаем мясо и остужаем. Лук и морковку выбрасываем. Процеживаем бульон и возвращаем в кастрюлю. Размещаем на огне.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Огурцы произвольно нарезаем мелкими кусочками.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Нагреваем сухую сковородку. Выкладываем огурцы и вливаем 70 миллилитров рассола. Готовим на среднем огне минуты три.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. Луковицу рубим кубиком.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. Берем вторую сковороду и наливаем растительное масло. Разогреваем и забрасываем лук, пассеруем несколько минут, постоянно помешивая.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  8. Приправляем томатной пастой.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  9. Перемешав, прогреваем пару минут. Затем отправляем содержимое сковороды в бульон. Огурцы то же перекладываем в кастрюлю.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  10. Колбасу, сосиски и ветчину режем кубиком. Перекладываем в кастрюлю.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  11. С косточек снимаем мясо и нарезаем произвольными кусочками. Ребра разрезаем на части.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  12. Перекладываем мясо и ребра в кастрюлю. Продолжаем варку в течение 10-12 минут. Пробуем и, если требуется, солим и перчим. Добавляем специи с осторожностью. Мясные полуфабрикаты содержат достаточно соли.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  13. Кладем в солянку маслины и оливки.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  14. Отключив нагрев и прикрыв крышкой, оставляем на четверть часа настояться.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  15. Наполняем красивые глубокие тарелки солянкой. Украшаем долькой лимона и листиками петрушки. Подаем к столу. Для более сытного варианта подаем хлеб и сметану.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  16. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

Мясная солянка с колбасой, свининой и огурцами

Мясная солянка с колбасой, свининой и огурцами превращает любой скромный обед в запоминающееся застолье. Блюдо выходит сытным и наваристым, а готовится всего лишь за 1 час. Солянка выглядит по-праздничному ярко и может быть отличным вариантом первого блюда на важном мероприятии.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Курица – 200 гр.
  • Охотничьи колбаски – 150 гр.
  • Копченая колбаса – 100 гр.
  • Молочные сосиски – 100 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливки – 150 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 250 гр.
  • Соленые огурцы – 150 гр.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2,5-3 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Рассол – 100-150 мл.
  • Перец острый стручковый – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем компоненты по списку, указанному выше.
  2. В кастрюле доводим до кипения воду. Промываем свинину и курицу. Опускаем в кипящую воду и варим минут 40. Для аромата по желанию добавляем лаврушку, корни петрушки или сельдерея и зелень. Спустя полчаса все это достаем и выбрасываем.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  3. С картофельных клубней удаляем кожуру. Ополоснув, нарезаем картошку, как обычно для супа. Когда мясо будет практически готово, высыпаем нарезанную картошку.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  4. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Очищенный лук нарезаем кубиком и высыпаем в сковороду. Пассеруем до прозрачного состояния. Очистив и промыв морковь, крупно натираем на терке и отправляем к луку. Обжариваем до мягкого состояния несколько минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  5. Копчености мелко нарезаем и выкладываем к обжарке. Размешав, обжариваем 4 минуты, чтобы вытопился жир.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  6. Молочные сосиски освобождаем от оболочки и нарезаем кубиком. Добавляем в сковороду. Перемешиваем и даем прогреться в течение минуты.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  7. Приправляем томатной пастой. Перемешав, обжариваем пару минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  8. Натираем на терке соленые огурцы. Чили шинкуем кружочками. К обжарке добавляем измельченные огурцы, перец чили стручковый по вкусу. Заливаем 100-150 миллилитров рассола. Прикрыв крышкой, тушим 6 минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  9. Из бульона достаем свинину и куриное мясо, нарезаем кусочками и выкладываем в сковороду с обжаркой.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  10. Оливки нарезаем колечками или оставляем в целом виде и добавляем в сковородку. Промываем лимон и отрезаем несколько кружочков, отправляем в кастрюлю. Выжимаем лимонный сок, солим и перчим заправку и даем покипеть 2 минуты.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  11. Содержимое сковороды перекладываем в кастрюлю. Перемешиваем и пробуем. Даем покипеть несколько минут. После чего отключаем огонь и даем блюду постоять 10 минут.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  12. Наполняем тарелки аппетитной солянкой. При желании дополняем блюдо сметаной.

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

  13. Приятного аппетита!

    Солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой классическая

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