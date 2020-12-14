Услуги сервисцентра коммерческого транспорта в Восточной Европе

Применение в городских условиях малотоннажного транспорта

В городских условиях малотоннажный транспорт показал себя как наиболее приспособленный к перевозкам грузов различного назначения. Он мобилен, маневренный, способен проехать по узким улочкам и дворам. Как правило, малотоннажным транспортом перевозятся грузы до 10 т. Из-за своей эффективности такой транспорт пользуется наибольшим спросом у небольших предприятий, предпринимателей и частных лиц.

Большинство транспортных компаний располагают достаточным парком автомашин данной категории, и способны предоставить именно тот тип грузовой машины, какой требуется заказчику. В зависимости от перевозимого груза, его веса и объема подбирается необходимое транспортное средство. Это может быть рефрижератор, автомобиль с тентом или изотермическим кузовом. От правильного выбора будет зависеть своевременная и качественная доставка груза. Также вас может заинтересовать продажа новой и бу техники, грузовиков с обслуживанием и кузовным ремонтом, грузовым шиномонтажом, мойкой, эвакуацией, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке https://komdorauto.ru/.

В настоящее время для осуществления перевозки грузов в городских условиях наибольшее применение получили такие модели малотоннажных автомобилей как Газель и Бычок. На их долю приходится основная часть перевозимого груза. Они удобны при транспортировке, как промышленной продукции, продуктов питания, так и различного рода переездах (квартирных, офисных, дачных).

Применение малотоннажного автотранспорта экономически выгодно. Не смотря на сравнительно небольшую вместительность кузова, по сравнению с большегрузными автомобилями, они способны перевозить достаточное количество товара. Это позволяет максимально эффективно использовать транспортное средство и минимизировать весь процесс транспортировки груза. Ведь большой грузовой автомобиль в городских условиях не всегда способен проехать там, где пройдет Газель, а тем более подъехать, скажем, непосредственно к подъезду.

Большинство малотоннажных автомобилей для надежной доставки товаров оборудуются специальными приспособлениями для крепления груза. Это исключает смещение груза в кузове машины в пути следования. Кроме того, груз защищен от воздействия внешней среды тентом.

Как показывает практика, использование малотоннажного транспорта стала популярной не только в специализированных транспортных компаниях, их клиентов, но и у предпринимателей и частных лиц.