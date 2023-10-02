Кекс «Зебра» на кефире, который станет настоящим открытием домашней выпечки

Искали оригинальный и одновременно простой рецепт домашней выпечки? Попробуйте кекс «Зебра» на кефире, который станет настоящим украшением стола.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы приготовить кекс, не нужно иметь особые навыки или знания. По этому рецепту он выйдет с первого раза, а результат ошеломит каждого. Кекс «Зебра» не только вкусен, но и яркий, ведь чередуется коричневыми и белыми слоями.

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Рецепт кекса «Зебра» на кефире

Время: 70 минут

70 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца

– 150 граммов сахара

– 50 граммов масла

– 50 граммов сливочного масла

– 200 граммов кефира

– 0,5 чайной ложки соды

– 200 граммов муки

– 2 столовые ложки какао.

Приготовление:

Взбиваем куриные яйца с сахаром до белого состояния. Добавляем растопленное сливочное масло – перемешиваем.

Вливаем кефир и тушим содой. В конце высыпаем просеянную муку и перемешиваем до состояния однородного теста.

Разделяем тесто на две части, в одну добавляем какао и выкладываем слоями в форму.

Выпекаем кекс в духовке при 170 градусах 60 минут.

Готовый кекс охлаждаем и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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