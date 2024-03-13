Солянка с колбасой, солеными огурцами с картошкой классическая — это потрясающее угощение для больших ценителей мясных изделий и полуфабрикатов. Пикантное блюдо готовится не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В сегодняшней подборке можно найти варианты от самых быстрых до более длительных. Все рецепты простые, но отличаются по временным затратам.
Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой
Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой обладает потрясающим внешним видом и неповторимым ярким вкусом. Если вы располагаете свободным временем, обязательно повторите этот восхитительный рецепт. Все, кто попробует аппетитное угощение, останутся в восторге.
Ингредиенты –+7 порц.
- Говядина 250 гр.
- Вареная колбаса 100 гр.
- Лук репчатый 100 гр.
- Морковь 100 гр.
- Картофель 200 гр.
- Огурцы соленые 100 гр.
- Томатная паста 2 ст.л.
- Масло растительное 2 ст.л.
- Вода 2.5 л.
- Соль 1 ст.л.
- Перец чёрный молотый 1 ч.л.
- Лавровый лист 2 шт.
- Для подачи:
- Лимон по желанию
- Оливки по желанию
Шаги 120 мин.
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Как приготовить классическую сборную мясную солянку с колбасой, солеными огурцами и картошкой? Освободив лук от шелухи, промываем и крошим кубиком. Почищенные картофельные клубни разрезаем на кубики. Заливаем водой, чтобы не потемнел. Очистив морковь, промываем и крупно натираем на терке. Колбасу нарезаем не слишком крупно. Моем лимон и нарезаем кружочками, а затем режем на четвертинки.
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Ополоснув говядину, опускаем ее в кастрюлю и наливаем 2,5 литра питьевой воды. Ставим на конфорку и доводим до легкого кипения. Убираем пенку, минимизируем огонь и готовим 1 час, прикрыв крышкой. После чего мясо достаем, бульон процеживаем. Остывшее мясо нарезаем брусками.
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Кастрюлю устанавливаем на плиту. В процеженный закипевший бульон выгружаем картофельную нарезку. Ждем повторного закипания и готовим картофель 20 минут.
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Глубокую сковороду устанавливаем на конфорку. Разогреваем. Наливаем растительное масло, выкладываем лук и морковку. Нарезаем огурцы и добавляем к овощам. Кладем оба вида колбасы и мясо. Перемешав, тушим при постоянном помешивании 6 минут. После чего приправляем томатной пастой. Перемешиваем до однородности и готовим еще пару минут.
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Содержимое сковороды перекладываем в суп. Перемешиваем и пробуем, если не хватает соли и перца, добавляем. Добавляем лаврушку. Перемешав и доведя до небольшого кипения, кипятим солянку 10 минут. После чего убираем с плиты и оставляем солянку постоять под крышкой 10 минут, чтобы вкус был ярче и насыщеннее.
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Аппетитной солянкой наполняем глубокие тарелки. Подаем к столу, украсив солянку лимоном и маслинами.
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Классическая сборная мясная солянка с колбасой, солеными огурцами и картошкой готова! Приятного аппетита!
Суп солянка с колбасой, огурцами, картошкой, лимоном и оливками
Суп солянка с колбасой, огурцами, картошкой, лимоном и оливками получается густым и пикантным. Время варки займет всего лишь час. Яркий внешний вид блюда отлично впишется в праздничное меню и разнообразит привычные блюда. Попробуйте данный рецепт и порадуйте домочадцев.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Грудинка – 300 гр.
- Копченая колбаса – 250 гр.
- Колбаса вареная/сосиски – 300 гр.
- Лимон – для подачи.
- Оливки и маслины – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Огуречный рассол – 200 мл.
- Картофель – 6-7 шт.
- Соленые огурцы – 6-7 шт.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Вода – 2,7 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Каперсы – для подачи.
Процесс приготовления:
- Освобождаем картофель от кожуры, применив овощечистку и промываем. Разрезаем клубни на кубики привычного размера. Перекладываем в посуду для варки и вливаем 2,7 литра питьевой воды. Устанавливаем на сильное пламя.
- Не теряя времени, брусочками нарезаем грудинку, вареную и копченую колбасу. Сковороду размещаем на огне и наливаем столовую ложку масла. Забросив мясную нарезку, обжариваем до легкой румяности.
- Когда картофель закипит, убираем шумовкой пену и отправляем обжаренную мясную нарезку. Дождавшись закипания, варим 5 минут при умеренной температуре.
- Очистив репчатый лук и ополоснув его под краном, нарезаем мелким кубиком. С огурцами поступаем таким же образом. В сковороду, в которой обжаривали мясные продукты, доливаем оставшееся растительное масло. Выкладываем лук и огурцы. Слегка обжарив, кладем томатную пасту. Перемешиваем и готовим пару минут.
- Содержимое сковороды отправляем в кастрюлю. Заливаем рассол и доводим до закипания. Кипятим 5 минут. Попробовав, при необходимости солим и перчим солянку.
- Забросив оливки и маслины, ждем закипания. Отключаем нагрев. Прикрыв крышкой, но не убирая с плиты, даем постоять четверть часа.
- Разливаем солянку по порциям. Украшаем лимоном и каперсами. Приятного аппетита!
Солянка с колбасой, картошкой, солеными огурцами и курицей
Солянка с колбасой, картошкой, солеными огурцами и курицей обладает потрясающим ароматом. Исполнение данного рецепта потребует всего лишь полчаса. Аппетитная солянка хорошо насыщает и понравится всем любителям мясных изделий. В особенности блюдо понравится мужской половине.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3
Ингредиенты:
- Куриный суповой набор – 200 гр.
- Охотничье колбаски – 150 гр.
- Копченая колбаса – 6 ломтиков.
- Вареная колбаса – 2 ломтика.
- Лимон – 3 кружочка.
- Маслины – 10 шт.
- Лук – 0,25 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Соленые огурцы – 5шт.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода – 2 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец острый молотый – по вкусу.
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Размораживаем при необходимости курицу и кладем в кастрюлю с водой. Размещаем на огне и варим бульон привычным способом, в процессе снимая пену.
- Огурцы нарезаем кружочками или полукружками.
- Сковороду размещаем на огне. Наливаем растительное масло и разогреваем. Забрасываем огуречную нарезку и тушим пару минут. После чего перекладываем на тарелку.
- Очищенную луковицу нарезаем полукольцами. Кладем на сковороду, где обжаривались огурцы. Измельчаем чеснок и кладем в сковородку. Пассеруем.
- Освободив и ополоснув морковь, рубим кубиком.
- Убираем лук с чесноком к огурцам, а на сковородку кладем морковь. Обжариваем до мягкости.
- Отрезаем пару видов колбасы.
- Мясные изделия рубим кубиком.
- Обжаренную морковь перекладываем к овощам. На сковородку выкладываем мясные изделия и подрумяниваем.
- Освобождаем картофель от кожуры с помощью овощечистки. Промываем и нарезаем кубиком.
- Из бульона достаем сваренную курицу.
- Перекладываем мясо в тарелку и остужаем.
- В кипящую суповую основу закладываем картошку.
- Далее закладываем обжаренные овощи и готовим суп 10 минут.
- Добавив томатную пасту, варим 5 минут.
- Через 5 минут кладем обжаренную колбасу.
- Остывшее куриное мясо отделяем от костей.
- Мясо перекладываем в солянку.
- Нарезаем маслины колечками. Промываем лимон и режем дольками.
- Закладываем маслины и лимон. Варим солянку 5 минут. Пробуем на вкус. Солим и перчим, если нужно.
- Готовому блюду даем настояться под крышкой.
- Разливаем солянку по тарелкам. По желанию украшаем измельченной зеленью и подаем к обеденному столу. Приятного аппетита!
Солянка с колбасой, сосисками, огурцами и картошкой
Солянка с колбасой, сосисками, огурцами и картошкой – это угощение, которое без труда повторит даже начинающая хозяйка. Для приготовления угощения понадобятся продукты, которые без труда найдутся в любом магазине. Процесс варки наваристого блюда займет час-полтора в зависимости от используемых мясных компонентов. Можно использовать все мясные и колбасные продукты, что имеются в холодильнике. Чем разнообразнее ингредиенты, тем аппетитнее блюдо.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Курица – 200 гр.
- Сало соленое – 100 гр.
- Копченая колбаса – 100 гр.
- Сосиски – 100 гр.
- Лимон – 1 шт.
- Оливки без косточки – 20 гр.
- Лук-порей – 100 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Картофель – 100 гр.
- Соленые огурцы – 100 гр.
- Томатная паста – 20 гр.
- Свиное сало – 100 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень – 10 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Все мясные полуфабрикаты и сало тонко нарезаем. У меня была курица, сосиски, колбаса и два вида сала. Для аромата можно использовать копченые продукты.
- На плите размещаем кастрюлю с водой и забрасываем нарезанные продукты.
- Чтобы не терять время, освобождаем от кожицы и шелухи морковку, лук-порей и зубчик чеснока. Промываем и измельчаем удобным способом. Разогреваем сковородку с растительным маслом и кладем нарезку. Приправляем томатной пастой. Перемешиваем и обжариваем до мягкости.
- Соленые огурцы нарезаем кубиком.
- Освобождаем картофель от кожуры и ополаскиваем. Нарезаем кубиком.
- В бульон отправляем картофель, обжарку и огурцы. Продолжаем варить солянку до готовности картофеля. Готовую солянку пробуем и при необходимости приправляем солью и молотым перцем. Отключив нагрев, даем настояться блюду.
- Ароматную солянку разливаем по глубоким пиалам. Дополняем маслинами, кусочком лимона и зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!
Солянка с колбасой, огурцами, картошкой и грибами
Солянка с колбасой, огурцами, картошкой и грибами для своей реализации потребует меньше часа. Вкусное наваристое блюдо выглядит привлекательно и ярко, не оторвать глаз. Насыщенное аппетитное угощение подходит не только для ежедневного рациона, но и для важных поводов.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 150 гр.
- Маслины без косточек – 80 гр.
- Копченая колбаса – 150 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Вода – 1,8 л.
- Лук – 50 гр.
- Морковь – 50 гр.
- Картофель – 100 гр.
- Соленые огурцы – 100 гр.
- Томатная паста – 1,5 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец черный горошек – 4 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец острый молотый – по вкусу.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Петрушка – 5 гр.
- Лимон – для подачи.
- Сметана – для подачи.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем компоненты для реализации рецепта.
- Освободив картофельные клубни от кожуры, ополаскиваем их под краном. Нарезаем кубиком или брусками.
- В кастрюлю набираем воду и доводим до кипения. В кипящую воду высыпаем порезанную картошку. Кладем немного соли и варим 10 минут при легком кипении.
- Очистив морковку и лук, обдаем под краном. Луковицу крошим помельче, морковку крупно натираем на терке.
- Сковороду прогреваем и наливаем растительное масло. Выкладываем овощную нарезку и обжариваем несколько минут до мягкого состояния.
- Шампиньоны очищаем и нарезаем тонкими ломтиками. Огурцы и копченую колбасу режем кубиком.
- К овощной пассеровке кладем грибы, огурцы и колбасу. Перемешиваем и обжариваем 4 минуты.
- Кладем лаврушку и томатную пасту.
- Хорошо перемешав, наливаем несколько столовых ложек воды из кастрюли и тушим 5 минут на небольшом пламени. После чего отключаем нагрев.
- Проверяем готовность картофеля и перекладываем в кастрюлю обжарку из сковороды. Добавив горошины перца, перемешиваем и варим солянку 5 минут.
- Очищенную чесночную дольку выдавливаем, используя чесночницу и высыпаем в солянку вместе с маслинами. Перемешав, кипятим минуты 3. Попробовав вкус блюда, добавляем соль и перец при необходимости. Важно не пересолить блюдо.
- Промытую петрушку измельчаем и кладем в солянку. Доводим до закипания и выключаем газ. Настаиваем блюдо, оставив на 10 минут.
- Разливаем солянку по порционным пиалам. Украшаем лимонной долькой. Дополняем сметаной.
- Приглашаем близких к столу.
- Приятного аппетита!
Солянка с огурцами, колбасой, мясом говядины и картошкой
Солянка с огурцами, колбасой, мясом говядины и картошкой – это великолепный рецепт, который готовится достаточно легко. Приложив некоторые усилия, вкуснейшее блюдо получится с первого раза даже у начинающей хозяйки. Приготовив солянку и угостив домочадцев, вы получите незабываемые комплименты. Все будут в восторге от сытного душистого блюда.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Говядина – 200 гр.
- Колбаса вареная – 100 гр.
- Копченая колбаса – 100 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 360 гр.
- Соленые огурцы – 60 гр.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Вода – 2,5-3 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лавровый лист – по вкусу.
- Лимон – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Предварительно размораживаем мясо. Снимаем шелуху и кожицу с луковицы и морковки. Обмываем под краном. Подготавливаем остальные продукты. Для сборной солянки подойдет любая колбаса, сосиски, говяжьи ребрышки. Чем разнообразнее, тем ярче блюдо.
- Освободив картофельные клубни от кожуры, ополаскиваем под краном. Нарезаем кубиком или брусками, как обычно для первых блюд.
- Оба вида колбасы освобождаем от оболочки и нарезаем брусками.
- Огурцы режем тонкими полосками. Можно использовать как соленые, так и маринованные.
- Крупно натираем на терке очищенную морковку или рубим мелким кубиком.
- В кастрюлю набираем воду. Кладем промытое мясо и целую головку лука. Разместив на плите, варим на небольшом огне, удаляя время от времени образовавшуюся пену.
- Нагреваем сковороду с растительным маслом. Высыпаем морковку и оба вида колбасы.
- Немного обжарив, кладем огурцы и приправляем томатной пастой. Размешиваем.
- Сваренное мясо достаем из бульона и нарезаем ломтиками. Луковицу выбрасываем.
- В горячий бульон высыпаем картошку.
- Когда картошка станет мягкой, выкладываем в кастрюлю содержимое сковороды и мясо.
- Приправляем солянку специями и кипятим несколько минут. После чего выключаем огонь.
- По своему желанию в солянку кладем каперсы и маслины. Немного настояв, разливаем насыщенное блюдо по пиалам. Украшаем долькой лимона и присыпаем измельченной зеленью.
- Подаем к столу. Приятного аппетита!
Солянка с колбасой, огурцами и копчеными ребрышками
Солянка с колбасой, огурцами и копчеными ребрышками обладает необыкновенным ароматом, от которого невозможно устоять. Аппетитное блюдо готовится просто, но требует определенного времени для своей реализации. Приготовление ароматного угощения под силу даже новичкам.
Время готовки – 2 ч. 10 мин.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Говядина на кости – 700 гр.
- Ребрышки свиные копченые – 250 гр.
- Ветчина – 100 гр.
- Копченая колбаса – 100 гр.
- Молочные сосиски – 100 гр.
- Лимон – 1 шт.
- Рассол – 70 мл.
- Оливки без косточек – 50 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Маслины без косточек – 50 гр.
- Соленые огурцы – 150 гр.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода – 2 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Для подачи:
- Лимон – по вкусу.
- Зелень петрушки – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем набор ингредиентов. Очистив лук и морковку от шелухи и кожуры, ополаскиваем под проточной водой. Ополаскиваем петрушку, промакиваем бумажными полотенцами влагу. Соленые огурцы выбираем хрустящие. Заранее доводим до кипения два литра воды.
- В кастрюлю для варки кладем луковицу, морковку, копченые ребра, говядину на кости и лаврушку. Вливаем подготовленный кипяток. Размещаем кастрюлю на плите. Варим на умеренном огне и убираем пену.
- Убавив нагрев, варим бульон 1,5 часа. Через указанное время извлекаем мясо и остужаем. Лук и морковку выбрасываем. Процеживаем бульон и возвращаем в кастрюлю. Размещаем на огне.
- Огурцы произвольно нарезаем мелкими кусочками.
- Нагреваем сухую сковородку. Выкладываем огурцы и вливаем 70 миллилитров рассола. Готовим на среднем огне минуты три.
- Луковицу рубим кубиком.
- Берем вторую сковороду и наливаем растительное масло. Разогреваем и забрасываем лук, пассеруем несколько минут, постоянно помешивая.
- Приправляем томатной пастой.
- Перемешав, прогреваем пару минут. Затем отправляем содержимое сковороды в бульон. Огурцы то же перекладываем в кастрюлю.
- Колбасу, сосиски и ветчину режем кубиком. Перекладываем в кастрюлю.
- С косточек снимаем мясо и нарезаем произвольными кусочками. Ребра разрезаем на части.
- Перекладываем мясо и ребра в кастрюлю. Продолжаем варку в течение 10-12 минут. Пробуем и, если требуется, солим и перчим. Добавляем специи с осторожностью. Мясные полуфабрикаты содержат достаточно соли.
- Кладем в солянку маслины и оливки.
- Отключив нагрев и прикрыв крышкой, оставляем на четверть часа настояться.
- Наполняем красивые глубокие тарелки солянкой. Украшаем долькой лимона и листиками петрушки. Подаем к столу. Для более сытного варианта подаем хлеб и сметану.
- Приятного аппетита!
Мясная солянка с колбасой, свининой и огурцами
Мясная солянка с колбасой, свининой и огурцами превращает любой скромный обед в запоминающееся застолье. Блюдо выходит сытным и наваристым, а готовится всего лишь за 1 час. Солянка выглядит по-праздничному ярко и может быть отличным вариантом первого блюда на важном мероприятии.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Курица – 200 гр.
- Охотничьи колбаски – 150 гр.
- Копченая колбаса – 100 гр.
- Молочные сосиски – 100 гр.
- Лимон – 1 шт.
- Оливки – 150 гр.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 250 гр.
- Соленые огурцы – 150 гр.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода – 2,5-3 л.
- Соль – по вкусу.
- Рассол – 100-150 мл.
- Перец острый стручковый – по вкусу.
- Лавровый лист – по вкусу.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем компоненты по списку, указанному выше.
- В кастрюле доводим до кипения воду. Промываем свинину и курицу. Опускаем в кипящую воду и варим минут 40. Для аромата по желанию добавляем лаврушку, корни петрушки или сельдерея и зелень. Спустя полчаса все это достаем и выбрасываем.
- С картофельных клубней удаляем кожуру. Ополоснув, нарезаем картошку, как обычно для супа. Когда мясо будет практически готово, высыпаем нарезанную картошку.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом. Очищенный лук нарезаем кубиком и высыпаем в сковороду. Пассеруем до прозрачного состояния. Очистив и промыв морковь, крупно натираем на терке и отправляем к луку. Обжариваем до мягкого состояния несколько минут.
- Копчености мелко нарезаем и выкладываем к обжарке. Размешав, обжариваем 4 минуты, чтобы вытопился жир.
- Молочные сосиски освобождаем от оболочки и нарезаем кубиком. Добавляем в сковороду. Перемешиваем и даем прогреться в течение минуты.
- Приправляем томатной пастой. Перемешав, обжариваем пару минут.
- Натираем на терке соленые огурцы. Чили шинкуем кружочками. К обжарке добавляем измельченные огурцы, перец чили стручковый по вкусу. Заливаем 100-150 миллилитров рассола. Прикрыв крышкой, тушим 6 минут.
- Из бульона достаем свинину и куриное мясо, нарезаем кусочками и выкладываем в сковороду с обжаркой.
- Оливки нарезаем колечками или оставляем в целом виде и добавляем в сковородку. Промываем лимон и отрезаем несколько кружочков, отправляем в кастрюлю. Выжимаем лимонный сок, солим и перчим заправку и даем покипеть 2 минуты.
- Содержимое сковороды перекладываем в кастрюлю. Перемешиваем и пробуем. Даем покипеть несколько минут. После чего отключаем огонь и даем блюду постоять 10 минут.
- Наполняем тарелки аппетитной солянкой. При желании дополняем блюдо сметаной.
- Приятного аппетита!