Услуги продвижения сайта

Добавление сайта в топы и рейтинги и раскрутка сайта

«Добавление сайта в топы и рейтинги — важный элемент его раскрутки.» Расхожее мнение. Но не верное. Тем более ошибочное в отношении новых сайтов. Подробнее об том, как можно заказать SEO на сайте advermedia.ua.

Нужна ли мёртвому припарка? Вряд ли. А зачем новосозданному сайту с пятью хостами в день участие в топе?

В топ mail.ru, rambler, bigmir можно попасть только с уже довольно серьёзной посещаемостью. Только тогда от них появляется польза. В остальных случаях это польза только для топов, получающих сотни тысяч прямых ссылок с сайтов, которые сами никогда в их топ не выходят.

Нередко приходится видеть примеры сайтов, с минимальной посещаемостью, но уже поналепивших на свои страницы кнопки рейтингов. Смешно, право. «Участник Рамблер Топ 100» а ниже надпись 3 хоста в сутки. С такими данными, дорогой друг, вам не только в топ 100, но и в топ 100000 не попасть. А смысл размещения на своём сайте прямых ссылок на такие топы тогда какой? Отдавать первые появляющиеся доли PR и тИЦ, не получая взамен ни кликов, ни прироста тИЦ?

Большинство топов и рейтингов, в которые так наивно добавляют свои сайты вебмастера, не ставят на сайты участников прямых ссылок. А даже если они присутствуют на страницах статистики, то это ссылки в виде урл-адреса. Поверьте, вам не нужны ссылки без ключевых слов в них. Ссылки в виде урл даже вредны в большом количестве, так как они сбивают поисковиков с толку, о чём ваш сайт. О важности ключевых слов во внешних ссылках на ваш сайт я уже писала в статье правильный обмен ссылками

То есть, ссылки в виде урл будут появляться на ваш сайт сами собой, когда на него кто-то будет ссылаться, например, на форумах. Но вам не нужно своими руками преумножать число таких ссылок. Только в исключительном случае можно захотеть иметь ссылку-урл, например, если она будет на домене с очень высоким тИЦ. Но десятки таких ссылок незачем.

Есть некоторые топы, которые ставят в ответ нормальную ссылку с названием сайта в тексте. Это — те рейтинги, на которые стоит обратить внимание хотя бы в плане обмена ссылками.

В общем и целом, когда вы подумываете о добавлении своего сайта в рейтинг, задайте себе 2 простых вопроса: